Milei y el irónico posteo contra Facundo Moyano: "Experto en paros"

El presidente Javier Milei volvió a referirse públicamente al episodio que involucró a Facundo Moyano y a su pareja, Candela Arizaga, y lo hizo a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

Este domingo, el mandatario compartió un meme en el que se burló del exdiputado y retomó la explicación que el dirigente había dado sobre lo ocurrido durante la madrugada del 4 de agosto en el barrio porteño de Belgrano.

La publicación de Milei volvió a poner en circulación un caso que ya había adquirido repercusión pública y que también había escalado a la agenda política y judicial. El eje de la publicación estuvo puesto en una frase que estableció una relación directa entre Facundo Moyano y su padre, Hugo Moyano, jefe del sindicato de Camioneros y una de las principales figuras del sindicalismo argentino.

La imagen difundida por el Presidente incluyó la frase: "Al final Moyanito terminó siendo un experto en paros como el padre". La expresión aludió directamente a Facundo Moyano y a Hugo Moyano y apareció después de varios días de repercusión en torno a la causa abierta tras el episodio.

El episodio ocurrido en Belgrano

El hecho al que hizo referencia Milei tuvo como protagonista a Candela Arizaga, quien salió del departamento de Moyano, ubicado sobre la avenida del Libertador al 5400, y fue vista corriendo semidesnuda por la calle.

La secuencia generó la intervención de efectivos de la Policía de la Ciudad. Posteriormente, la joven fue trasladada al Hospital Pirovano, mientras que el dirigente sindical fue demorado.

A partir de esa situación se abrió una investigación judicial que quedó caratulada como lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género. El expediente comenzó a incorporar distintos elementos vinculados con lo ocurrido durante aquella madrugada, entre ellos registros de cámaras de seguridad y declaraciones relacionadas con la primera intervención policial.

En los primeros registros incorporados a la investigación, las cámaras de seguridad mostraron a Arizaga recorriendo varias cuadras de la zona de Barrancas de Belgrano. Detrás de ella avanzaban Moyano y otra persona vinculada al edificio.

Ese material fue incorporado al expediente junto con la reconstrucción realizada por el personal policial que intervino en el episodio.

La primera intervención de la Policía

Uno de los puntos que concentró especial atención dentro de la causa fue la primera intervención policial. El inspector que participó del operativo declaró que había llegado al edificio a partir de un llamado de emergencia.

Luego, según su testimonio incorporado al expediente, observó a la joven corriendo por la vía pública en un estado de alteración. El relato del inspector también incluyó la versión inicial que Arizaga le habría proporcionado en la calle, antes de que fuera trasladada al Hospital Pirovano.

De esta manera, la actuación policial y las circunstancias que rodearon el traslado de la joven quedaron incorporadas como parte de los elementos utilizados para reconstruir lo ocurrido aquella madrugada.

La secuencia registrada por las cámaras y los testimonios reunidos durante la intervención pasaron así a formar parte de una investigación que continúa vinculada con las circunstancias del episodio y con las versiones aportadas posteriormente por los protagonistas.

La explicación de Facundo Moyano

En los días posteriores al episodio, Facundo Moyano brindó una entrevista televisiva en la que explicó su versión de lo ocurrido.

El dirigente sostuvo que su pareja había consumido drogas y que había sufrido "un brote psicótico fuertísimo". De acuerdo con su relato, intentó asistirla mediante maniobras de reanimación y pidió al personal del edificio que se comunicara con el 911.

Esa explicación quedó vinculada con parte de los planteos posteriores de la defensa y también con la versión que la propia Arizaga presentó posteriormente ante la Justicia.

La explicación de Moyano se convirtió así en uno de los elementos centrales de la discusión pública alrededor del episodio, en particular por su descripción del estado en el que se encontraba su pareja y por el relato sobre las acciones que habría realizado durante la situación.

La declaración de Candela Arizaga

Otro de los elementos incorporados al trasfondo judicial fue la declaración de Candela Arizaga. Ante la Justicia, la joven manifestó que no recordaba gran parte del episodio y sostuvo que no atribuía a Moyano una agresión.

En su declaración, expresó: "Lo poco que me acuerdo es que yo estaba corriendo en la calle... sentía que me perseguía y no sabía ni quién era".

La declaración aportó otro elemento a la reconstrucción del episodio, especialmente por la falta de recuerdos que la propia joven manifestó respecto de buena parte de lo ocurrido.

En una ampliación posterior, Arizaga sostuvo además que había consumido cocaína y vinculó lo sucedido con un brote.

Esa presentación ante la Justicia quedó relacionada con la explicación que había brindado anteriormente Moyano respecto del estado de su pareja y con parte de los planteos formulados posteriormente en el marco de la causa.