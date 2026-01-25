Milei desembarca en Mar del Plata con su "Tour de la Gratitud"

El Presidente de la Nación, Javier Milei, dará continuidad este lunes a una iniciativa de alto valor simbólico denominada el "Tour de la Gratitud". Bajo esta premisa, el mandatario nacional arribará a la ciudad de Mar del Plata con el objetivo central de expresar su agradecimiento personal por el respaldo recibido por parte de la ciudadanía desde el inicio de su gestión al frente del Gobierno Nacional.

Esta visita no es un hecho aislado, sino que forma parte de una gira federal que el jefe de Estado planea desplegar por distintas ciudades del país. El propósito es doble: por un lado, agradecer el acompañamiento de sus votantes y, por otro, reafirmar con firmeza el rumbo de su administración en un contexto de constantes desafíos políticos y económicos.

La agenda oficial en la ciudad balnearia comenzará el lunes 26 y se extenderá hasta el martes 27. Según han confirmado fuentes oficiales del Ejecutivo, el primer hito de esta visita tendrá un carácter marcadamente popular y cercano a la gente.

Día y Hora: Lunes 26 a partir de las 20:30 horas .

Lunes 26 a partir de las . Ubicación estratégica: La intersección de las calles Güemes y Avellaneda , un punto neurálgico para el turismo y la vida social marplatense.

La intersección de las calles , un punto neurálgico para el turismo y la vida social marplatense. Dinámica: El mandatario buscará tomar contacto directo tanto con los vecinos de la ciudad como con los turistas que se encuentran disfrutando de la temporada.

En esta instancia, Javier Milei no estará solo. Se ha confirmado que lo acompañarán algunos funcionarios de su gabinete, reforzando la imagen de unidad ministerial. Durante este encuentro, el Presidente aprovechará la ocasión para dialogar sobre los avances del denominado "proceso de transformación" que impulsa desde su espacio político, La Libertad Avanza (LLA), destacando la importancia del apoyo popular para sostener dichas reformas.

El epicentro libertario: La Derecha Fest

La actividad del martes 27 se trasladará al terreno ideológico y militante. El Presidente participará, por segundo año consecutivo, en la convención política conocida como La Derecha Fest. Este evento es organizado por su biógrafo personal, Nicolás Márquez, y se ha consolidado como un espacio de referencia para el pensamiento conservador y liberal en Argentina.

La convención promete ser un punto de encuentro masivo para el ecosistema de La Libertad Avanza.

Para finalizar su estancia en Mar del Plata, la agenda presidencial contempla una actividad de carácter estrictamente personal pero de gran repercusión pública. Javier Milei asistirá como espectador al espectáculo titulado "Fátima Universal".

La protagonista de la obra es su ex pareja, la artista Fátima Flores, quien extendió una invitación especial al mandatario para concurrir al Teatro Roxy. Este gesto subraya una faceta más humana del presidente en medio de sus responsabilidades institucionales, cerrando así dos jornadas de intensa actividad política y social en la principal ciudad balnearia de la República Argentina.