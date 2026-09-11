Milei encabezará un acto por el Día del Maestro y hablará ante docentes y estudiantes

El presidente Javier Milei encabezará este viernes un acto oficial con motivo de la conmemoración del Día del Maestro, en una actividad institucional que tendrá como escenario la Biblioteca Nacional de Maestros del Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación.

De acuerdo con la información comunicada por Presidencia a Agencia Noticias Argentinas, el evento comenzará a las 11 de la mañana y contará con un discurso del jefe de Estado dirigido a docentes y estudiantes.

La actividad se inscribe en el calendario educativo del 11 de septiembre y representa una oportunidad para que el Gobierno fije públicamente su posición respecto del sistema de enseñanza, el rol de los docentes y el rumbo de las políticas vinculadas con el área. El acto tendrá lugar, además, en un contexto de debate en torno a la gestión del sistema educativo y a las condiciones que atraviesa el sector. En ese marco, la intervención presidencial buscará transmitir un mensaje a la comunidad educativa y retomar la iniciativa institucional en torno a una fecha vinculada directamente con la tarea docente.

Los resultados de las pruebas PISA

Uno de los elementos que atraviesan el escenario educativo actual son los resultados de las pruebas PISA, que mostraron un retroceso en las tres áreas evaluadas.

Los resultados consignados para Argentina fueron:

Ciencias: 393 puntos.

393 puntos. Lectura: 389 puntos.

389 puntos. Matemática: 367 puntos.

En comparación con la edición de 2022, las tres áreas registraron descensos:

Ciencias: caída de 13 puntos.

caída de 13 puntos. Lectura: caída de 12 puntos.

caída de 12 puntos. Matemática: caída de 11 puntos.

Estos resultados forman parte del contexto en el que se desarrollará el discurso presidencial ante docentes y estudiantes. La situación de los aprendizajes y la gestión del sistema de enseñanza constituyen, de acuerdo con la información proporcionada, parte del debate que rodea actualmente a la política educativa.

La intervención de Milei se producirá, por lo tanto, con la discusión sobre el desempeño educativo como uno de los elementos presentes en el escenario en el que el Gobierno busca expresar su postura respecto del rumbo del área.

El antecedente de la exposición en la secundaria ORT

El acto por el Día del Maestro tendrá lugar además después de una controversia generada el 27 de agosto, a raíz de una exposición realizada por el Presidente ante alumnos de la secundaria ORT.

Aquella presentación derivó en denuncias penales impulsadas por sectores de la oposición, que señalaron un presunto uso proselitista y una presunta incitación al odio político en un ámbito escolar.

El episodio generó cuestionamientos en torno al contenido y al carácter de la intervención presidencial frente a estudiantes. La nueva presentación pública de Milei ante integrantes de la comunidad educativa se producirá luego de aquel antecedente y en el marco de una fecha institucional relacionada específicamente con la educación.

Durante aquella exposición, el mandatario también tuvo expresiones dirigidas contra la prensa y realizó una "arenga de carácter proselitista", según la información proporcionada.

En ese mismo ámbito, Milei insistió en cuestionamientos hacia sus adversarios políticos, al referirse al "populismo y la demagogia de nuestros adversarios políticos", y reiteró teorías acerca del supuesto origen "satánico" del marxismo.

Un nuevo mensaje ante la comunidad educativa

El discurso previsto para este viernes adquiere así relevancia dentro del calendario institucional del Gobierno. El escenario elegido será la Biblioteca Nacional de Maestros del Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación, y la audiencia estará integrada por docentes y estudiantes.

La elección del lugar y el carácter oficial de la actividad se producen luego de una serie de discusiones vinculadas con la política educativa, los resultados de las evaluaciones internacionales y las condiciones del sector.

El acto permitirá al Presidente volver a dirigirse directamente a integrantes de la comunidad educativa, en una jornada que tiene como eje la conmemoración del Día del Maestro.

La actividad comenzará a las 11, según informó Presidencia a Agencia Noticias Argentinas, y estará encabezada por Milei, quien brindará un mensaje en el marco de la fecha conmemorativa.