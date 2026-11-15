Milei evalúa retirar candidatos provinciales para acordar con gobernadores de cara a 2027

El Gobierno nacional comenzó a revisar su estrategia electoral para 2027 y contempla la posibilidad de retirar candidatos a gobernador en algunas provincias a cambio de acuerdos con los mandatarios locales. La alternativa, que hasta hace pocas semanas era descartada por la conducción libertaria, surgió ante el adelantamiento de los calendarios electorales y las dificultades para cerrar negociaciones parlamentarias.

En la Casa Rosada reconocen que buscan flexibilizar las condiciones que La Libertad Avanza (LLA) venía imponiendo para alcanzar acuerdos con los gobernadores. Entre las opciones figuran retirar postulantes provinciales, establecer mecanismos de adhesión electoral y negociar lugares en las listas legislativas nacionales y locales.

La decisión todavía no está tomada. El esquema se analizará distrito por distrito y estará condicionado por el resultado de las negociaciones en el Congreso. Cerca del armado libertario sostienen que el objetivo continúa siendo ampliar la representación del partido, aunque admiten que el escenario político obliga a revisar algunas posiciones.

Neuquén, el primer desafío del calendario electoral

El cambio de estrategia contrasta con la postura que habían sostenido Karina Milei y los Menem durante octubre, cuando priorizaban las candidaturas propias y descartaban concesiones territoriales antes de avanzar con la reforma política.

Uno de los factores que aceleró la discusión fue la convocatoria a elecciones en Neuquén. El gobernador Rolando Figueroa fijó los comicios para el 14 de febrero de 2027 mediante el Decreto 1860/2026, publicado el 9 de noviembre. La provincia elegirá gobernador, vicegobernador, los 35 diputados provinciales y autoridades municipales.

La decisión abrió interrogantes sobre la posibilidad de que La Libertad Avanza acuerde no competir contra el mandatario. Sin embargo, fuentes oficiales niegan que exista una definición sobre el eventual retiro de una candidatura libertaria y aseguran que todavía no se cerró ningún entendimiento.

La posibilidad de no presentar un candidato a gobernador forma parte de las conversaciones, pero no constituye una decisión tomada. Neuquén tiene un peso particular por el desarrollo de Vaca Muerta, la relación del Gobierno con Figueroa y su condición de primera elección provincial de 2027.

Dentro del espacio libertario, una eventual retirada también podría generar malestar entre dirigentes y militantes que llevan meses trabajando en el armado territorial.

Qué podría ofrecer el Gobierno a los gobernadores

La Casa Rosada analiza un esquema que permita combinar candidaturas nacionales de los gobernadores con postulantes provinciales de La Libertad Avanza.

Entre las alternativas aparece la utilización de colectoras o mecanismos de adhesión electoral, siempre sujetos a las normas que apruebe el Congreso y a los sistemas vigentes en cada provincia.

La negociación también contempla reclamar vicegobernaciones, intendencias y lugares relevantes en las listas legislativas como contrapartida de los acuerdos. En el entorno de Karina Milei sostienen que no quieren resignar el armado territorial y que cualquier concesión deberá traducirse en espacios concretos de representación.

El principal motivo del replanteo es político y económico. En el Ejecutivo buscan evitar que una sucesión de derrotas provinciales durante el primer semestre de 2027 afecte las expectativas sobre la continuidad del programa económico.

Los funcionarios consideran que los mercados podrían interpretar esos resultados como señales anticipadas sobre la fortaleza electoral del oficialismo, aunque se trate de comicios locales con dinámicas propias.

La reforma electoral y el Presupuesto, claves para las negociaciones

El calendario provincial comenzó a reducir los tiempos de negociación. Tucumán convocó a elecciones para el 9 de mayo, mientras que Santa Fe anunció primarias para el 18 de abril y elecciones generales para el 13 de junio. Río Negro, Salta y Chubut también proyectan votar en fechas separadas de los comicios presidenciales del 24 de octubre.

La estrategia del Gobierno está vinculada con la suspensión de las PASO nacionales y la aprobación del Presupuesto 2027, dos objetivos que considera centrales para ordenar los acuerdos electorales.

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado fue convocada para el martes 17 de noviembre a las 15, con el proyecto de reforma electoral del Ejecutivo en el temario. La Casa Rosada pretende conseguir dictamen y avanzar hacia la media sanción antes de fin de mes, aunque todavía necesita reunir los votos necesarios.

En paralelo, el oficialismo busca llevar el Presupuesto al recinto de Diputados el miércoles 25 y completar su tratamiento durante las sesiones extraordinarias de diciembre.

Las negociaciones están concentradas en Diego Santilli, Eduardo "Lule" Menem y Martín Menem, bajo la conducción política de Karina Milei. Santilli mantiene contactos con los mandatarios provinciales para conseguir respaldos parlamentarios, mientras que los Menem buscan preservar el control territorial del partido.

Las diferencias sobre cuánto ceder a los gobernadores atravesaron las últimas reuniones de la mesa política. El próximo martes volverán a encontrarse en la Casa Rosada, con las votaciones legislativas y los acuerdos electorales de 2027 entre los temas pendientes.

El "me gusta" de Milei que sorprendió al Gabinete

En medio de las discusiones por el armado electoral, un gesto del presidente Javier Milei en la red social X generó sorpresa entre funcionarios y dirigentes del oficialismo.

El mandatario le dio "me gusta" a una publicación de la cuenta conocida como El Oráculo de Trenque Lauquen, que proponía una fórmula presidencial con Patricia Bullrich y cuestionaba a los Menem.

El mensaje planteaba que los sectores que promovían una ruptura entre Milei y Bullrich demostraban, en realidad, que una fórmula integrada por ambos dirigentes podía imponerse en primera vuelta. También cuestionaba a los principales responsables del armado territorial de Karina Milei.

Según fuentes del entorno presidencial, el mandatario habría respaldado la idea de mantener a Bullrich dentro del oficialismo, pero no habría advertido que la publicación también contenía críticas a los Menem. La explicación que circuló en el Ejecutivo es que leyó rápidamente el mensaje y marcó su aprobación sin reparar en todas sus referencias.

Cerca de los Menem relativizaron el episodio y descartaron que se tratara de un cuestionamiento deliberado del Presidente hacia los responsables del armado partidario.

La relación con Bullrich y las tensiones internas

El gesto volvió a instalar la posibilidad de una fórmula presidencial integrada por Milei y Bullrich para 2027. Según fuentes de su entorno, el Presidente considera favorable esa alternativa y valora la capacidad electoral de la actual senadora.

Sin embargo, la posibilidad convive con las tensiones que Bullrich mantiene con Karina Milei y los Menem por la conducción política, las negociaciones parlamentarias y sus movimientos de autonomía.

Por ahora, no existe una definición formal sobre la fórmula. Tampoco quedaron despejadas las versiones sobre una eventual candidatura presidencial propia de la exministra.

El Gobierno llegará a diciembre con dos discusiones abiertas: cuánto está dispuesto a ceder a los gobernadores para fortalecer la candidatura presidencial de Milei y cómo ordenar la relación con Bullrich sin profundizar las diferencias internas.

La conducción libertaria pretende esperar las votaciones de la reforma electoral y el Presupuesto antes de anunciar acuerdos territoriales. Sin embargo, los adelantamientos provinciales comenzaron a imponer plazos más cortos y obligan al oficialismo a revisar una estrategia que hasta hace pocas semanas parecía definida.