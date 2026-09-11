Vence el plazo para que Adorni justifique su patrimonio y no descartan que pida una nueva prórroga

Manuel Adorni deberá responder este viernes al requerimiento de la Justicia para justificar el origen y la evolución de su patrimonio en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

El exjefe de Gabinete ya obtuvo una primera prórroga de 15 días, por lo que ahora se encuentra frente al vencimiento del plazo otorgado por el juez Ariel Lijo. Ante esta situación, deberá optar entre presentar el descargo solicitado o pedir una nueva extensión.

Según pudo saber TN, en la Justicia consideran posible que Adorni solicite una nueva postergación. Sin embargo, hasta el momento no existe una presentación formal en ese sentido y la definición podría conocerse una vez que llegue el vencimiento del plazo.

La posibilidad de una nueva prórroga estaría relacionada con el acceso reciente a parte del contenido del teléfono celular del contratista Matías Tabar, considerado uno de los testigos clave de la investigación.

Las conversaciones con Matías Tabar

Adorni había solicitado acceder a las conversaciones vinculadas con Tabar para poder preparar su respuesta al requerimiento patrimonial. Ese material finalmente fue entregado a su defensa la semana pasada. El acceso a esa documentación adquiere relevancia para la estrategia de los abogados del exfuncionario, particularmente por las diferencias existentes alrededor del costo de las reparaciones realizadas en la vivienda ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

En el entorno de Adorni sostienen que esas reparaciones no costaron US$245.000, cifra que, según declaró Tabar ante la Justicia, habría sido abonada por la remodelación integral de la propiedad.

Por esa razón, la defensa busca acceder a todas las conversaciones y facturas presentadas por el contratista, con el objetivo de analizar la documentación antes de responder los distintos puntos planteados por la fiscalía.

Una de las posibilidades que se analiza en los tribunales es que los abogados argumenten que necesitan una o dos semanas adicionales para revisar esa prueba y elaborar la respuesta correspondiente.

Más de 20 puntos que debe responder

El requerimiento de justificación patrimonial presentado en la causa busca reconstruir el origen de los fondos utilizados por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, durante el período investigado.

La fiscalía, a cargo de Gerardo Pollicita, puso bajo análisis distintos componentes de la situación económica del matrimonio. El requerimiento incluye bienes, inversiones, créditos y deudas, pero también gastos, pagos en efectivo, movimientos en moneda extranjera y transferencias.

La primera intimación había establecido un plazo de 15 días para que Adorni presentara las explicaciones correspondientes. Antes de que ese período terminara, su defensa solicitó más tiempo y argumentó que necesitaba acceder a los archivos utilizados durante la investigación.

El juez Ariel Lijo aceptó el planteo y concedió otros 15 días. Esa extensión es la que vence este viernes.

Los Bitcoins y una inversión de US$200.000

Uno de los principales ejes del requerimiento está relacionado con una inversión en Bitcoins que Adorni afirmó haber realizado en 2014. El exjefe de Gabinete declaró haber invertido US$200.000 en esa criptomoneda y señaló que esa operación le habría generado una ganancia de US$300.000.

Ahora, la Justicia espera que pueda aportar documentación vinculada con las compras de esa criptomoneda y con la evolución de sus inversiones a lo largo de los años.

La explicación sobre el origen de esos fondos forma parte de la reconstrucción patrimonial que intenta realizar la fiscalía y se suma a los interrogantes relacionados con las propiedades, gastos, deudas y tenencias en moneda extranjera.

Las propiedades y las refacciones bajo análisis

Entre los puntos que Adorni deberá explicar ante la Justicia aparece el origen del dinero utilizado para adquirir un departamento ubicado en Miró 550, en Caballito, y el lote 380 del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

La investigación también puso el foco sobre las refacciones realizadas en ambos inmuebles. En el caso de la vivienda ubicada en el country, uno de los aspectos centrales está relacionado con los US$245.000 que, según consta en el expediente y de acuerdo con la declaración de Tabar ante la Justicia, habrían sido abonados por la remodelación integral de la propiedad.

La fiscalía solicitó que Adorni individualice el origen de las sumas utilizadas y presente recibos y documentación que permita respaldar las operaciones.

El requerimiento también contempla los fondos destinados a comprar muebles para el departamento de Caballito. Según la información de la causa, esos bienes habrían sido pagados en dólares y en efectivo, por lo que también deberá explicar el origen de ese dinero.

Viajes, gastos familiares y pagos en efectivo

La investigación patrimonial alcanza además los viajes realizados por el grupo familiar. Los investigadores detectaron desplazamientos hacia distintos destinos internacionales y gastos realizados tanto mediante tarjetas como en efectivo.

Entre las operaciones relevadas figura un viaje a Aruba, donde se registraron desembolsos por US$14.696. El requerimiento judicial también incluye otros gastos familiares, además de alquileres temporarios, expensas, cuotas escolares y operaciones realizadas a través de terceros.

La magnitud de los pagos en efectivo constituye otro de los aspectos que la fiscalía busca esclarecer. Durante el período investigado, Adorni y Angeletti realizaron pagos en efectivo por:

$51,7 millones.

US$374.081.

En términos generales, los gastos relevados durante ese período alcanzaron:

$272,8 millones.

US$402.578.

La fiscalía busca establecer especialmente el origen de los dólares utilizados, debido a que el 92,9% de las erogaciones realizadas en moneda extranjera fueron abonadas en efectivo.

La diferencia entre ingresos y gastos

Otro de los puntos centrales del análisis patrimonial está relacionado con la diferencia entre los ingresos comprobados y los gastos registrados por el grupo familiar.

Según el expediente, los recursos acreditados sumaron $229,7 millones, mientras que los egresos registrados llegaron a $272,8 millones. La diferencia supera los $43 millones, y constituye uno de los elementos que la fiscalía busca que Adorni explique dentro de la justificación patrimonial solicitada.

La reconstrucción no se limita, por lo tanto, a identificar los bienes existentes, sino que contempla también cómo fueron financiados los gastos y operaciones realizados durante el período investigado.

Las deudas también forman parte del requerimiento

La evolución del endeudamiento del grupo familiar es otro de los aspectos incluidos en las preguntas de la fiscalía.

Durante el período analizado, el pasivo declarado pasó de $92,4 millones a $317,3 millones. Además, la fiscalía detectó la incorporación de cuatro nuevas deudas en dólares con particulares y solicitó explicaciones acerca de su origen, las condiciones bajo las cuales fueron contraídas y el destino que tuvieron esos fondos.

En paralelo, Adorni deberá responder por una tenencia declarada superior a US$500.000.

Para ese punto, la Justicia busca conocer qué activos fueron vendidos para obtener esas divisas, las fechas en que se concretaron las operaciones, quiénes fueron los compradores y cuál fue la trazabilidad del dinero.