Milei reforzó su alianza con Trump en plena tensión con Irán

En medio de la escalada de tensión con Irán, el presidente Javier Milei volvió a destacar con fuerza su alianza estratégica con Donald Trump, en una definición que ratifica el posicionamiento internacional que viene sosteniendo.

El mandatario aseguró que "el mundo debería estar agradecido por su contribución para salvar a Occidente", en referencia a Trump, a quien ubicó como una figura central dentro del actual escenario geopolítico.

La declaración se produjo en un momento marcado por la crisis con Irán y funcionó como una nueva señal política de alineamiento con Washington, en sintonía con la estrategia diplomática que el Gobierno argentino viene profundizando.

"El mejor presidente de la historia de Estados Unidos"

Milei fue todavía más allá al definir a Trump como "el mejor presidente de la historia de los Estados Unidos", una frase que condensó no solo su afinidad ideológica, sino también el componente personal que el propio jefe de Estado argentino remarcó. "Tengo una admiración enorme por él, además de afecto personal".

En esa misma línea, destacó que Trump "se encargó de cerrar ocho conflictos bélicos", y vinculó ese rol con el impacto humanitario que, según planteó, implica salvar vidas y mejorar el bienestar global.

Entre los conceptos que el Presidente resaltó sobre su par estadounidense, se destacan:

Su rol en el cierre de ocho conflictos bélicos

La contribución a salvar vidas humanas

La mejora del bienestar mundial

Su liderazgo en la defensa de Occidente

La coordinación con su secretario de Estado, Marco Rubio

El Nobel de la Paz como reconocimiento

Dentro de ese elogio, Milei sostuvo que Trump "debería ganar varias veces el Premio Nobel de la Paz", al considerar que su intervención en distintos conflictos internacionales amerita ese reconocimiento.

La valoración estuvo especialmente ligada a la "pelea que está dando junto a Israel contra el estado terrorista de Irán", además de su accionar en otros escenarios, como Venezuela. El Presidente insistió en que el aporte de Trump, junto a Marco Rubio, es determinante para "salvar Occidente", una formulación que refuerza el carácter ideológico y estratégico de la alianza.

El elogio a Netanyahu y la relación con Israel

Además de su respaldo a Trump, Milei también dedicó palabras especialmente elogiosas al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, a quien llamó por su apodo, "Bibi", y definió como un "queridísimo amigo". "Debe ser una de las personas más inteligentes que conocí en mi vida".

La mención volvió a poner en primer plano la estrecha relación política y personal que Milei mantiene con Netanyahu, en un contexto internacional atravesado por la guerra y por la creciente tensión en Medio Oriente.

Una alianza ratificada

Las declaraciones del Presidente funcionaron como una ratificación explícita de su alianza con Estados Unidos e Israel, en un escenario global convulsionado y con Irán en el centro de la escena.

Los ejes centrales de su mensaje fueron el respaldo total a Donald Trump, reconocimiento de su rol internacional, pedido implícito de premiarlo con el Nobel, elogio personal y político a Netanyahu y defensa del eje Estados Unidos-Israel-Argentina.

Con esta nueva definición pública, Milei volvió a dejar en claro que su política exterior sigue apoyándose en un fuerte alineamiento con Trump y Netanyahu, al tiempo que refuerza un discurso centrado en la defensa de Occidente, la lucha contra el terrorismo y la reivindicación de sus principales aliados internacionales.