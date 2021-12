Milei, el único economista ausente en la discusión por el Presupuesto 2022 en Diputados: era su primera reunión en el Congreso

La visita del ministro de Economía Martín Guzmán a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados marcó este lunes la primera actividad formal con la nueva composición después de las elecciones legislativas. Desde hace más de tres meses se esperaba la presentación del Presupuesto 2022 y si bien ya se conocían los principales lineamientos, resta ahora avanzar con las negociaciones para llegar al recinto con el texto definitivo.

En la reunión de la comisión se designaron en primer término las nuevas autoridades para el período legislativo. Allí fueron ratificados como presidente y vice Carlos Heller (FdT) y Luciano Laspina (PRO) respectivamente, acompañados por Marcelo Casaretto (FdT), Víctor Hugo Romero (UCR) y Paula Oliveto (CC).

Por reglamento, en las reuniones de comisión están autorizados a participar no solo sus integrantes sino cualquiera de los 257 legisladores del cuerpo, aunque no están en condiciones de firmar dictamen. En ese contexto, varios de los diputados vinculados al área económica que quedaron afuera de la conformación de la comisión dieron el presente en la reunión a excepción de uno: Javier Milei.

El economista liberal que asumió el pasado 10 de diciembre fijó para el mismo día su participación en una charla en Rosario, lo que hacía físicamente imposible su participación en la exposición de Guzmán y funcionarios del Ministerio de Economía.

Milei, de intensa participación en redes sociales, dejó trascender que no "faltó" a la comisión sino que fue el propio Guzmán el que realizó una maniobra para no cruzarse con él en el Congreso. Según dicen, Milei "lo atendió" en los medios después de "estudiar" el texto sobre el Presupuesto 2022, comentó uno de los integrantes de su equipo, en un mensaje que retuiteó el economista.

Lo cierto es que el referente de La Libertad Avanza, que comparte bloque con Victoria Villarroel, no estuvo presente como sí lo hicieron José Luis Espert, acompañado por Carolina Píparo, Ricardo López Murphy de Juntos por el Cambio, los referentes de la izquierda Nicolás del Caño y Myriam Bregman, quienes tampoco forman parte de la comisión, pero marcaron sus puntos de vista en la reunión.

Martín Tetaz es otro de los economistas nuevos que llegaron a la Cámara pero él sí forma parte de la Comisión, por lo que estará habilitado a firmar dictamen el próximo miercoles.

"El presupuesto es invotable", sentenció el diputado que ingresó por la Ciudad de Buenos Aires y que realizó una detallada lista de cuestionamientos al ministro con algunos temas como la necesidad de actualizar las proyecciones económicas, cuáles serán las estrategias para bajar la inflación y por qué "erraron" con los cálculos sobre la inflación 2021.

"Por qué no aprueban la actualización del Mínimo no Imponible de Bienes Personales que ya tiene media sanción del Senado y dejan de usar a la inflación para hacer un aumento encubierto de impuestos que los legisladores no quieren o no se animan a votar?", fue uno de los cuestionamientos que hizo el diputado,

Por su parte, José Luis Espert fue duro en su intervención y advirtió que "los últimos seis planes económicos han hecho explotar la pobreza, la marginalidad y están transformando a la Argentina en una virtual villa miseria". Con esa lectura incorporó los cuatro años de la gestión de Mauricio Macri y los primeros dos años de Alberto Fernández, en un intento por desmarcarse de las dos fuerzas mayoritarias.

"¿Y qué hemos dado a cambio? Fíjense la seguridad, fíjense el servicio diplomático, fíjense la Justicia. Un Estado absolutamente ausente, solo presente para llenarlo de amigos del poder, de ñoquis, de tranzas, de chantas y de delincuentes. Para eso sí hay Estado presente, pero Estado presente para devolver los impuestos de la gente bajo la forma de bienes públicos no lo hay", se quejó el mediático economista.

La jornada del martes fue reservada para la exposición de los distintos ministros involucrados en la articulación del Presupuesto. Es así como a partir de las 11 el invitado será el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis, a las 13 será el turno de Carla Vizzotti, ministra de Salud y a las 15 está agendada la visita de Alexis Guerrera, responsable del área de Transporte.

Para el miércoles, en tanto, se convocará a una reunión de comisión para firmar el dictamen de mayoría y que el próximo jueves llegue al recinto. La intención es que con la media sanción se apuren los trámites en el Senado para que pueda tener garantizada la aprobación definitiva antes del 31 de diciembre.