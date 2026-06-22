Milei y funcionarios del Gobierno celebraron el triunfo de Argentina ante Austria

El triunfo de la Selección argentina frente a Austria por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 no solo provocó celebraciones entre los hinchas, sino también dentro del ámbito político nacional. Luego de la victoria por 2-0 conseguida por el conjunto dirigido por Lionel Scaloni, distintas figuras del Gobierno nacional utilizaron las redes sociales para expresar su satisfacción por el resultado y destacar el papel desempeñado por Lionel Messi.

La actuación del capitán argentino fue uno de los ejes centrales de los mensajes publicados por funcionarios y dirigentes vinculados a La Libertad Avanza. El rosarino marcó los dos goles del encuentro y alcanzó una marca histórica al convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, un logro que fue resaltado por referentes del oficialismo.

Las publicaciones se sucedieron inmediatamente después del encuentro y reflejaron el impacto que tuvo la victoria argentina dentro de distintos sectores de la dirigencia nacional.

El mensaje de Javier Milei

Entre las reacciones más destacadas estuvo la del presidente Javier Milei, quien expresó públicamente su alegría por el resultado obtenido por la Selección argentina.

A través de sus redes sociales, el mandatario celebró tanto la victoria como el nuevo récord alcanzado por Lionel Messi. "Vamos Argentina, Carajo!!! Messi máximo goleador de la historia de los mundiales. La alegría es toda de la celeste y blanca. La alegría no tiene ni tendrá fin", escribió Milei.

El mensaje estuvo centrado en el resultado deportivo y en la figura del capitán argentino, quien se convirtió en el principal protagonista de la jornada gracias a los dos tantos convertidos frente al conjunto austríaco.

La publicación del Presidente se sumó a una serie de expresiones de respaldo y reconocimiento que tuvieron como destinatario al máximo goleador histórico de las Copas del Mundo.

Messi, eje de las celebraciones

La actuación de Lionel Messi ocupó un lugar central en las repercusiones posteriores al encuentro. El delantero argentino fue determinante para la victoria nacional al marcar los dos goles que permitieron el triunfo por 2-0 frente a Austria en el segundo compromiso de la fase de grupos del Mundial.

Su desempeño deportivo y la marca alcanzada como máximo anotador de la historia de los Mundiales generaron múltiples expresiones de admiración y reconocimiento.

Las celebraciones impulsadas desde distintos sectores del oficialismo giraron en torno a esa actuación histórica, que consolidó aún más la figura del capitán argentino dentro de la competencia que se disputa por la Copa del Mundo.

La publicación de Patricia Bullrich

Otra de las dirigentes que manifestó públicamente su entusiasmo por la victoria fue Patricia Bullrich. La ex ministra de Seguridad y actual titular del bloque de senadores de La Libertad Avanza compartió una imagen propia vistiendo la camiseta número 13 de la Selección argentina.

En la fotografía aparece realizando con la mano el gesto de los dedos en V, tradicionalmente asociado al símbolo peronista. Sin embargo, la propia dirigente aclaró el significado que le otorgó en esta ocasión.

Según explicó, la señal correspondía a la "victoria" futbolística conseguida por la Selección argentina frente a Austria. La publicación se produjo después del partido y formó parte de las múltiples expresiones de celebración que aparecieron en las redes sociales tras el triunfo nacional.

Un reconocimiento previo al capitán argentino

La participación de Patricia Bullrich en las celebraciones no comenzó con la publicación de la fotografía.

Previamente, la dirigente había compartido en sus redes sociales personales una imagen de Lionel Messi acompañada por una breve frase dedicada al capitán argentino.

La publicación contenía únicamente las palabras: "El mejor del Mundo". El mensaje estuvo dirigido al futbolista argentino y se produjo en el contexto de una jornada en la que Messi volvió a ser protagonista dentro del Mundial gracias a su actuación frente a Austria.

Las principales expresiones tras la victoria

Las reacciones difundidas por referentes del oficialismo estuvieron enfocadas en dos aspectos centrales: el triunfo de la Selección argentina y el logro histórico de Lionel Messi.

Entre las publicaciones destacadas se encuentran:

• El mensaje del presidente Javier Milei celebrando el triunfo argentino.

• El reconocimiento de Milei a Messi como máximo goleador de la historia de los Mundiales.

• La publicación de Patricia Bullrich con la camiseta número 13 de la Selección argentina.

• La aclaración de Bullrich respecto del gesto de los dedos en V, que vinculó a la victoria futbolística.

• La imagen compartida por la dirigente junto a la frase "El mejor del Mundo" dedicada a Messi.

Un triunfo que trascendió el ámbito deportivo

La victoria argentina frente a Austria y la actuación de Lionel Messi generaron repercusiones más allá del terreno de juego. El resultado obtenido por la Selección y la nueva marca alcanzada por el capitán despertaron expresiones de celebración por parte de funcionarios y dirigentes vinculados al Gobierno nacional.

A través de diferentes publicaciones en redes sociales, el presidente Javier Milei y referentes de La Libertad Avanza destacaron el rendimiento del conjunto nacional y el papel desempeñado por Messi en una jornada que quedó marcada por un nuevo récord mundialista.

El triunfo por 2-0 frente a Austria no solo fortaleció la posición deportiva de la Selección argentina en el Mundial 2026, sino que también motivó mensajes de reconocimiento y festejo por parte de figuras del oficialismo, que encontraron en la actuación del capitán argentino un motivo común para celebrar.