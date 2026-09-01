Milei sobre Malvinas: "Ha pasado algo muy fuerte en la causa más sagrada para los argentinos"

El presidente Javier Milei destacó las declaraciones realizadas por su par de Estados Unidos, Donald Trump, quien admitió que podría retirar el apoyo estadounidense al reclamo de la soberanía británica sobre las Islas Malvinas. "Ayer ha pasado algo muy fuerte sobre la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos", sostuvo Milei durante una entrevista con radio El Observador.

El mandatario argentino se expresó luego de que Trump reconociera, por primera vez en persona, que la posición de Estados Unidos sobre la cuestión podría ser revisada. Milei anticipó, además, que el tema sería debatido durante la reunión de Gabinete de este martes.

Las declaraciones abrieron una nueva instancia en torno al histórico reclamo argentino sobre la soberanía de las islas y fueron seguidas por pronunciamientos del Gobierno nacional, particularmente del ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Pablo Quirno, quien reafirmó la posición oficial respecto de la necesidad de mantener vigente el reclamo.

Las palabras de Milei y la reunión de Gabinete

En la entrevista radial, Milei calificó como un hecho de gran importancia lo ocurrido durante la jornada anterior. Para el Presidente, las manifestaciones de Trump tuvieron una especial relevancia en relación con la cuestión Malvinas.

"Ayer ha pasado algo muy fuerte sobre la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos", expresó. El jefe de Estado adelantó que el asunto sería parte de la agenda de la reunión de Gabinete prevista para este martes, en la que el Gobierno analizaría las implicancias de las declaraciones realizadas por el mandatario estadounidense.

La reacción presidencial se produjo luego de que Trump fuera consultado por la prensa acerca de la posición de su administración respecto del reclamo británico de soberanía sobre las Malvinas.

Trump y la posibilidad de revisar la posición estadounidense

El lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió por primera vez en persona que podría retirar el apoyo estadounidense al reclamo de la soberanía británica sobre las Islas Malvinas.

La declaración fue realizada ante la prensa en el Salón Oval, luego de que el diario británico The Telegraph publicara que el gobierno estadounidense estaría considerando retirar su apoyo al reclamo británico como una herramienta de presión sobre Londres. Consultado sobre esa posibilidad, Trump respondió: "Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas".

La frase fue interpretada por el Gobierno argentino como un hecho relevante dentro de la cuestión de la soberanía de las islas, al abrir la posibilidad de una revisión de la postura estadounidense.

El planteo surge, según lo publicado por el medio británico, en un contexto en el que la eventual modificación de la posición de Washington podría ser considerada como un elemento de presión sobre Londres.

Quirno: "Una obligación y una responsabilidad"

Antes de las declaraciones de Milei, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Pablo Quirno, también se había pronunciado sobre la cuestión. "El tema Malvinas es muy claro. Las Malvinas están en el centro del corazón de cada argentino. Es una obligación y una responsabilidad para nosotros mantener vivo el reclamo sobre la soberanía", afirmó el funcionario nacional al sitio Infobae.

Quirno remarcó de esta manera la posición del Gobierno respecto de la continuidad del reclamo argentino y subrayó la importancia de sostenerlo en los diferentes ámbitos. El canciller también se refirió a la necesidad de contar con acciones diplomáticas concretas y con instrumentos que permitan defender la posición argentina frente a determinadas situaciones.

"Tenemos que tener acciones de la diplomacia más concreta y mejores instrumentos para defendernos de situaciones que hoy son situaciones unilaterales del Reino Unido con respecto a la explotación de nuestros recursos. Son nuestros", agregó.

La vía diplomática como eje del reclamo

Pese a la relevancia que el Gobierno otorgó a las declaraciones de Trump, Quirno se mostró cauto respecto de los dichos del presidente estadounidense. El canciller remarcó que la solución al reclamo de soberanía debe buscarse por la vía diplomática, mediante la utilización de los diferentes foros y con el acompañamiento y apoyo de otros países.

La posición expuesta por el funcionario apunta a que el reclamo argentino no dependa exclusivamente de una decisión o modificación de postura por parte de otro gobierno.

En ese sentido, sostuvo que Argentina debe fortalecer sus propias acciones para aumentar las posibilidades de que su reclamo sea escuchado. "De la misma manera que cuando hicimos el plan de gobierno no podíamos depender de nadie, en este caso es lo mismo: tenemos que hacer los deberes para aumentar nuestras chances de que el reclamo legítimo que tiene Argentina sobre la soberanía sea escuchado", manifestó Quirno.