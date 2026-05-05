Catamarca comprará dos nuevos tomógrafos para el Oeste y avanza en obras viales

El Gobierno de Catamarca formalizó un nuevo paso en la articulación entre la actividad minera y el desarrollo territorial al rubricar un acta-acuerdo con la empresa Minera Alumbrera Limited, mediante el cual se realizará un aporte de fondos al fideicomiso minero. Estos recursos tendrán un destino específico: la adquisición de equipamiento para hospitales del Oeste provincial, junto con la ejecución de obras de infraestructura vial en distintas localidades.

Desde el Ejecutivo provincial subrayaron que este tipo de iniciativas se inscribe en una política minera orientada a generar beneficios concretos para la comunidad, especialmente en áreas consideradas estratégicas como la salud, la conectividad y el desarrollo regional. En ese marco, la inversión proyectada busca fortalecer tanto la capacidad del sistema sanitario como las condiciones de circulación en zonas urbanas con crecimiento sostenido.

El acto de firma estuvo encabezado por el gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, y el gerente de Relaciones Institucionales de la empresa, Pablo Lilljedhal. También participaron el ministro de Hacienda y Obras Públicas, Juan Marchetti; la ministra de Salud, Johana Carrizo; el intendente de Belén, Cristian Yapura; y los senadores departamentales Soledad Blas (Belén) y Horacio Gutiérrez (Andalgalá).

Inversión en salud

Uno de los ejes centrales del acuerdo es la incorporación de equipamiento médico de alta complejidad en hospitales del interior. En particular, el documento firmado contempla la compra de dos nuevos tomógrafos, que serán destinados a el Hospital de Andalgalá y el Hospital de Santa María.

Esta inversión apunta a fortalecer la capacidad diagnóstica del sistema de salud pública, permitiendo mejorar la atención en localidades alejadas de los principales centros urbanos. La disponibilidad de estos equipos representa un avance en términos de accesibilidad a estudios médicos complejos, reduciendo la necesidad de traslados y optimizando los tiempos de diagnóstico.

La incorporación de tomógrafos en estos hospitales se enmarca en una estrategia que prioriza la descentralización de los servicios de salud, con el objetivo de acercar prestaciones esenciales a las comunidades del interior provincial.

Obras viales y la seguridad

Además del componente sanitario, el acuerdo incluye un segundo aporte de la empresa destinado a la ejecución de obras de infraestructura vial en tres ciudades del Oeste catamarqueño: Belén, Santa María y Andalgalá.

En estas localidades se prevé la construcción de by pass, con el objetivo de desviar el tránsito pesado fuera de las zonas urbanas. Este tipo de intervenciones responde a una necesidad creciente en ciudades atravesadas por rutas de circulación intensiva, donde el flujo de vehículos de gran porte impacta directamente en la dinámica urbana.

Los proyectos viales buscan alcanzar múltiples objetivos:

Reducir la congestión vehicular en áreas urbanas .

. Mejorar la seguridad vial para residentes y conductores.

para residentes y conductores. Optimizar los tiempos de traslado .

. Proteger el entorno urbano frente al impacto del tránsito pesado.

frente al impacto del tránsito pesado. Acompañar el crecimiento ordenado de las ciudades.

Estas obras se proyectan como herramientas clave para ordenar la circulación y mejorar la calidad de vida en las comunidades involucradas, al tiempo que fortalecen la conectividad regional.

Minería y desarrollo

Desde el Gobierno provincial destacaron que la firma de este acuerdo refleja una visión que busca integrar la actividad minera con el desarrollo local, canalizando recursos hacia sectores prioritarios. En ese sentido, la utilización de fondos provenientes de la minería para financiar obras y equipamiento constituye un mecanismo orientado a generar impacto directo en la población.

La inversión en salud e infraestructura vial sintetiza dos dimensiones centrales del desarrollo territorial: por un lado, la mejora en la calidad de atención médica; por otro, la optimización de las condiciones de circulación y conectividad.

El acuerdo con Minera Alumbrera Limited se inscribe así en una lógica de aprovechamiento de los recursos del sector minero para impulsar mejoras concretas en el interior provincial, con foco en localidades que requieren fortalecimiento en servicios y obras estructurales.