Milei proyecta una gira federal que no incluiría a Catamarca

El Gobierno nacional ya trabaja en la planificación política y territorial que marcará los próximos meses de gestión de Javier Milei. En ese marco, la Casa Rosada comenzó a diseñar una hoja de ruta para que el Presidente visite provincias que no recorrió durante la última campaña electoral y fortalezca la presencia de La Libertad Avanza en distintos puntos del país con vistas a los desafíos políticos y electorales de los próximos años.

La estrategia contempla una serie de viajes al interior durante el segundo semestre de 2026, junto con una reorganización de la estructura partidaria y digital en las provincias. El objetivo es consolidar el despliegue territorial del oficialismo, ampliar su presencia en distritos donde aún tiene menor desarrollo y avanzar en la construcción de una red política que sirva de base para el proyecto de reelección previsto para 2027.

La hoja de ruta que diseña la Casa Rosada

Dentro del esquema de planificación que se desarrolla en Balcarce 50, una de las provincias que aparece con mayores posibilidades de recibir la visita presidencial es La Pampa.

Según pudo saber TN, Javier Milei cuenta con una invitación para viajar a ese distrito durante octubre en el marco de una actividad relacionada con La Rural. En el oficialismo consideran esa posibilidad como una de las alternativas más firmes dentro de la agenda que se encuentra en elaboración.

Además de La Pampa, en la Casa Rosada también mencionan a La Rioja, San Juan y otros distritos que forman parte del mapa de provincias bajo análisis para futuras recorridas presidenciales.

La intención oficial es avanzar sobre territorios donde el Presidente no tuvo una presencia significativa durante la campaña anterior y reforzar la construcción política en aquellas zonas donde el sello libertario todavía busca consolidarse.

Provincias que aún no recibieron visitas presidenciales

La planificación parte de un relevamiento oficial incorporado en el último informe de gestión de la Jefatura de Gabinete. Ese documento registra visitas presidenciales realizadas hasta marzo de 2026 en las siguientes provincias:

• Buenos Aires.

• Tierra del Fuego.

• Corrientes.

• Río Negro.

• Córdoba.

• Santa Fe.

• San Juan.

• Tucumán.

• Neuquén.

• Mendoza.

• Misiones.

• Chaco.

• Entre Ríos.

• Santiago del Estero.

En contraste, el informe señala que hasta esa fecha no se habían registrado visitas presidenciales a:

• Catamarca.

• Chubut.

• Formosa.

• Jujuy.

• La Pampa.

• La Rioja.

• Salta.

• San Luis.

• Santa Cruz.

Ese listado se transformó en una referencia central para organizar la futura agenda territorial del mandatario.

Según explican en el Ejecutivo, una primera etapa estará orientada a completar la presencia política en los distritos donde no hubo recorridas presidenciales o donde La Libertad Avanza presenta una menor estructura territorial. Posteriormente, ya en un escenario más cercano a la competencia electoral, la estrategia se concentraría en los distritos con mayor peso electoral, replicando la metodología utilizada por el oficialismo durante 2025.

El rol de Karina Milei, Lule Menem y Martín Menem

La construcción territorial del espacio libertario continúa bajo la conducción de un núcleo político definido dentro del Gobierno.

La coordinación general permanece en manos de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; Eduardo "Lule" Menem, armador nacional de La Libertad Avanza; y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Ese esquema es el encargado de organizar las candidaturas, los acuerdos políticos provinciales y la expansión partidaria en el interior del país.

Al mismo tiempo, dentro del Gobierno se desarrolla una discusión estratégica vinculada a los acuerdos con gobernadores y al posicionamiento electoral de La Libertad Avanza en cada provincia.

El debate sobre las alianzas provinciales

La mesa política de Balcarce 50 analiza actualmente qué acuerdos resultan convenientes de cara a 2027 y en qué distritos el oficialismo debería competir con estructura propia.

La estrategia inicial impulsada por Karina Milei apunta a preservar el control nacional de La Libertad Avanza y restringir las alianzas a aquellos territorios donde existan gobernadores considerados aliados o relevantes para sostener la gobernabilidad.

Entre los mandatarios provinciales con quienes el oficialismo mantiene canales de diálogo aparecen:

• Rogelio Frigerio.

• Alfredo Cornejo.

• Leandro Zdero.

• Claudio Poggi.

No obstante, dentro del Gobierno aclaran que la posibilidad de extender esos entendimientos a otros gobernadores continúa abierta y dependerá de la evaluación política que se realice en cada distrito.

La reorganización de la estructura digital

En paralelo al armado territorial, el oficialismo comenzó a reforzar su presencia digital en las provincias.

Emisarios del Gobierno avanzan en encuentros, grupos de coordinación y lineamientos comunicacionales destinados a fortalecer una red territorial capaz de replicar mensajes, instalar temas de agenda local y amplificar las actividades presidenciales. La intención es construir una estructura provincial de comunicación alineada con La Libertad Avanza y con capacidad para intervenir activamente en redes sociales.

Sin embargo, este proceso también expone diferencias internas dentro del espacio libertario.

Las tensiones con Las Fuerzas del Cielo

Sectores cercanos a Karina Milei buscan que la coordinación digital no dependa exclusivamente de Las Fuerzas del Cielo, el espacio vinculado al asesor presidencial Santiago Caputo.

La propuesta consiste en complementar la militancia digital ya existente con dirigentes provinciales y equipos alineados con la estructura partidaria nacional. Desde el entorno de Caputo sostienen que no interferirán en esta iniciativa, aunque mantienen una mirada crítica sobre los intentos de reorganización.

"Es la cuarta vez que lo intentan hacer. No va a salir bien", expresan cerca del asesor presidencial. Asimismo, desde ese sector aseguran que continuarán desarrollando su propia estrategia de comunicación, centrada en la disputa de la conversación pública dentro de las redes sociales.

"El valor agregado de las redes sociales es dirigir la conversación pública. Ellos hablan en una cámara de eco interna. Nosotros le hablamos a los de enfrente", sostienen desde el espacio referenciado en Caputo.