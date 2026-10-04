Milei felicitó a Flávio Bolsonaro y celebró su resultado frente a Lula en Brasil

Javier Milei felicitó este domingo a Flávio Bolsonaro por su desempeño en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, donde el senador superó al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva. El candidato del Partido Liberal quedó primero, pero no alcanzó los votos necesarios para ganar en primera vuelta y deberá competir nuevamente el próximo 25 de octubre.

"La Libertad Avanza en Brasil. Felicitaciones, querido amigo Flávio Bolsonaro, por esta histórica elección ante el comunista de Lula", escribió Milei en su cuenta de X.

El Presidente argentino agregó que "el continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad" y expresó su expectativa de trabajar junto al dirigente brasileño para fortalecer los vínculos entre ambos países.

"Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos", señaló. Luego, remarcó que "las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas".

Milei cerró su mensaje con una de sus consignas habituales: "¡Viva la libertad, carajo!".

La felicitación de Milei se produjo luego de que se confirmara que Brasil definirá su próximo presidente en una segunda vuelta. Con más del 98% de los votos escrutados, Flávio Bolsonaro obtenía alrededor del 47,3% de los sufragios, mientras que Lula alcanzaba cerca del 44,8%.

El resultado dejó al senador del Partido Liberal en el primer lugar, pero sin los votos suficientes para imponerse en la primera instancia. De esta manera, ambos candidatos volverán a enfrentarse el 25 de octubre, en una definición que estará marcada por la polarización política y la búsqueda de apoyos de los espacios que quedaron fuera de la contienda.

La elección brasileña también tuvo repercusiones en la región por el posicionamiento de Milei, quien mantiene afinidad política con la familia Bolsonaro y ha expresado en reiteradas oportunidades sus diferencias con Lula.

El mensaje del mandatario argentino anticipó, además, su intención de estrechar la cooperación bilateral si Flávio Bolsonaro llega a la Presidencia. La relación entre Argentina y Brasil es estratégica por el intercambio comercial y los vínculos políticos y culturales entre ambos países.

La segunda vuelta será decisiva para determinar si el oficialismo brasileño logra continuar en el poder o si el espacio político de Bolsonaro consigue regresar al Gobierno, luego de la presidencia de Jair Bolsonaro entre 2019 y 2022.

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