Milei inaugura las sesiones ordinarias 2026: un escenario de hegemonía y expectativa política

Este domingo, el presidente Javier Milei encabezará el acto de apertura del 144° período de sesiones ordinarias, lo que representa su tercera inauguración desde que asumió la primera magistratura del país. El evento no es un simple trámite formal; se produce en un escenario político donde el mandatario se encontrará frente a un Congreso diametralmente opuesto al que lo desafió apenas unos meses atrás. La configuración del poder legislativo ha virado hacia un esquema que funcionarios de primera línea han comenzado a calificar, con una mezcla de jactancia y pragmatismo, como una potencial "escribanía" del Poder Ejecutivo, dada la fluidez con la que se han tramitado las últimas iniciativas oficiales.

Esta percepción de control se sustenta en la reciente dinámica parlamentaria, donde la aprobación de leyes se ha vuelto una constante que contrasta con la parálisis de los primeros tiempos. Según han manifestado fuentes cercanas al Gobierno, se ha consolidado un ritmo de trabajo donde las normativas avanzan con celeridad, dándose el caso de proyectos cuyos textos definitivos se han dado a conocer directamente en el propio recinto durante el debate. Este nuevo orden legislativo marca el inicio de un ciclo donde el oficialismo parece haber encontrado las llaves para moldear la voluntad de ambas cámaras a su favor.

El contraste con el ciclo legislativo precedente

Para entender la relevancia de esta apertura, es necesario analizar el punto de partida del año anterior, considerado técnicamente como el de peor desempeño de la década. Durante ese ciclo, la productividad parlamentaria fue mínima, alcanzando la sanción de apenas once leyes en todo el calendario. Lo más significativo de aquel periodo es que ninguna de esas normativas fue impulsada por la administración de Milei; por el contrario, los proyectos sancionados provenían de gestiones anteriores o fueron motorizados exclusivamente por los bloques de la oposición, reflejando una orfandad de iniciativa oficialista que hoy parece haber quedado en el pasado.

La tensión entre los poderes del Estado alcanzó su punto máximo cuando el Presidente decidió aplicar su facultad de veto sobre siete de esas once leyes. Esta puja institucional, relevada detalladamente por la organización Directorio Legislativo, mostró una resistencia parlamentaria inédita en la que el Congreso logró reunir las mayorías especiales necesarias para insistir con los dos tercios de ambas cámaras en tres de esos casos. Aquel escenario de confrontación abierta, donde el Ejecutivo vetaba y el Legislativo insistía, ha dado paso hoy a una relación de fuerzas mucho más favorable para el mandatario, quien llega a este estrado con la confianza de haber doblegado la resistencia de las bancadas opositoras.

El horario prime time y la liturgia libertaria

Fiel al estilo comunicacional que ha definido su gestión desde el primer día, Javier Milei pronunciará su discurso a partir de las 21 horas, ocupando el horario prime time para asegurar el máximo alcance de la cadena nacional. Esta elección, que ya se ha vuelto una costumbre en la era libertaria, busca interpelar directamente a la ciudadanía en un momento de fuerte expectativa política, utilizando el estrado del Congreso no solo como un órgano republicano, sino como una plataforma de comunicación masiva para ratificar el rumbo económico y social de su gobierno.

El discurso del Presidente se espera que haga foco en la capacidad actual de su administración para liderar la agenda legislativa, contrastando su éxito presente con la soledad parlamentaria de sus inicios. Con la "escribanía" operativa y una oposición que ha cedido terreno en la batalla de los números y los reglamentos, el 144° período de sesiones ordinarias arranca bajo un signo de control sustancial por parte de la Casa Rosada. El mensaje presidencial servirá para trazar la hoja de ruta de un año donde, por primera vez, el oficialismo cuenta con las herramientas parlamentarias para avanzar sin las trabas que marcaron sus primeros dos años de gestión.