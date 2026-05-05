El Gobierno respalda a Adorni y espera a la Justicia tras las nuevas revelaciones

El Gobierno nacional fijó posición ante las recientes novedades en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y sostuvo que el funcionario "dará sus respuestas ante la Justicia". La definición se produjo en un contexto marcado por nuevas declaraciones judiciales que agregan elementos a la investigación en curso.

El encargado de transmitir la postura oficial fue el canciller Pablo Quirno, quien buscó despejar cualquier impacto político o institucional derivado del caso. En declaraciones radiales, enfatizó que la situación judicial de Adorni no interfiere con el funcionamiento del Ejecutivo ni con la agenda internacional del Gobierno.

"Absolutamente no, el trabajo que estamos haciendo, y el trabajo que hace Adorni como jefe de Gabinete no tiene ningún impacto en lo que estamos haciendo a nivel internacional, inclusive a nivel nacional", sostuvo Quirno, marcando una línea clara de separación entre la investigación judicial y la gestión pública.

La separación entre lo público y lo privado

El canciller profundizó su argumentación al señalar que el propio Adorni ya había fijado su postura en instancias institucionales previas. En ese sentido, recordó tanto su presentación ante el Congreso como sus declaraciones en conferencia de prensa.

"Adorni lo dijo muy claramente en su presentación ante el Congreso y en la conferencia de prensa. Hay que separar la cuestión privada de la cuestión pública", afirmó Quirno, reforzando la idea de que los cuestionamientos judiciales deben dirimirse en los ámbitos correspondientes sin interferir en la función gubernamental.

En la misma línea, agregó que el jefe de Gabinete responderá a las acusaciones en el marco institucional adecuado: "Él dará, como dijo, las respuestas, que va a dar, en el ámbito en el que las tiene que dar, que es la Justicia".

La declaración que reactivó la investigación

El avance más significativo en la causa se produjo a partir de la declaración del arquitecto Matías Tabar, quien estuvo a cargo de las refacciones en una propiedad de Adorni ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

Ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, el profesional aseguró que el funcionario le pagó US$245.000 en efectivo y sin factura por los trabajos realizados en la vivienda. Este testimonio se convirtió en un elemento central dentro del expediente, ya que aporta detalles concretos sobre la modalidad de pago.

Entre los aspectos más relevantes de la declaración se destacan:

Monto declarado: US$245.000 por las refacciones.

US$245.000 por las refacciones. Modalidad de pago: en efectivo.

en efectivo. Facturación: ausencia de comprobantes formales.

ausencia de comprobantes formales. Ubicación de la obra: country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

Además, Tabar presentó ante la Justicia una conversación reciente de WhatsApp que, según indicó, mantuvo con Adorni. En ese intercambio, el funcionario lo habría contactado utilizando mensajes temporales, una modalidad que elimina automáticamente el contenido tras su visualización.

El contacto posterior y la decisión del arquitecto

Según relató el arquitecto ante el fiscal Pollicita, el jefe de Gabinete se comunicó con él para manifestarle la necesidad de mantener una conversación. Posteriormente, ambos habrían hablado telefónicamente.

Durante ese contacto, Adorni le habría ofrecido ayuda o la posibilidad de que su equipo se comunicara con él para asistirlo en su declaración judicial. Este punto fue especialmente relevante dentro del testimonio, ya que introduce un elemento de interacción directa entre el funcionario y un testigo clave de la causa.

Tabar explicó que en un primer momento consideró aceptar esa posibilidad. Sin embargo, tras recibir asesoramiento, decidió rechazar cualquier tipo de contacto adicional con el entorno del jefe de Gabinete.

La razón de esa decisión fue evitar que la situación pudiera interpretarse como la construcción de una estrategia conjunta. En su declaración, dejó en claro que optó por preservar la independencia de su testimonio frente a la Justicia.