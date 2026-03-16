Milei en Córdoba: respaldo a Adorni y apuesta por la libertad

Un respaldo político en territorio clave

Tras su reciente paso por el Madrid Economic Forum 2026 en España, el presidente Javier Milei retomó su agenda en el país con una presentación de alto impacto en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Más allá de las definiciones económicas, el evento estuvo cargado de simbolismo político: el mandatario se mostró escoltado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en lo que se interpretó como un fuerte gesto de respaldo institucional. Este movimiento ocurre en medio de una polémica por los vuelos que tiene al funcionario en el centro de los cuestionamientos públicos.

La controversia se originó tras la filtración de que su esposa, Betina Angeletti, utilizó el avión presidencial para viajar a Nueva York como parte de la comitiva oficial, sumado a un vuelo privado a Punta del Este realizado durante el periodo de Carnaval. A pesar de las duras críticas de la oposición, Milei optó por cerrar filas junto a su colaborador, mostrándose además acompañado por figuras de peso local y técnico como Manuel Tagle, jefe de la Bolsa de Comercio de Córdoba, y Guido Sandleris, expresidente del Banco Central y actual titular de la Fundación Ecosur.

La Argentina como un modelo de negocios

En su discurso, el Presidente evitó las concesiones y se centró en una fuerte defensa de su gestión. Según su visión, el país se encuentra ante una "gran oportunidad para volver a crecer", un proceso que lidera junto a sus ministros con el objetivo declarado de hacer de la Argentina "el país más libre del mundo". Milei destacó la velocidad de sus reformas con una frase contundente al señalar que, salvo algunos casos de países que estaban destruidos y fueron reconstruidos, nadie logró lo que su administración ha conseguido en tan poco tiempo.

Para el mandatario, la clave del éxito reside en tratar a la nación bajo una lógica de eficiencia corporativa. En este sentido, planteó a sus ministros la necesidad de mirar la Argentina como si fuera un modelo de negocios. Bajo esta premisa, el jefe de Estado argumentó que si existe un modelo atractivo habrá inversión, y que dicha inversión derivará necesariamente en un crecimiento que reducirá la cantidad de pobres y mejorará de forma directa la calidad de vida de todos los ciudadanos.

El factor político y las reformas extraordinarias

El mandatario no desaprovechó la oportunidad para confrontar directamente con sus adversarios políticos. En un tramo de su alocución, lanzó fuertes críticas al kirchnerismo, acusándolos de estar dispuestos a romper todo porque ya no detentan el poder. Milei redobló sus cuestionamientos al afirmar que del otro lado hay personas dispuestas a realizar cualquier barbaridad con tal de ver mal a la sociedad, motivadas únicamente por su ausencia en los estratos de mando del Estado.

Hacia el cierre de su intervención, el Presidente se mostró optimista sobre el rumbo tomado, afirmando que "tan mal no nos está yendo" pese al contexto desafiante. Instó a los presentes a imaginar el potencial del país cuando finalmente se contabilice el impacto de las reformas extraordinarias que se están implementando a lo largo del tiempo. Con la convicción de que la Argentina podrá crecer de manera sostenida, Milei concluyó su visita a Córdoba reforzando la idea de que la libertad económica es el único camino posible para la reconstrucción nacional.