Milei viaja a EE.UU para una cumbre con Trump en medio del conflicto con Irán

El presidente Javier Milei iniciará este viernes un nuevo viaje a Estados Unidos que incluirá encuentros políticos con aliados regionales y reuniones con empresarios e inversores. La gira se desarrolla en medio del contexto internacional marcado por la guerra de Irán, y tiene como eje central la participación del mandatario en una cumbre convocada por Donald Trump.

El jefe de Estado partirá rumbo a Miami, donde el sábado participará de un encuentro con líderes regionales organizado por el ex presidente estadounidense. Posteriormente, continuará su agenda en Nueva York, donde encabezará actividades vinculadas a la "Argentina Week", un evento orientado a la promoción económica del país.

La gira forma parte de la estrategia del Gobierno para reforzar la agenda internacional con Washington y promover inversiones hacia la Argentina. Se trata del viaje número 16 al exterior de Milei desde que asumió la presidencia, con una duración estimada de cerca de seis días.

La cumbre convocada por Trump en Miami

La primera escala de la gira será en Miami, donde Milei participará de una reunión organizada por Donald Trump en el Trump National Doral. El encuentro reunirá a varios mandatarios y referentes políticos de la región.

Según explican desde el Gobierno argentino, el encuentro tendrá un marcado componente geopolítico y estará atravesado por la estrategia de Estados Unidos para reforzar su influencia en América Latina frente al avance de China.

En la Casa Rosada sostienen que Milei busca consolidar el alineamiento con la Casa Blanca, aunque sin modificar los vínculos comerciales que la Argentina mantiene con China.

La agenda económica en Nueva York

Tras la reunión en Miami, el Presidente se trasladará a Nueva York para participar de la "Argentina Week", un evento que convocará a empresarios, bancos, fondos de inversión y compañías de sectores estratégicos.

El objetivo central de esta instancia será presentar el programa económico del Gobierno argentino y promover oportunidades de inversión en distintos sectores de la economía.

Entre las áreas que se buscará posicionar ante los inversores figuran:

Energía

Infraestructura

Tecnología

Finanzas

Durante las actividades programadas, distintos funcionarios del gabinete expondrán sobre las reformas económicas y regulatorias impulsadas por la gestión libertaria.

La delegación argentina estará integrada por Luis Caputo, ministro de Economía, Pablo Quirno, canciller, Manuel Adorni, jefe de Gabinete y Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Todos ellos participarán de presentaciones destinadas a explicar el rumbo de la política económica y las reformas regulatorias que impulsa el Gobierno.

Gobernadores invitados a la Argentina Week

En el marco de la agenda en Nueva York, también se sumarán gobernadores considerados dialoguistas, que fueron invitados por Milei para participar del encuentro con empresarios e inversores.

Entre los mandatarios provinciales convocados se encuentran: Alfredo Cornejo - Mendoza; Ignacio Torres - Chubut; Marcelo Orrego - San Juan; Claudio Vidal - Santa Cruz; Rolando Figueroa - Neuquén; Raúl Jalil - Catamarca; Carlos Sadir - Jujuy y Gustavo Sáenz - Salta.

La presencia de estos gobernadores busca reforzar la presentación federal de las oportunidades de inversión, mostrando proyectos y sectores estratégicos vinculados a las distintas provincias.

La gira continuará en Chile

Luego de las actividades en Estados Unidos, la agenda internacional de Milei continuará el miércoles 11 con un viaje a Santiago de Chile, donde el mandatario asistirá a la asunción presidencial de José Antonio Kast.

Dentro del oficialismo consideran que la llegada del dirigente chileno al poder refuerza el eje político que la Casa Rosada busca construir con gobiernos afines en la región.

Posible visita del secretario de Estado estadounidense

En paralelo a esta gira internacional, dentro del Gobierno argentino no descartan que en los próximos días se concrete una visita a Buenos Aires del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

De confirmarse, ese viaje sería interpretado como una señal de respaldo político de la administración estadounidense a la gestión de Javier Milei, en un escenario internacional atravesado por el nuevo contexto geopolítico generado por el conflicto en Medio Oriente.

En ese marco, la gira presidencial se inscribe en una estrategia diplomática y económica que busca fortalecer vínculos políticos, consolidar alianzas regionales y promover inversiones internacionales hacia la Argentina, en un momento de alta sensibilidad en el escenario global.