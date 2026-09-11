Quirno y Presti viajan a Tierra del Fuego para acelerar la obra de la Base Naval Integrada

El Gobierno nacional busca acelerar la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, una obra que apunta a reforzar las capacidades logísticas, operativas y científicas vinculadas con la proyección argentina hacia el Atlántico Sur y la Antártida. En ese marco, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa Carlos Presti viajarán este viernes a Ushuaia para recorrer el predio donde funcionará la infraestructura y conocer en detalle el estado del proyecto.

La iniciativa contempla una inversión estimada de entre US$400 millones y US$500 millones y se encuentra vinculada, además, con una nueva medida que apunta contra las compañías que funcionen sin autorización del Gobierno en las Islas Malvinas.

El viaje de los funcionarios nacionales tiene como objetivo central acelerar los plazos de construcción y retomar una obra cuyos trabajos comenzaron en 2022, pero que fueron detenidos durante el primer año de la actual gestión.

Una obra con objetivos logísticos, operativos y científicos

La Base Naval Integrada es presentada por el Gobierno como una infraestructura destinada a cumplir funciones que exceden el ámbito estrictamente militar.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó el carácter que el Ejecutivo pretende darle al proyecto y remarcó que la base "no tiene un carácter bélico", sino que funcionará como "el polo logístico más importante del Atlántico Sur" y servirá de apoyo operativo y científico para la proyección geopolítica argentina hacia la Antártida.

En ese sentido, la obra se integra a una estrategia que busca posicionar a Tierra del Fuego como un punto logístico de relevancia para el Atlántico Sur y la Antártida.

Los objetivos señalados para la infraestructura comprenden:

Funciones logísticas para el Atlántico Sur.

para el Atlántico Sur. Apoyo operativo .

. Apoyo científico .

. Proyección hacia la Antártida .

. Consolidación de Tierra del Fuego como polo logístico de esa estrategia.

La visita de Quirno y Presti apunta precisamente a conocer la situación actual del proyecto y avanzar sobre los pasos necesarios para su reactivación.

Una inversión de hasta US$500 millones

Uno de los principales desafíos que enfrenta la iniciativa es financiero. La obra requiere, de acuerdo con la información disponible, una inversión estimada de entre 400 millones y 500 millones de dólares.

La reactivación ya tuvo un primer movimiento presupuestario. Mediante una modificación publicada en el Boletín Oficial, se reasignaron US$142 millones destinados a la Base Naval Integrada.

Sin embargo, esa partida representa solamente una parte del costo total calculado. La asignación cubre aproximadamente el 30% de la inversión final estimada, por lo que el Poder Ejecutivo todavía deberá resolver de dónde provendrá el 70% restante necesario para completar la obra.

El esquema presupuestario queda así planteado:

Inversión total estimada: entre US$400 millones y US$500 millones.

entre US$400 millones y US$500 millones. Monto reasignado: US$142 millones.

US$142 millones. Porcentaje cubierto: cerca del 30%.

cerca del 30%. Porcentaje pendiente: aproximadamente 70%.

La definición sobre el financiamiento restante aparece, de esta manera, como uno de los aspectos centrales para determinar el ritmo que podrá alcanzar la reactivación de los trabajos.

La agenda de los ministros en Ushuaia

Quirno y Presti tienen previsto partir este viernes a las 6.30 desde el Aeropuerto Militar de Aeroparque, con destino a Ushuaia. El traslado se realizará en un avión Embraer RJ de la Fuerza Aérea.

La comitiva tendrá una presencia destacada de autoridades militares. Acompañarán a los ministros el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante Marcelo Dalle Nogare, y el jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Juan Carlos Romay.

También formarán parte de la delegación representantes políticos de Tierra del Fuego pertenecientes a La Libertad Avanza. Los diputados nacionales por Tierra del Fuego Miguel Rodríguez y Santiago Pauli integrarán la comitiva, al igual que los senadores nacionales del mismo espacio Agustín Coto y Belén Monte de Oca.

Una vez que aterricen en Ushuaia, los funcionarios serán recibidos por el gobernador Gustavo Melella, quien confirmó personalmente el encuentro.

Un encuentro político con expectativa

La recepción del gobernador adquiere además una dimensión política debido a la relación entre la administración nacional y el Gobierno provincial.

Según la información proporcionada, el Gobierno nacional y la administración de Tierra del Fuego mantuvieron una relación distante durante los últimos tres años. Por ese motivo, el encuentro entre Melella y los funcionarios nacionales genera expectativa más allá de la agenda específica vinculada con la Base Naval Integrada. La reunión se producirá en el marco de una jornada en la que la obra y la estrategia argentina para el Atlántico Sur concentrarán buena parte de la actividad oficial.

Después de la recepción, las autoridades se trasladarán al predio donde está proyectada la base.

Exposición sobre Malvinas, Atlántico Sur y Antártida

Al llegar al lugar, los integrantes de la comitiva recibirán una exposición sobre la estrategia argentina en el Atlántico Sur, las Islas Malvinas y la proyección antártica.

La presentación estará orientada a brindar un marco general sobre los objetivos estratégicos vinculados con la infraestructura que se busca reactivar. Posteriormente, Quirno, Presti y el resto de las autoridades recorrerán el sitio acompañados por expertos técnicos, quienes tendrán a su cargo explicar el estado actual del proyecto y los avances alcanzados hasta el momento.

La recorrida permitirá observar sobre el terreno las condiciones de la obra y conocer, desde la perspectiva técnica, cuáles son los aspectos que deberán abordarse para avanzar con su construcción.

Luego de las actividades en el predio, está previsto un almuerzo y la visita a otros sitios de interés, antes del regreso de la delegación a la ciudad de Buenos Aires.

Una obra que busca recuperar impulso

El viaje de los ministros representa un nuevo paso en el intento de darle impulso a una iniciativa que tuvo sus primeros trabajos en 2022, pero que permaneció detenida durante el primer año de la actual gestión.

La decisión de reactivar el proyecto se produce mientras el Gobierno define tanto el esquema financiero como los tiempos necesarios para completar una infraestructura cuyo costo final se ubica entre los US$400 millones y US$500 millones. La reasignación de US$142 millones constituye una primera parte del financiamiento, aunque todavía queda por resolver el origen de los recursos correspondientes al porcentaje mayoritario del presupuesto requerido.

Al mismo tiempo, la iniciativa aparece vinculada con una nueva medida dirigida a compañías que funcionen sin autorización del Gobierno en las Islas Malvinas, dentro de un escenario en el que la estrategia sobre el Atlántico Sur, Malvinas y la proyección antártica forma parte de la agenda que será presentada a los funcionarios durante su visita.