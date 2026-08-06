Milei inicia una gira por Ecuador y Colombia con reuniones bilaterales y acuerdos

El presidente Javier Milei partió este miércoles por la noche rumbo a Ecuador, dando inicio a una gira oficial que lo mantendrá fuera del país durante casi 72 horas y que contempla una intensa agenda de actividades en Ecuador y Colombia.

El viaje comenzó con un vuelo que despegó a las 20, hora argentina, con destino a la ciudad de Quito. Según lo previsto, el mandatario arribará durante la madrugada del jueves y, luego de un período de descanso, iniciará las actividades oficiales programadas para esa jornada.

La gira internacional se desarrolla mientras en la Argentina continúa el tratamiento legislativo de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, iniciativa que será debatida en el Senado durante la ausencia del jefe de Estado.

Reunión bilateral con Daniel Noboa en Quito

La agenda oficial de Milei en Ecuador comenzará a las 15, hora argentina, con una ofrenda floral en la Plaza de la Independencia, ubicada en el centro histórico de Quito.

Una vez concluido ese acto, el Presidente será recibido por su par ecuatoriano, Daniel Noboa, en un encuentro bilateral que tendrá lugar en la sede del Gobierno de Ecuador. De acuerdo con la información conocida por LA NACION, de la reunión también participarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

El encuentro forma parte de la agenda oficial prevista para fortalecer el vínculo entre ambos países y será una de las principales actividades de la visita presidencial a Ecuador.

Firma de acuerdos y reuniones con empresarios

Luego de la reunión entre ambos mandatarios, está prevista una nueva actividad oficial alrededor de las 16.30. En esa instancia se realizará la firma de acuerdos bilaterales entre la Argentina y Ecuador, dando continuidad a la agenda institucional de la jornada.

Posteriormente, Javier Milei mantendrá un encuentro con representantes de las cámaras automotrices argentinas que desarrollan actividades en Ecuador.

La jornada concluirá con una última actividad prevista para las 19, cuando el canciller Pablo Quirno participe como uno de los principales invitados en la apertura del Foro Económico, que se realizará en el Hotel Swissôtel. Finalizado ese compromiso, dos horas después está previsto el vuelo que trasladará al Presidente y a su comitiva hacia la ciudad colombiana de Santiago de Cali.

La agenda continuará en Colombia

El traslado entre Ecuador y Colombia demandará poco más de dos horas. Según el cronograma previsto, Javier Milei arribará a Santiago de Cali alrededor de la medianoche del viernes y retomará las actividades oficiales durante la mañana.

La primera reunión de la jornada está programada para las 11.30, cuando mantendrá un encuentro bilateral con el ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa'ar.

Posteriormente, al mediodía, aunque con horario todavía a confirmar, el Presidente desarrollará una nueva reunión bilateral. En este caso, el encuentro será con Abelardo de la Espriella, quien asumirá la Presidencia de Colombia.

En ambas reuniones también estarán presentes Karina Milei y el canciller Pablo Quirno, quienes integran la comitiva oficial.

Participación en la asunción presidencial

Uno de los momentos centrales del viaje será la presencia del mandatario argentino en la ceremonia de juramentación y toma de posesión de Abelardo de la Espriella.

La actividad está prevista para las 17 y marcará el cierre de la agenda oficial de Milei en Colombia. El texto señala que el Presidente argentino mantiene afinidad política con De la Espriella y recuerda que lo saludó públicamente luego de su triunfo en las elecciones presidenciales, en las que derrotó a la opción oficialista encabezada por Iván Cepeda.

Tras la ceremonia de asunción concluirán las actividades oficiales de la gira.

Regreso previsto para el sábado

El cronograma oficial establece que Javier Milei emprenderá el regreso a la Argentina durante la madrugada del sábado. El vuelo partirá aproximadamente a las 4.30 desde Santiago de Cali con destino directo a Buenos Aires.

La llegada al país está prevista para el mediodía del mismo sábado, dando por finalizada una gira internacional de casi tres días.

Ley de inviolabilidad de la propiedad privada

Mientras el Presidente desarrolla su agenda en Ecuador y Colombia, el Senado de la Nación llevará adelante una sesión considerada de alta tensión política. Durante el debate se tratará la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, iniciativa que generó un fuerte rechazo de la oposición y críticas provenientes de un sector de la sociedad civil.

En los días previos a la sesión, uno de los principales ejes de discusión estuvo centrado en el capítulo referido a la venta de tierras a extranjeros.

Según la información difundida, el Gobierno decidió retirar ese apartado del proyecto luego de advertir una posible derrota legislativa y tras escuchar cuestionamientos formulados por los denominados partidos dialoguistas, que comenzaron a expresar objeciones frente a las opiniones negativas que esa propuesta despertó en distintos sectores de la sociedad.

El texto también señala que esa reacción se manifestó mediante una convocatoria a una marcha en la Plaza del Congreso, prevista para las 14, con participación del kirchnerismo y de la izquierda.

De acuerdo con LA NACION, luego de que el capítulo sobre la venta de tierras a extranjeros fuera eliminado del proyecto, uno de los puntos que más impulsaba el oficialismo, en la Casa Rosada manifestaron su malestar al considerar que el Congreso "se dejó llevar" por las campañas opositoras y expresaron preocupación porque esa modificación pudiera complicar la llegada de inversiones al país.