Milei presiona a los gobernadores por la ley de Bases: Si no se aprueba, va a ser peor para todos

El presidente Javier Milei encabezó este martes una reunión del gabinete nacional en la que urgió a hacer los esfuerzos para aprobar cuanto antes la ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" y advirtió que si los proyectos no se aprueban, "será peor para todos", dijeron a Télam fuentes oficiales.



De esa forma, Milei dejó en claro que quiere que la Cámara de Diputados -que este martes se reúne en plenario de comisiones- apruebe "lo antes posible" el paquete de proyectos de ley con desregulaciones económicas y en otras áreas, y que la aprobación definitiva en el Senado sea antes del plazo de vencimiento de las sesiones extraordinarias, el 15 de febrero.



De acuerdo a las fuentes consultadas por Télam, la mira está puesta en los gobernadores, para que den el visto bueno a la ley de Bases, pero algunos plantean reticencia, especialmente por los impuestos a las retenciones, como el caso de dos provincias afectadas y cuyos mandatarios han puesto el grito en el cielo: Córdoba y Santa Fe.



Por eso, en la reunión de gabinete el jefe de Estado aseveró que si la iniciativa oficial no se aprueba, "será peor para todos", pero especialmente para las provincias ya que el Gobierno planea, en ese caso, mandar a revisar las cuentas, número por número, de los ingresos que le destina la Nación.



"No hay mucho margen de negociación sobre ese tema. Está casi cerrado", dijo a Télam la fuente de la Casa Rosada.



La reunión de Gabinete se inicio pasadas las 8.30 y finalizó a las10.08, en el Salón Eva Perón, con la mayoría de los ministros y colaboradores.



Además, participaron la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; y los ministros Guillermo Francos (Interior),



Diana Mondino (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto); Luis Caputo (Economía); Guillermo Ferraro (Infraestructura); Mariano Cúneo Libarona (de Justicia); Mario Russo (Salud); Patricia Bullrich (Seguridad); Sandra Pettovello (Capital Humano) y Luis Petri (Defensa).



También lo hicieron el secretario de Comunicación y Prensa, Eduardo Serenellini; el vocero presidencial, Manuel Adorni; el secretario Ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de Gabinete, José Rolandi; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.



De esa forma, el gabinete volvió a deliberar tras haberlo por hecho por última vez el domingo 14 de enero en la residencia presidencial de Olivos.



Ese encuentro se llevó a cabo horas antes de que Milei partiera a Davos, donde la semana pasada participó del Foro Económico Mundial que se realiza anualmente en esa ciudad de Suiza.