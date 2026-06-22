Milei se mostrará con su nuevo vocero en medio de la crisis por Adorni

En medio de la crisis política que atraviesa el Gobierno por la situación de Manuel Adorni, el presidente Javier Milei encabezará este martes una actividad pública junto a su nuevo vocero, Adrián Ravier, antes de emprender una nueva gira internacional por España.

El evento se realizará desde las 19.30 y será organizado por la Fundación Faro, el centro de estudios vinculado al oficialismo y alineado con el asesor presidencial Santiago Caputo. Allí, Ravier presentará el libro La Batalla por la Macroeconomía, escrito junto a Milei, y luego el mandatario brindará un discurso de cierre.

La actividad también contará con la participación de David Friedman, hijo del economista Milton Friedman, y del referente liberal Alberto Benegas Lynch (h), en una jornada centrada en la difusión de ideas económicas liberales.

Una nueva etapa en la comunicación oficial

La aparición pública de Ravier marcará el inicio formal de su rol como vocero presidencial, una función que asumirá tras la salida de Adorni de esa tarea para concentrarse exclusivamente en la Jefatura de Gabinete.

Economista y referente de la Escuela Austríaca, Ravier llega al Gobierno con el objetivo de reforzar el perfil económico de la comunicación oficial y poner el foco en los resultados de la gestión.

Durante esta semana mantendrá reuniones de transición con los equipos de comunicación de la Casa Rosada y prepara su primera conferencia de prensa como portavoz presidencial.

Adorni, bajo presión en el Congreso

La reorganización comunicacional ocurre mientras Manuel Adorni enfrenta una compleja situación política y judicial. La oposición impulsa una interpelación en el Congreso por la investigación que lo involucra por presunto enriquecimiento ilícito.

En el Senado, la citación será debatida este jueves. Si prospera, el funcionario deberá presentarse el próximo 2 de julio para responder preguntas de los legisladores, coincidiendo con la exposición de su segundo informe de gestión.

En paralelo, la Cámara de Diputados analiza iniciativas similares impulsadas por distintos bloques opositores.

La agenda internacional de Milei

A pesar del escenario político interno, Milei mantendrá su agenda internacional. El miércoles partirá hacia Madrid, donde participará de actividades académicas y empresariales, además de recibir una distinción en la Universidad CEU San Pablo.

Tras regresar al país, el Presidente viajará a Paraguay para participar de la cumbre del Mercosur y luego se trasladará a Estados Unidos para asistir a los festejos por el Día de la Independencia norteamericana.

Mientras tanto, los principales referentes políticos del oficialismo permanecerán en Buenos Aires con el objetivo de sostener a Adorni, contener la ofensiva opositora y avanzar con los proyectos que el Gobierno busca aprobar en el Congreso.