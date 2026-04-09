Milei confirmó un nuevo viaje a Israel en medio de la tensión en Medio Oriente

En un nuevo movimiento de alto impacto dentro de su agenda internacional, Javier Milei confirmó este jueves que viajará a Israel entre el 19 y el 22 de abril para participar de la ceremonia por el Día de la Independencia de ese país. La visita se inscribe dentro de una agenda oficial que contempla su presencia en uno de los actos más simbólicos del calendario israelí.

Según la información difundida, el mandatario argentino ya confirmó su asistencia a la ceremonia de encendido de antorchas prevista para el 21 de abril, instancia central de la celebración oficial. La participación presidencial se dará en un contexto internacional particularmente sensible, marcado por la expectativa de un alto el fuego definitivo en la guerra en Medio Oriente.

La programación oficial ubica así al jefe de Estado en Israel durante cuatro días, en una visita que volverá a colocarlo en el centro de la escena diplomática vinculada a la región.

La participación de Trump

Dentro del mismo esquema ceremonial, también fue invitado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuya eventual presencia fue mencionada junto a la confirmación del viaje del mandatario argentino. La coincidencia de ambos líderes en el acto aparece atravesada por el escenario bélico abierto en la región. De acuerdo con lo informado, la participación de Milei está sujeta al devenir de la guerra que enfrenta a Estados Unidos e Israel con Irán, un dato que introduce un factor de cautela sobre la agenda prevista.

En ese sentido, la continuidad del viaje dependerá directamente de las garantías de seguridad disponibles al momento del desplazamiento, en un contexto en el que la evolución del conflicto puede modificar definiciones diplomáticas y logísticas.

La confirmación presidencial y el retuit a AJN

El propio Presidente oficializó la que será su tercera visita oficial a Israel desde que asumió la presidencia a través de un retuit de una nota de la Agencia Judía de Noticias (AJN), publicación en la que se daba por confirmada su presencia en la ceremonia tradicional.

Ese gesto en redes funcionó como la validación pública de una gira que ya venía siendo seguida de cerca por la Casa Rosada, especialmente por la evolución del frente internacional.

Un viaje condicionado por la guerra

Aunque la presencia presidencial ya fue confirmada, el viaje permanece condicionado por la evolución del escenario bélico en Medio Oriente. Fuentes oficiales remarcaron que la participación no está completamente cerrada mientras no existan garantías suficientes para el traslado y la permanencia del mandatario en territorio israelí.

La atención del Ejecutivo está puesta en la posibilidad de que se consolide el alto el fuego definitivo, una variable considerada determinante para sostener la agenda prevista entre el 19 y el 22 de abril. De esta manera, la confirmación del viaje de Javier Milei combina dos planos simultáneos: por un lado, la ratificación de su presencia en una ceremonia emblemática para Israel; por otro, la prudencia impuesta por un escenario regional en tensión que todavía mantiene abierta la definición final sobre su concreción.