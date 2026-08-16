Milei reaparece tras una semana sin agenda pública y encabezará el acto por San Martín

Javier Milei volverá a hacer una aparición pública este lunes, cuando encabece el acto por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Rodeado de su Gabinete, el Presidente brindará un discurso por cadena nacional en el Monumento al Libertador de la Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro.

El regreso de Milei a la actividad pública se producirá después de más de una semana sin una agenda presidencial pública conocida, un período en el que el mandatario permaneció en la Quinta de Olivos y mantuvo un perfil considerablemente más bajo que el habitual.

La última aparición pública de Milei había sido diez días atrás, durante su viaje a Colombia para participar de la asunción de Abelardo de la Espriella. Desde entonces, buena parte del protagonismo político quedó concentrado en la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y en la mesa política del Gobierno, que avanzó en las negociaciones con los aliados y en el rediseño de la estrategia legislativa tras el traspié sufrido en el Senado.

Siete días sin agenda pública y preguntas sobre la ausencia presidencial

La ausencia de Milei dejó una pregunta que el Gobierno no terminó de responder públicamente: ¿por qué el Presidente estuvo durante tantos días sin una agenda oficial visible?

La Casa Rosada informó que el mandatario mantuvo reuniones y actividades reservadas, pero la falta de una agenda pública durante una semana completa generó dudas sobre el motivo de su repliegue y sobre la necesidad de mantener ese nivel de reserva en un momento de intensa actividad política.

El interrogante adquiere mayor relevancia porque durante esos días el Gobierno atravesó negociaciones sensibles en el Congreso, reorganizó su estrategia después del revés con la Ley de Propiedad Privada y comenzó a recomponer el vínculo con el PRO de cara a las próximas discusiones legislativas y electorales.

El acto por San Martín y el reencuentro con Jorge Macri

El homenaje oficial comenzará a las 15 en el Monumento al Libertador de la Plaza San Martín. Allí Milei coincidirá con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en un contexto especialmente sensible para las negociaciones entre el PRO y La Libertad Avanza.

Tres horas antes, desde las 10, la Ciudad de Buenos Aires realizará sus propias actividades con motivo de la fecha patria. Habrá presentaciones musicales y artísticas, mientras que a las 12 se desarrollará el acto protocolar con un discurso de Jorge Macri.

La coincidencia entre ambos dirigentes tendrá además una lectura política. El PRO y La Libertad Avanza atraviesan una etapa de acercamiento destinada a reconstruir la confianza y avanzar en acuerdos parlamentarios, aunque detrás de esas conversaciones también aparece una discusión de mayor alcance: la posibilidad de construir acuerdos electorales para 2027.

El puente entre ambos espacios comenzó a consolidarse la semana pasada, cuando Karina Milei mantuvo una conversación telefónica con Mauricio Macri y luego se conformó una mesa de negociación política entre representantes del Gobierno y del PRO.

Por parte del oficialismo participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y Eduardo "Lule" Menem. El PRO estuvo representado por Cristian Ritondo y Fernando de Andreis.

La mesa volverá a reunirse y tendrá como objetivo inicial avanzar sobre los proyectos legislativos del Gobierno. Pero el horizonte político es más amplio: un eventual acuerdo electoral entre ambos espacios, especialmente en los distritos gobernados por el PRO.

Jorge Macri y la disputa por la Ciudad

La presencia del jefe de Gobierno porteño junto a Milei también tendrá una particular relevancia por la situación electoral de la Ciudad de Buenos Aires.

Jorge Macri ya manifestó su intención de buscar la reelección y, al mismo tiempo, desde el PRO reconocen que existe una mayor predisposición a explorar un acuerdo con La Libertad Avanza.

El oficialismo nacional, por su parte, busca ampliar su influencia en territorios donde todavía mantiene disputas con el macrismo. CABA aparece así como uno de los principales escenarios donde deberá definirse hasta dónde llega el acercamiento entre ambos espacios.

Un regreso presidencial con interrogantes pendientes

Milei regresará este lunes a la escena pública en un momento en el que el Gobierno necesita recomponer alianzas políticas, ordenar su agenda legislativa y avanzar en la construcción de acuerdos de cara a 2027.

El acto por San Martín marcará su retorno después de varios días de bajo perfil. Pero su reaparición también deja planteados interrogantes que exceden la agenda política inmediata: qué motivó la ausencia pública del Presidente durante una semana, por qué su agenda no fue informada con mayor claridad y qué lugar institucional tuvo la vicepresidenta durante ese período.

La Casa Rosada deberá, además, administrar el delicado equilibrio entre la reserva de las actividades presidenciales y la necesidad de brindar información pública sobre la agenda y el funcionamiento del Poder Ejecutivo.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.