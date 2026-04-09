Milei defendió el rumbo económico: "Los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos"

En un escenario atravesado por cuestionamientos a la gestión y el avance de la causa judicial que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni, funcionario clave del Gobierno, el presidente Javier Milei eligió pronunciarse públicamente para reafirmar el rumbo económico de su administración.

Lo hizo a través de su canal habitual de comunicación, su perfil en la red social X, que el mandatario considera una vía directa para llegar a la ciudadanía sin intermediarios. Desde allí, desplegó un mensaje con un fuerte tono defensivo, en el que combinó datos, críticas a la oposición y una admisión parcial de las dificultades actuales.

La defensa de los datos y el rechazo al "relato"

El eje central del descargo presidencial giró en torno a la validez de los indicadores económicos como sustento del rumbo elegido. Milei fue enfático al remarcar que, más allá de las discusiones metodológicas, los números reflejan una mejora respecto al pasado reciente.

"Podemos discutir la metodología todo lo que quieran, pero los datos son contundentes: la Argentina está mucho, MUCHO mejor que en 2023", sostuvo. En esa línea, reforzó su argumento señalando que la tendencia positiva se mantiene independientemente del método de análisis utilizado.

El Presidente también cuestionó con dureza lo que considera una narrativa mediática adversa. En particular, apuntó contra los mensajes predominantes en televisión:

"Resulta insostenible que el 100% de los zócalos televisivos insistan en que 'todo está mal' cuando tenemos el nivel de pobreza más bajo de los últimos siete años. Eso no es análisis: es relato".

De esta manera, Milei trazó una línea clara entre lo que define como evidencia empírica y lo que interpreta como construcciones discursivas de sus críticos.

Reconocimiento de desigualdades y llamado a la paciencia

A pesar del énfasis en los datos positivos, el mandatario introdujo un matiz relevante al reconocer que la mejora no impacta de manera uniforme en toda la sociedad.

"Sería intelectualmente deshonesto" afirmar que todos los ciudadanos están mejor, admitió.

En ese sentido, explicó que los procesos económicos no avanzan a la misma velocidad para todos los sectores y que las estadísticas reflejan promedios que no siempre capturan las realidades individuales.

El planteo incluyó una definición conceptual sobre la dinámica de la economía:

Las mejoras son progresivas y desiguales

Existen sectores en los extremos de la distribución

Los indicadores agregados no reflejan todas las experiencias individuales

A partir de este diagnóstico, Milei reforzó su mensaje político: la necesidad de sostener el rumbo.

"Precisamente por eso hay que persistir: para normalizar la economía y, con ella, la vida de todos los argentinos", afirmó.

El pedido de paciencia se convirtió así en uno de los ejes discursivos del mensaje, junto con la advertencia de que modificar el camino actual implicaría riesgos significativos:

"Cambiarlo sería dinamitar lo logrado".

Las dificultades recientes y la herencia recibida

En la parte final de su intervención, el Presidente reconoció que los últimos meses han sido complejos.

"Estos últimos meses fueron duros", admitió, en una frase que introduce una evaluación más matizada del presente.

Sin embargo, atribuyó esas dificultades a factores heredados de la gestión anterior, a la que se refirió en términos extremadamente críticos:

"No es casualidad: es el costo de las bombas que dejaron los irresponsables psicópatas kirchneristas que intentaron hacer volar la economía por los aires el año pasado".

Según su interpretación, esas condiciones iniciales derivaron en una serie de consecuencias económicas concretas:

Tasas de interés más altas

Menor nivel de actividad

Incremento de la inflación

Para el mandatario, estos efectos forman parte de un costo inevitable del proceso de estabilización.

La promesa de recuperación

Pese a ese diagnóstico adverso sobre el pasado reciente, Milei cerró su mensaje con una nota de optimismo. Aseguró que los resultados de las políticas implementadas comienzan a hacerse visibles y que la economía está ingresando en una fase de recuperación.

"Los resultados ya están a la vista: la economía está empezando a levantar vuelo con fuerza", afirmó.

Este cierre sintetiza la estrategia comunicacional del Gobierno: reconocer dificultades, atribuirlas a la herencia recibida y proyectar un escenario de mejora sostenida si se mantiene el rumbo actual.

Redes sociales como canal central

El uso de la red social X como plataforma para este descargo no es un detalle menor. Milei volvió a elegir el canal que más utiliza para expresar sus posiciones, reforzando un estilo de comunicación directa que evita intermediaciones tradicionales.

En un contexto de alta tensión política y mediática, este formato le permite fijar agenda, responder críticas y construir un relato propio sobre la situación del país.