Oficializarán el aumento del salario mínimo: llegará a $437.000 en abril del 2027

Luego del fracaso de la última reunión del Consejo del Salario, el Gobierno oficializará esta semana, mediante un decreto, una serie de aumentos escalonados para el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM).

Según pudo confirmar TN a través de fuentes oficiales, el esquema comenzará a aplicarse en septiembre de 2026 y se extenderá hasta abril de 2027. El objetivo será llevar el salario mínimo desde los $376.600 actuales hasta $437.000, en un recorrido de ocho meses. Los detalles de la medida serán publicados en las próximas horas. La definición del Poder Ejecutivo se produce después de que la negociación entre los representantes de los trabajadores y los empresarios no lograra un acuerdo durante la reunión convocada el viernes pasado.

De esta manera, el Gobierno volverá a intervenir directamente para establecer la actualización del piso salarial, luego de que las partes no consiguieran consensuar una cifra común dentro del ámbito creado para discutir este tipo de incrementos.

El cronograma de aumentos hasta abril de 2027

El esquema confirmado por fuentes oficiales establece aumentos mensuales con porcentajes que varían a lo largo de los ocho tramos previstos.

La primera suba será en septiembre, con un incremento del 1,91% respecto de agosto, y el último ajuste se aplicará en abril de 2027, cuando el SMVM alcanzará los $437.000.

El cronograma previsto es el siguiente:

Septiembre de 2026: $383.800, con un aumento del 1,91% respecto de agosto.

$383.800, con un aumento del respecto de agosto. Octubre de 2026: $391.200, con una suba del 1,93% .

$391.200, con una suba del . Noviembre de 2026: $398.800, con un incremento del 1,94% .

$398.800, con un incremento del . Diciembre de 2026: $406.400, con una suba del 1,91% .

$406.400, con una suba del . Enero de 2027: $414.200, con un incremento del 1,92% .

$414.200, con un incremento del . Febrero de 2027: $422.000, con una suba del 1,88% .

$422.000, con una suba del . Marzo de 2027: $429.600, con un aumento del 1,80% .

$429.600, con un aumento del . Abril de 2027: $437.000, con una suba del 1,72%.

El incremento será aplicado de forma mensual hasta completar el período previsto en el decreto que será publicado en las próximas horas.

La evolución del poder de compra del salario mínimo

En medio de la discusión por el monto del Salario Mínimo Vital y Móvil, analistas del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA analizaron la evolución de su poder de compra. De acuerdo con ese análisis, el salario mínimo real acumuló una caída del 40,5% entre noviembre de 2023 y julio de 2026.

El estudio tomó como referencia los siguientes valores:

Noviembre de 2023: equivalente a $626.106.

equivalente a $626.106. Julio de 2026: $372.400.

$372.400. Caída acumulada del salario mínimo real: 40,5%.

Estos datos forman parte del contexto en el que se definirá el nuevo esquema de actualización, que elevará el SMVM de $376.600 a $437.000 entre septiembre de 2026 y abril de 2027.

Qué ocurrió en la reunión del Consejo del Salario

La decisión de avanzar mediante un decreto se tomó después de que la reunión del Consejo del Salario, convocada para el viernes pasado, finalizara sin acuerdo. Durante el encuentro virtual, la CGT y las dos CTA rechazaron la propuesta presentada por el sector empresario y se retiraron de la reunión.

La oferta de los empleadores contemplaba un aumento del 1,8% para septiembre y subas del 1,7% para los meses siguientes hasta abril. La falta de consenso impidió alcanzar un acuerdo entre las partes y dejó nuevamente en manos del Poder Ejecutivo la definición de la actualización del salario mínimo.

El Consejo del Salario es el espacio en el que participan representantes de:

Los trabajadores.

Los empleadores.

El Estado nacional.

Los gobiernos provinciales.

Su función es establecer el piso salarial correspondiente al Salario Mínimo Vital y Móvil mediante la discusión entre esos sectores.

El impacto sobre la prestación por desempleo

La definición del Salario Mínimo Vital y Móvil también tiene efectos sobre otros ingresos vinculados al sistema laboral. Uno de ellos es la prestación por desempleo, que equivale al 75% de la mejor remuneración mensual que haya percibido el trabajador durante los seis meses previos al cese.

Por ese motivo, la actualización del SMVM tiene un alcance que va más allá del salario mínimo propiamente dicho y repercute también sobre la prestación vinculada con la situación de desempleo. Ante la imposibilidad de lograr un acuerdo entre trabajadores y empresarios, el Gobierno volverá a establecer el incremento de manera directa, tal como había sucedido durante el año pasado.

En aquella oportunidad, el Poder Ejecutivo resolvió por laudo una actualización distribuida en diez tramos.

Las conversaciones por un piso de $1 millón para salarios de convenio

En paralelo con la definición sobre el salario mínimo, el Gobierno abrió la posibilidad de impulsar nuevas negociaciones colectivas entre empresarios y sindicatos. El objetivo planteado en esas conversaciones es que los salarios acordados bajo convenio comiencen con un piso de $1 millón bruto, una cifra que podría representar alrededor de $830.000, dependiendo de cada caso.

Una fuente del Ejecutivo explicó a TN que, a partir de la nueva ley laboral, se convocó a las partes de los distintos convenios para avanzar en nuevas negociaciones. "A raíz de la nueva ley laboral se convocó a las partes de todos los convenios a negociar nuevos acuerdos y se les dijo: 'Júntense y traten de subir los pisos'. Fue una sugerencia", señaló la fuente.

Sin embargo, desde el propio Ejecutivo aclararon que se trató únicamente de conversaciones informales y no de una disposición obligatoria. De todos modos, la Secretaría de Trabajo es el organismo encargado de homologar los convenios colectivos que se acuerden entre las partes.

Ocho aumentos mensuales y una nueva definición del Ejecutivo

Con la publicación del decreto prevista para las próximas horas, el Gobierno pondrá en marcha un esquema de ocho aumentos mensuales que llevará el Salario Mínimo Vital y Móvil a $437.000 en abril de 2027.

La medida llega luego de que la CGT y las dos CTA rechazaran la propuesta empresarial durante la reunión virtual del Consejo del Salario, frustrando una negociación que debía permitir alcanzar una definición consensuada entre trabajadores, empleadores y representantes del Estado. Sin acuerdo entre las partes, el Poder Ejecutivo volverá a fijar la actualización de manera directa, como ya había ocurrido el año pasado mediante un laudo distribuido entonces en diez tramos.

El nuevo esquema comenzará con un SMVM de $383.800 en septiembre de 2026 y continuará con actualizaciones mensuales hasta llegar a los $437.000 en abril del año siguiente, en un contexto marcado también por los datos sobre la evolución del poder adquisitivo y por las conversaciones informales para impulsar nuevos pisos salariales en los convenios colectivos.