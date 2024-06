Milei confirmó que se despedirán a otros 50 mil empleados públicos

El presidente Javier Milei lanzó una advertencia despiadada en su discurso en el Latam Economic Forum. Aseguró: "Ya echamos a 25 mil empleados estatales”, y adelantó: “Vamos a despedir a 50 mil más”. Tiempo atrás, desde el Gobierno advirtieron hace un tiempo que las "revisiones" seguirían.

Durante su discurso, Milei se refirió también al ajuste: “Empezaron a cuestionar su calidad; de 123 años tuvimos 113 de déficit. No era fácil hacerlo”, y agregó que“a diferencia de otros que con ajuste de medio punto terminaron volando por los aires, nosotros hicimos un ajuste de siete, estamos acá parados y vamos a seguir dando la pelea”.

Tiempo atrás, el vocero presidencial Manuel Adorni afirmó ante la pregunta del corresponsal de Sitio Andino, Gustavo Abu Arab, que continuará la "limpieza" de la plana del Estado cada tres meses.

En conferencia de prensa, el funcionario de Javier Milei sostuvo que "más despidos va a haber". "Lo dijimos. Va a haber una segunda revisión que tendrá efecto el 30 de junio", indicó.

En otro pasaje de su discurso, el mandatario aseguró que el 90% del ajuste que lleva adelante se compone de “motosierra” estatal, y aclaró que solamente el 10% de “licuadora”, y reveló que avanzará con los despidos en el Estado hasta dar de baja 75 mil contratos.

"No sé si se acuerdan, que mi frase es "afuera" reconocida internacionalmente, y me llevó a reducir la cantidad de ministerios a la mitad. Eso no fue gratis porque obviamente echamos gente, en materia de contratos vamos a echar a 75 mil y llevamos 25 mil, eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias, y la obra pública", puntualizó.

En el tramo final de su alocución, el Presidente pidió generar “las instituciones correctas, ya sea el DNU, la Ley Bases”, las que calificó como “la fase 1 de las reformas estructurales” para establecer "las condiciones para que en un lapso de, como mucho, 40 años, volvamos a ser potencia mundial”.