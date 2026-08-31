Milei reaccionó al retiro de Messi y lo llamó: "Hombre Imposible"

El anuncio de Lionel Messi sobre su retiro de la Selección Argentina generó repercusiones y mensajes de despedida, entre ellos el del presidente Javier Milei, quien eligió una particular expresión para referirse al capitán argentino: "Muchas gracias HOMBRE IMPOSIBLE...!!!".

El mandatario utilizó sus redes sociales para reaccionar a la decisión del futbolista rosarino, quien este lunes al mediodía comunicó a través de su cuenta de Instagram que ponía punto final a sus 20 años con la camiseta nacional.

Messi publicó un sentido mensaje en el que no ocultó la emoción ni el dolor que le provocó tomar la determinación. "Es una decisión que me duele, pero no tengo nada más para dar", expresó el capitán argentino al anunciar el cierre de su ciclo.

El rosarino también destacó la tranquilidad y el orgullo con los que se despedía. "Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado momentos soñados", indicó en su publicación.

Una despedida marcada por la emoción

En su carta de despedida, el astro rosarino profundizó sobre los sentimientos que acompañaron una decisión que, según expresó, no estuvo exenta de dolor. "Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también. Siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta", remarcó Messi.

El anuncio dejó en claro el significado que tuvo para el jugador su recorrido con la Selección Argentina. En otro de los fragmentos de su mensaje, el capitán resumió el momento que atraviesa con una frase contundente: "Me vacié, ya no tengo más para dar".

De acuerdo con lo expresado, el desgaste físico y el recambio generacional fueron factores determinantes para que el futbolista decidiera dar un paso al costado y cerrar definitivamente su etapa con la camiseta nacional.

Luego de confirmar su retiro de la Selección Argentina, Messi también dejó establecido que continuará su carrera profesional exclusivamente en el Inter Miami.

El particular mensaje de Javier Milei

Tras conocerse la decisión, el presidente Javier Milei se sumó a las repercusiones públicas y utilizó su cuenta de Instagram para despedir al capitán argentino.

El jefe de Estado compartió una fotografía del futbolista y escribió: "Muchas gracias HOMBRE IMPOSIBLE...!!!", en un mensaje de reconocimiento a la trayectoria del rosarino.

La frase elegida por Milei tuvo además un antecedente en sus anteriores intervenciones públicas sobre Messi. Luego del anuncio del retiro, el mandatario también recurrió a la red social X para compartir un recuerdo de su postura respecto del futbolista durante uno de los períodos más complejos de su relación con parte del periodismo y de la hinchada.

Milei reposteó una publicación de la cuenta @Milei_Media, que recuperó un video fechado el 19 de junio de 2018.

El recuerdo de una defensa durante el Mundial de Rusia 2018

El fragmento difundido corresponde a un programa del Canal de la Ciudad, en una época en la que Javier Milei se desempeñaba como economista y era un habitual panelista televisivo.

El video recupera una intervención del actual Presidente en la antesala del Mundial de Rusia 2018, cuando Lionel Messi recibía fuertes cuestionamientos por parte de sectores del periodismo y de la hinchada.

En ese contexto, Milei argumentaba con vehemencia a favor del entonces capitán argentino y respaldaba su figura a partir de una mirada que, según la publicación original, estaba basada en las estadísticas.

El mensaje que acompañó la difusión del video resumió esa postura con una referencia al enfoque utilizado por Milei para defender al futbolista: "Primero los datos".

La publicación original sostuvo que el respaldo del entonces economista a Messi se basaba en métricas cuantitativas y expresó: "Cuando todos criticaban a Messi, Milei siempre lo defendió. Porque su forma de ver las cosas es una sola: primero los datos. Y los datos dicen que Messi es el mejor jugador del mundo".