El SOEM renueva autoridades: será este jueves y con lista única

La Junta Electoral del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (S.O.E.M.) oficializó la convocatoria a elecciones para este jueves 7 de mayo, en un proceso destinado a los afiliados de la organización sindical. El acto electoral tiene en competencia una sola lista, a diferencia de los comicios anteriores que llevaron a Luis Alamo a la conducción del gremio.

Según se comunicó, los afiliados deberán concurrir a emitir su voto cumpliendo con una serie de disposiciones formales, en el marco de un proceso que busca desarrollarse de manera ordenada y con garantías institucionales. La jornada electoral tendrá lugar en la sede del sindicato, ubicada en calle 1° de Mayo N° 1294, específicamente en el Salón Planta Baja.

El acto electoral se desarrollará de 08: 00 a 18:00 horas y desde la Junta Electoral se solicitó a los afiliados asistir con la documentación correspondiente para garantizar un proceso ágil.

La candidata

En paralelo a la convocatoria oficial, está confirmada la presencia de solo una lista, la que por primera vez lleva a una mujer a la cabeza, aspirando a ser secretaria general del SOEM Capital. En ese marco, se difundió una convocatoria que insta a los trabajadores a asistir a votar y respaldar a Eugenia Varela, quien se postula para el período 2026 con la Lista Celeste, luego de haber sido secretaria adjunta de la actual gestión.

El gremio para alentar a los "compañeras y compañeros afiliados", siguen promoviendo vía redes sociales la asistencia a las urnas, al tiempo que recuerdan la necesidad de concurrir con el DNI para poder emitir su sufragio.

Requisitos establecidos para votar

El comunicado detalla de manera precisa los requisitos que deberán cumplir los afiliados al momento de emitir su voto. En ese sentido, se establecieron las siguientes condiciones:

Presentar Documento Nacional de Identidad (DNI) en formato físico.

En caso de no contar con el DNI físico, se podrá exhibir DNI en formato virtual.

Figurar en el padrón electoral definitivo, cumpliendo con las condiciones estipuladas en el estatuto vigente.

Estas disposiciones buscan asegurar la correcta identificación de los votantes y el cumplimiento de las normativas internas del sindicato. Además, se remarca la importancia de respetar estos requisitos para evitar inconvenientes durante la jornada.

La Junta Electoral subrayó la necesidad de concurrir con la documentación requerida con el objetivo de garantizar un proceso "ágil y ordenado", en línea con lo establecido por el estatuto sindical.