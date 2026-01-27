Milei recorrió Mar del Plata con militantes y defendió su gestión tras su viaje a Davos

Tras su participación en el Foro Económico de Davos, el presidente Javier Milei visitó este lunes la ciudad de Mar del Plata, donde encabezó una nueva caravana junto a militantes libertarios y defendió los principales lineamientos de su gestión. El mandatario permanecerá en la ciudad hasta el martes.

La actividad se enmarcó en una nueva edición del denominado "Tour de la Gratitud", iniciativa que Milei impulsa desde el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones de 2025, con el objetivo de agradecer el acompañamiento electoral. En esta oportunidad, la caravana se concentró en el sector comprendido entre las calles Güemes y Avellaneda.

Acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el ministro del Interior, Diego Santilli, el jefe de Estado brindó un breve discurso desde una camioneta, en contacto directo con militantes y vecinos que se acercaron a la convocatoria.

"Quiero darle las gracias porque, cuando tuvimos el traspié en septiembre, en esta sección ganamos. Venimos cumpliendo todo lo que prometimos en campaña", sostuvo Milei, al tiempo que destacó la aprobación del Presupuesto con déficit cero, al que definió como una política de Estado. "Se acabaron las crisis por culpa de los políticos chorros", afirmó.

En ese marco, el Presidente adelantó que todas las promesas de campaña estarán cumplidas antes de mitad de año y anunció el envío de una reforma tributaria destinada a reducir la presión fiscal. Además, confirmó que durante las sesiones extraordinarias se tratará la baja de la imputabilidad para menores que delinquen, al remarcar que "en la Argentina, el que las hace, las paga".

Milei también se refirió a otras iniciativas que serán debatidas en febrero. "Ya tenemos dictamen para la Ley de Glaciares y para la Modernización Laboral. Dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables que van a permitir que Argentina vuelva a ser grande nuevamente", aseguró.

El discurso cerró con un mensaje enfático: "No vamos a parar hasta que Argentina sea el país más libre del mundo. Que Dios bendiga a Mar del Plata y que las fuerzas del cielo nos acompañen".

La agenda presidencial en Mar del Plata

Luego de la caravana, el mandatario participará de la Derecha Fest, un evento que se realizará en el Horizonte Club de Playa y que reúne a referentes libertarios y conservadores con el objetivo de "dar la batalla cultural". Está prevista la presencia de figuras como Agustín Laje, Lilia Lemoine, Nicolás Márquez, Guillermo Montenegro y Sergio Figliuolo.

Según trascendió, Milei subiría al escenario al inicio del evento y posteriormente podría asistir a la obra teatral de Fátima Flórez, su expareja, quien confirmó públicamente la posibilidad de su visita.

Tras su paso por Mar del Plata, el Presidente continuaría con recorridas por el interior del país, con posibles visitas a Mendoza, Jujuy y La Rioja, en una agenda que busca reforzar la presencia territorial del Gobierno, también con impacto político en provincias como Catamarca, donde el oficialismo nacional busca consolidar su armado.