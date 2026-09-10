Impulsan capacitaciones integrales para emprendedores de Catamarca

El escenario socioeconómico actual demanda respuestas articuladas y un compromiso firme por parte de los diversos actores de la comunidad. En este marco, el intendente de la Capital, Gustavo Saadi, formalizó la firma de un convenio de cooperación institucional de marcada relevancia estratégica. Dicho acuerdo fue rubricado junto a tres pilares fundamentales del sector profesional: el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el Colegio de Abogados y el Colegio de Escribanos. La iniciativa persigue un propósito central: brindar instancias de capacitación gratuita y asesoramiento técnico especializado destinadas a robustecer de manera integral el ecosistema productivo local.

Para garantizar la viabilidad y el éxito a largo plazo de los proyectos gestados en la ciudad, el programa abarca áreas determinantes que hacen al núcleo de cualquier emprendimiento. Entre los ejes temáticos fundamentales se encuentran los siguientes aspectos:

Comercialización digital para potenciar el alcance de los negocios en entornos virtuales.

Modelos de negocio estructurados para asegurar la viabilidad comercial.

Estructura de costos orientada a la eficiencia financiera.

Aspectos legales, notariales e impositivos indispensables para operar dentro del marco formal.

La Visión del Ejecutivo y el Valor del Asociativismo

Durante la ceremonia de rúbrica del acta, el intendente Gustavo Saadi expresó su reconocimiento y agradecimiento ante la total predisposición mostrada por las entidades profesionales involucradas, poniendo firmemente en relieve el valor estratégico de la alianza. El mandatario profundizó en la necesidad de consolidar redes de apoyo mutuo al señalar que es fundamental promover el asociativismo como motor de crecimiento colectivo.

En su alocución, el jefe comunal detalló los aportes específicos de cada sector participante:

Enfoque contable y financiero: A cargo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, orientado de manera directa a realizar proyecciones sostenibles en el tiempo mediante un riguroso análisis de costos y beneficios.

Asesoramiento jurídico y notarial: Aportado con gran valor por los colegios de Abogados y de Escribanos para blindar legalmente las iniciativas productivas.

Asimismo, Saadi adelantó que el Instituto Municipal de Emprendedores (IME) transita actualmente una profunda etapa de relanzamiento institucional. Esta renovación no se limitará al plano teórico, sino que incluirá el próximo anuncio de nuevas líneas crediticias diseñadas a la medida del sector. Al respecto, el mandatario reflexionó sobre la realidad de muchos habitantes de la región: muchos vecinos poseen un gran talento y excelentes ideas, pero precisan de manera ineludible formación técnica para que sus iniciativas resulten sustentables. Bajo esta premisa, reafirmó que el rol primordial del Estado es acompañarlos de cerca para que los proyectos logren prosperar y consolidarse definitivamente en el tiempo.

El Compromiso Social y el Trabajo Articulado de los Colegios Profesionales

La respuesta del sector colegiado no se hizo esperar, reflejando una clara sintonía con las necesidades imperantes de la comunidad. Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados, Rafael Santa Cruz, remarcó de manera enfática el compromiso social de las instituciones ante la coyuntura económica actual que atraviesa el país. Santa Cruz sostuvo con convicción que el trabajo articulado constituye el único camino viable para salir adelante, demostrando a través de este acuerdo concreto que los colegios profesionales se encuentran enteramente al servicio de la comunidad.

El compromiso asumido por las entidades abarca aspectos operativos y de infraestructura de gran valor para los beneficiarios:

Facilitación de instalaciones edilicias para el normal dictado de las actividades formativas.

Asesoramiento integral destinado tanto a los vecinos emprendedores como a los profesionales que tendrán a su cargo orientar el delicado marco legal de cada actividad productiva.

Propuesta Académica, Módulos Formativos y Cronograma

La bajada práctica de este convenio se traducirá en una robusta propuesta académica diseñada bajo rigurosos estándares pedagógicos. A su turno, el director del IME, Pablo Asevey, detalló que la oferta educativa poseerá una dinámica trimestral continua estructurada rigurosamente en doce módulos formativos. La distribución de los contenidos se ha planificado estratégicamente aprovechando las fortalezas e instalaciones de cada entidad asociada.

Sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas: Se dictará todo lo relativo a la validación de ideas y modelos de negocio, complementándose con un taller específico de marketing digital desarrollado a lo largo de cinco encuentros.