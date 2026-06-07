Milei reforzará su respaldo a Israel con un homenaje en el Palacio Libertad y reuniones vinculadas a la comunidad judía

En medio de una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente, el presidente Javier Milei encabezará una serie de actividades destinadas a reafirmar el vínculo político y simbólico de la Argentina con Israel, uno de los principales aliados internacionales de su gestión.

La primera actividad tendrá lugar este lunes a las 21.30 en el Palacio Libertad, donde el mandatario participará del Tributo al Rebe de Lubavitch, una conmemoración por el 32° aniversario del fallecimiento del rabino Menajem Mendel Schneerson, una de las figuras espirituales más influyentes del judaísmo contemporáneo.

El evento es organizado por Jabad Argentina y contará además con la participación de Yosef Chaim Ohana, exintegrante de las Fuerzas de Defensa de Israel que permaneció cautivo durante dos años como rehén de Hamas en la Franja de Gaza.

Milei mantiene una estrecha admiración por la figura del Rebe de Lubavitch. De hecho, visitó su tumba poco después de asumir la Presidencia y volvió a hacerlo durante una visita a Estados Unidos en marzo de este año.

Agenda oficial y encuentro con delegaciones deportivas

La actividad vinculada a Israel continuará el martes en Casa Rosada. A las 10 de la mañana, el Presidente recibirá a Ohana y posteriormente participará de una ceremonia de recepción de cartas credenciales de diplomáticos extranjeros.

Más tarde, a las 12, encabezará una reunión con representantes de las delegaciones argentinas que participarán de los próximos Juegos Macabeos, el tradicional evento multideportivo internacional conocido como las "Olimpiadas Judías", que se realiza cada cuatro años en Israel bajo la organización de la Unión Mundial Maccabi.

Las actividades se desarrollan en un contexto internacional delicado, luego de que Irán lanzara una serie de ataques con misiles contra Israel, en una nueva escalada de violencia que rompió la relativa calma alcanzada tras el cese al fuego del pasado 8 de abril.

Además, el miércoles Milei viajará a Córdoba para presenciar ejercicios militares conjuntos entre las Fuerzas Armadas argentinas y tropas de operaciones especiales de Estados Unidos, otro gesto alineado con la estrategia internacional impulsada por la Casa Rosada.

El oficialismo busca ordenar su agenda legislativa

Mientras el Presidente concentra parte de su agenda pública en cuestiones internacionales, el Gobierno también intentará reordenar su estrategia parlamentaria.

Para el jueves está prevista una nueva reunión de la mesa política oficialista, convocada luego de una semana marcada por diferencias internas en el Senado, especialmente tras la votación relacionada con el pliego de la jueza María Verónica Michelli.

La situación dejó expuestas tensiones dentro de La Libertad Avanza luego de que Patricia Bullrich optara por no acompañar la postura impulsada por el Presidente para rechazar la candidatura de la magistrada.

Aunque desde la Casa Rosada buscaron minimizar el conflicto y evitar una confrontación directa con la titular del bloque libertario, el episodio reavivó diferencias que ya habían surgido semanas atrás en otros debates internos.

La reunión política pondrá nuevamente en una misma mesa a Bullrich, al jefe de Gabinete y a dirigentes cercanos a Karina Milei, con el objetivo de coordinar la estrategia legislativa para las próximas semanas.

En ese marco, el oficialismo prevé que la Cámara de Diputados retome la actividad intensa recién hacia fines de junio. Entre los principales proyectos que busca impulsar figuran el denominado Súper RIGI, la Ley de Lobby y el acuerdo vinculado a la deuda con los holdouts.

En el Senado, mientras tanto, continúan las negociaciones con sectores aliados para avanzar con iniciativas impulsadas por el Gobierno, entre ellas parte del paquete de reformas promovido por Federico Sturzenegger.