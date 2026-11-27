El Gobierno de Catamarca y el Banco Nación avanzan en la implementación de una nueva línea de créditos destinada a brindar asistencia financiera a los productores olivícolas de la provincia, en un contexto marcado por la emergencia económica que atraviesa la actividad y las dificultades que enfrenta el sector para sostener su funcionamiento.

La iniciativa contempla una disponibilidad total de $3.000 millones, que serán destinados a financiar a los productores de olivos mediante préstamos individuales de hasta $300 millones. La herramienta apunta a proporcionar recursos económicos que permitan afrontar las necesidades actuales de la producción y acompañar el desarrollo de la actividad, particularmente durante uno de los períodos más importantes del calendario productivo: la cosecha.

El entendimiento entre la Provincia y la entidad bancaria constituye una respuesta al pedido de asistencia financiera planteado por el sector olivícola, que atraviesa una situación económica compleja y requiere instrumentos de financiamiento para hacer frente a sus compromisos y mantener en funcionamiento la producción.

La línea crediticia fue presentada como parte de las acciones que el Gobierno provincial lleva adelante junto al Banco Nación para generar alternativas de acompañamiento a las distintas actividades productivas de Catamarca.

Quiénes estuvieron en la reunión

El anuncio se realizó durante un encuentro desarrollado en Casa de Gobierno, que estuvo encabezado por el gobernador Raúl Jalil y contó con la participación de funcionarios provinciales, autoridades del Banco Nación y representantes de la Asociación Olivícola de Catamarca (ASOLCAT).

Junto al mandatario estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, y el ministro de Desarrollo Productivo, Luis Castro. También participó la gerente comercial zonal del Banco Nación, Carolina Pizarro, además de representantes de la entidad que agrupa a los productores olivícolas de la provincia.

La reunión permitió avanzar en la implementación de una herramienta financiera específicamente orientada a atender las necesidades del sector, a partir de la articulación entre el Gobierno provincial, la institución bancaria y los representantes de la actividad.

La presencia de ASOLCAT en el encuentro estuvo vinculada al planteo realizado por los productores frente a las dificultades económicas que atraviesa la actividad. En ese marco, el acuerdo alcanzado busca dar una respuesta concreta a la demanda de financiamiento presentada por la asociación.

El entendimiento también refleja la participación de distintos actores institucionales en la búsqueda de alternativas para sostener una actividad productiva que necesita recursos para continuar desarrollándose y afrontar las exigencias propias de su funcionamiento.

Montos, plazos y tasas

Uno de los aspectos centrales del acuerdo es la disponibilidad de un fondo de $3.000 millones, con condiciones de financiamiento que establecen un monto máximo de $300 millones por productor.

La propuesta incorpora condiciones específicas respecto de los importes que podrán solicitarse, el período de devolución y el costo financiero de los préstamos. Entre las principales características de la nueva línea se destacan:

Cupo total: $3.000 millones destinados a la asistencia de productores olivícolas.

Monto máximo individual: hasta $300 millones por productor.

Plazo de devolución: 12 meses.

Tasa de interés: 18%.

Destinatarios: productores olivícolas de Catamarca.

Objetivo: brindar financiamiento para afrontar las dificultades económicas actuales y sostener la actividad productiva, especialmente durante la época de cosecha.

Estas condiciones conforman el esquema financiero anunciado por el Gobierno provincial y el Banco Nación para acompañar al sector. La disponibilidad de préstamos busca ofrecer una alternativa para que los productores puedan contar con recursos económicos en un momento en el que las necesidades de financiamiento adquieren especial relevancia para mantener el desarrollo de sus actividades.

El monto global previsto y el límite establecido para cada beneficiario constituyen los principales parámetros de la herramienta acordada, que tendrá como destinatarios a los integrantes de la producción olivícola provincial.

ASOLCAT destacó la respuesta al pedido de los productores

Desde la Asociación Olivícola de Catamarca (ASOLCAT) expresaron su agradecimiento al Gobierno provincial y al Banco Nación por la respuesta al pedido de asistencia financiera que había planteado el sector.

El reconocimiento se produjo en el marco de la situación de emergencia económica que atraviesa la actividad y de la necesidad de contar con mecanismos de financiamiento que permitan acompañar a los productores. El planteo de la asociación había puesto en consideración las dificultades que enfrenta el sector olivícola, por lo que la nueva línea de créditos representa una respuesta institucional a esa demanda.

La participación de los representantes de ASOLCAT en la reunión realizada en Casa de Gobierno permitió vincular directamente las necesidades de los productores con las alternativas de financiamiento impulsadas a través del Banco Nación.

En ese sentido, el acuerdo establece un marco de asistencia económica que busca contribuir al sostenimiento de la producción y brindar herramientas para afrontar las obligaciones y necesidades que se presentan durante el desarrollo de la actividad, con especial atención en la temporada de cosecha.