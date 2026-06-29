Banco de medicamentos: Galán defendió su proyecto y el Colegio Médico ya lo citó a una reunión

El proyecto para la creación de un banco de medicamentos, impulsado por el diputado provincial del MID, Javier Galán, genera una fuerte discusión entre distintos sectores luego de que el Colegio de Médicos expresara formalmente su preocupación por la propuesta y convocara al legislador a una reunión institucional de carácter urgente.

La iniciativa presentada por Galán consiste en una campaña pública de recolección y entrega de medicamentos destinada a personas que tienen dificultades para acceder a tratamientos por motivos económicos. Tras la difusión del proyecto, la entidad médica remitió una nota al legislador en la que manifestó su inquietud respecto del funcionamiento del sistema planteado y solicitó un encuentro para conocer en detalle los fundamentos de la propuesta.

La convocatoria se produce en un contexto de debate público, con distintas posiciones a favor y en contra de la iniciativa.

Galán defendió el objetivo del proyecto

En medio del debate, Javier Galán utilizó sus redes sociales para explicar los motivos que impulsaron la presentación del proyecto y aseguró que el objetivo es atender una necesidad que, según expresó, afecta a numerosos catamarqueños.

"Todo este debate dejó al descubierto una realidad que miles de catamarqueños conocen desde hace años: hay personas que no pueden acceder a los medicamentos que necesitan para continuar sus tratamientos", manifestó. El diputado sostuvo que esa situación fue el único motivo que impulsó la iniciativa.

"Ese fue el único motivo por el que impulsamos una iniciativa solidaria. Nunca fue para generar conflictos, sino para dar una respuesta a una necesidad que vemos todos los días cuando la gente golpea la puerta de nuestra sede", afirmó.

Con esas declaraciones, Galán insistió en que el proyecto busca brindar una respuesta a quienes enfrentan dificultades económicas para continuar con sus tratamientos médicos.

La respuesta a la convocatoria del Colegio Médico

El mismo lunes, el legislador confirmó que recibió la convocatoria enviada por el Colegio de Médicos y adelantó que participará del encuentro institucional. Según expresó, concurrirá con una actitud de diálogo y dispuesto a escuchar las distintas posiciones.

"Voy a concurrir al diálogo con respeto y con la misma convicción con la que trabajo desde el primer día: escuchar, aprender y buscar soluciones", señaló. Además de aceptar la invitación, Galán anunció una serie de medidas que impulsará en el marco del debate generado por el proyecto.

En ese sentido, informó que solicitará un pedido de informes al Poder Ejecutivo con el propósito de conocer la situación del acceso a los medicamentos en Catamarca.

También adelantó que propondrá la conformación de una Mesa Provincial de Acceso a los Medicamentos, integrada por todos los sectores involucrados. Asimismo, indicó que promoverá la revisión de la legislación vigente para evitar que personas abandonen sus tratamientos por no poder acceder a los medicamentos.

"Voy a solicitar un pedido de informes al Poder Ejecutivo para conocer cuál es la verdadera situación del acceso a los medicamentos en Catamarca, voy a proponer una Mesa Provincial de Acceso a los Medicamentos con todos los sectores involucrados y voy a impulsar la revisión de la legislación vigente para que ningún catamarqueño tenga que abandonar un tratamiento por no poder conseguir un remedio", expresó.

La postura del Colegio de Médicos

En la nota enviada al diputado, el Colegio de Médicos explicó las razones por las cuales decidió solicitar una reunión institucional.

La entidad sostuvo que la iniciativa difundida presenta aspectos que, según su interpretación, colisionan con el marco normativo vigente que regula la salud pública y la cadena de comercialización de medicamentos. En la comunicación se indica que esa regulación se encuentra contemplada principalmente en la Ley Nacional de Medicamentos N.º 16.474 y en la Ley N.º 17.565.

Además, el Colegio Médico manifestó su preocupación por las consecuencias que podría generar un circuito informal de distribución de medicamentos.

En la nota remitida al legislador se señala que la convocatoria responde a que se advierte "que la iniciativa difundida colisionada con el marco normativo vigente que regula la salud pública y la cadena de comercialización de sustancias medicinales, regulado principalmente por la Ley Nacional de Medicamentos n° 16.474 y Ley n° 17.565".

La institución agregó además que, "frente a la gravedad que reviste la informalidad en el circuito de fármacos, y con el propósito de transmitirle la postura técnica de la comunidad médica, es que lo citamos a efectos de escuchar los fundamentos de su propuesta y coordinar las acciones regulatorias pertinentes".

Un debate abierto

La convocatoria del Colegio de Médicos y la respuesta del diputado Javier Galán marcan una nueva etapa en la discusión sobre el proyecto del banco de medicamentos.

Mientras el legislador sostiene que la iniciativa busca responder a las dificultades que enfrentan personas que no pueden acceder a sus tratamientos por razones económicas, la entidad médica plantea la necesidad de analizar el proyecto dentro del marco regulatorio vigente y evaluar sus implicancias desde una perspectiva técnica.

El intercambio entre ambas partes continuará a partir de la reunión institucional convocada por el Colegio Médico, instancia en la que se prevé abordar los fundamentos del proyecto y las observaciones formuladas por la entidad profesional.