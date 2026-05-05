Milei viaja a EE. UU, con foco en inversiones y protagonismo en el Instituto Milken

El presidente Javier Milei iniciará este martes al mediodía un nuevo viaje a Estados Unidos, con una agenda centrada en la búsqueda de inversiones y el fortalecimiento de vínculos con referentes del mundo empresarial. La visita tendrá como principal escenario la ciudad de Los Ángeles, donde el mandatario desarrollará una serie de actividades orientadas a posicionar a la Argentina como destino de capitales.

Se trata del cuarto viaje del jefe de Estado a la potencia del Norte en lo que va del año, lo que evidencia la continuidad de una estrategia internacional enfocada en el diálogo con actores clave del sector privado, particularmente en áreas vinculadas a las finanzas y la tecnología.

El vuelo presidencial partirá a las 13, dando inicio a una misión oficial que combina reuniones de alto nivel y participación en uno de los encuentros internacionales más relevantes en materia económica.

La comitiva oficial y el cronograma del viaje

El Presidente estará acompañado por un grupo reducido de funcionarios de primera línea, integrado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

De acuerdo a la información oficial, la delegación arribará a Los Ángeles cerca de la medianoche del día siguiente. Las actividades comenzarán el miércoles con una agenda concentrada en encuentros institucionales y empresariales.

El primer compromiso será a las 14 (hora argentina), cuando Milei mantenga una reunión con Michael Milken, presidente del Instituto Milken. Posteriormente, el mandatario participará de un encuentro con un grupo reducido de ejecutivos, en un formato de cónclave destinado a intercambiar visiones sobre el escenario económico y las oportunidades de inversión.

Exposición en un foro internacional clave

Uno de los puntos centrales del viaje será la participación del Presidente en la Conferencia Anual del Instituto Milken 2026, donde brindará una disertación a las 18 (hora argentina). Este evento constituye el principal encuentro anual de la institución y reúne a líderes de distintos sectores a nivel global.

Según la descripción oficial del Instituto Milken, la conferencia convoca a referentes de áreas como la salud, las finanzas, los negocios, la tecnología, la filantropía y las políticas públicas. En este marco, la edición 2026 pone el foco en la transformación de las disrupciones recientes en soluciones prácticas orientadas a un futuro más sostenible, equitativo y resiliente.

La presencia de Milei en este ámbito le permitirá exponer ante un auditorio internacional calificado, compuesto por decisores con capacidad de influencia en inversiones y estrategias económicas.

Mensaje centrado en reformas y oportunidades

Durante sus intervenciones, se espera que el mandatario detalle las reformas estructurales impulsadas en la Argentina y destaque las oportunidades de inversión que, según la visión oficial, se generan a partir de las leyes implementadas.

El contacto directo con empresarios del sector financiero y tecnológico apunta a posicionar al país como un destino atractivo para el desarrollo de negocios, en un contexto donde la competencia por captar capitales internacionales resulta intensa. En este sentido, el esquema de reuniones previsto combina instancias formales, como la exposición en la conferencia, con encuentros más reducidos que permiten profundizar el intercambio con actores específicos.

Un viaje breve con agenda concentrada

La visita oficial tendrá una duración acotada. Tras cumplir con las actividades previstas el miércoles, la comitiva emprenderá el regreso a la Argentina esa misma noche desde Los Ángeles.

El arribo a Buenos Aires está programado para el jueves a las 13.30, cerrando así un viaje que condensa en pocas horas una agenda enfocada en la promoción económica y la inserción internacional.

Proyección internacional

El nuevo viaje de Javier Milei a Estados Unidos se inscribe en una dinámica de حضور sostenido en escenarios internacionales vinculados al mundo de las inversiones. La elección de espacios como la Conferencia Anual del Instituto Milken y la priorización de encuentros con empresarios reflejan una estrategia orientada a consolidar vínculos con actores clave del sector privado global.

Con una agenda centrada en la exposición de reformas y oportunidades, el mandatario busca proyectar una imagen de apertura económica y generar condiciones para la llegada de capitales. En este marco, cada instancia de diálogo y cada presentación pública se convierten en piezas de una estrategia más amplia, que tiene como eje la inserción de la Argentina en los circuitos internacionales de inversión.