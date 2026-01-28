Milei cerró la Derecha Fest con un duro discurso ideológico y elogios al liberalismo

El presidente Javier Milei continuó este martes con su agenda en Mar del Plata, donde combinó actividades políticas, apariciones públicas y participación en eventos culturales y partidarios. Luego de una caminata por la zona comercial de Güemes y Avellaneda, que culminó con un breve mensaje a través de un megáfono, el jefe de Estado cerró la jornada como principal orador de la Derecha Fest, un encuentro organizado por referentes del liberalismo.

Minutos antes de las 21, Milei llegó al Teatro Roxy, acompañado por su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello. Allí fue recibido por la humorista Fátima Florez, ex pareja del mandatario y protagonista del espectáculo Fátima Universal. Durante la tarde, el Presidente había participado de ensayos en ese mismo escenario, con vistas a su aparición artística.

Más tarde, el mandatario se trasladó al Horizonte Club de Playa, donde se desarrolló la Derecha Fest desde las 19.30. El evento fue organizado por Agustín Laje, titular de la Fundación Faro, y reunió a referentes del espacio ideológico que tiene a Milei como principal exponente.

El discurso de Milei en la Derecha Fest

Ya en el escenario, el Presidente pronunció un extenso discurso de fuerte contenido ideológico. "La gente prospera cuando se le quita el Estado de encima", sostuvo, y definió al capitalismo como "el sistema más justo". En ese sentido, aseguró que la sociedad respaldó su proyecto para poner fin al empobrecimiento del país y afirmó que "la gente dijo basta".

Milei retomó conceptos que ya había expresado en foros internacionales, como el Foro Económico de Davos, y remarcó la importancia de lo que definió como la "batalla cultural". "Si no tenemos claro nuestro norte, nos extraviamos, como le pasó a la Argentina en los últimos 100 años", afirmó.

Durante su exposición, también hizo referencias a la agenda legislativa del oficialismo, que había mencionado el día anterior en una intervención informal desde una camioneta, junto a Karina Milei. Entre esos temas mencionó la reforma laboral, la ley de glaciares y la modificación de la ley penal juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años.

En otro tramo de su discurso, el Presidente criticó al intervencionismo estatal y sostuvo que cualquier forma de control del Estado constituye "un avasallamiento". También defendió la propiedad privada como un pilar central de la libertad y rechazó lo que definió como "empresarios prebendarios" y sectores que, según dijo, buscan privilegios del Estado.

Milei reafirmó que el rol del Estado debe limitarse a "proteger la vida y la libertad" y destacó que el comercio es una herramienta pacífica que permite transformar conflictos en intercambios voluntarios. En ese marco, aseguró que el capitalismo permitió sacar al 90% de la población mundial de la pobreza extrema.

Hacia el cierre, el Presidente sostuvo que la Argentina se convirtió en un referente internacional. "Argentina le está demostrando al mundo que el verdadero camino es el de la derecha liberal libertaria", afirmó, y concluyó su discurso con una invocación a la libertad y una consigna adaptada del lema de Donald Trump: "Hagamos grande a la Argentina nuevamente".