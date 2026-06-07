Milei viajará a Córdoba para supervisar ejercicios militares conjuntos con tropas de E.E.UU.

El presidente Javier Milei tiene previsto viajar el próximo miércoles a la provincia de Córdoba para asistir a la fase operativa de los ejercicios militares conjuntos que llevan adelante las Fuerzas Armadas argentinas junto a tropas de operaciones especiales de Estados Unidos. La actividad se desarrollará en el marco de Daga Atlántica, un adiestramiento binacional que fue autorizado mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 264/2026.

Desde la Casa Rosada remarcan que la presencia del mandatario responde a una visita de carácter operativo destinada a observar la etapa de ejecución del entrenamiento, luego de que el ejercicio avanzara desde la fase de planificación hacia el despliegue en terreno.

La delegación oficial estaría integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro de Defensa, Carlos Presti. Asimismo, se espera la participación del embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, además de otras autoridades estadounidenses vinculadas al operativo militar.

Daga Atlántica y el despliegue conjunto

El ejercicio Daga Atlántica fue autorizado para desarrollarse entre el 21 de abril y el 12 de junio en territorio argentino. El decreto correspondiente habilitó el ingreso de personal y medios de las Fuerzas Armadas estadounidenses para participar de actividades conjuntas en distintos puntos estratégicos del país.

Las operaciones se realizan en:

• Base Naval Puerto Belgrano.

• Guarnición Militar Córdoba.

• VII Brigada Aérea de Moreno.

De acuerdo con el anexo oficial, el entrenamiento involucra operaciones especiales y tareas de adiestramiento conjunto combinado entre efectivos argentinos y estadounidenses.

Por parte de Argentina participan:

• Unidades del Ejército Argentino.

• Unidades de la Armada Argentina.

• Unidades de la Fuerza Aérea Argentina.

• El Comando Conjunto de Operaciones Especiales.

Por parte de Estados Unidos, el documento prevé la presencia de hasta 50 efectivos, además de diversos recursos operativos y tecnológicos.

Entre los medios contemplados figuran:

• Aeronaves de transporte.

• Equipos tácticos.

• Sistemas de comunicaciones.

• Sistemas aéreos no tripulados.

• Equipamiento de visión nocturna.

• Material de combate.

Los vehículos Stryker y la modernización militar

En el Gobierno destacan que durante las actividades se utilizarán vehículos blindados Stryker, considerados parte de las capacidades militares que Argentina viene negociando con Estados Unidos dentro del proceso de modernización de las Fuerzas Armadas.

Según explican fuentes oficiales, el despliegue permitirá observar en funcionamiento equipamiento que forma parte de las conversaciones bilaterales orientadas al fortalecimiento de las capacidades operativas argentinas. No obstante, desde la Casa Rosada reconocen que la preparación del ejercicio sufrió modificaciones respecto del esquema inicialmente previsto.

Fuentes oficiales sostienen que el Pentágono decidió reducir parte del presupuesto destinado al operativo y también disminuir la cantidad de personal que originalmente iba a participar. De acuerdo con esas versiones, la decisión estuvo vinculada a la situación existente en Medio Oriente.

Pese a ello, en el Ejecutivo aseguran que los cambios no alteran el objetivo central del entrenamiento ni afectan la mejora de la interoperabilidad entre ambas fuerzas.

Una agenda creciente de cooperación con Washington

La visita presidencial a Córdoba se enmarca dentro de una estrategia más amplia de acercamiento militar entre Argentina y Estados Unidos. Durante los últimos meses, el Gobierno avanzó en distintas iniciativas vinculadas a la cooperación en materia de defensa.

Entre ellas se destacan:

• La autorización del ejercicio Daga Atlántica.

• La participación en el PASSEX junto al portaaviones USS Nimitz.

• La participación en actividades con el destructor USS Gridley.

• La firma de cartas de intención en materia logística y tecnológica.

• Programas orientados a incorporar capacidades de patrullaje marítimo.

• Proyectos vinculados a drones.

• Desarrollo de sistemas antidrones.

El mismo decreto que habilitó Daga Atlántica también autorizó la realización del PASSEX, una actividad desarrollada entre el 26 y el 30 de abril en la Zona Económica Exclusiva argentina. En ese entrenamiento participaron unidades de la Armada Argentina y medios estadounidenses en tareas vinculadas a comunicaciones, defensa aérea, evoluciones tácticas y operaciones combinadas.

Las gestiones del Ministerio de Defensa

La profundización del vínculo bilateral también tuvo expresiones concretas durante la visita que el ministro de Defensa, Carlos Presti, realizó al Pentágono en marzo. Durante esa agenda de trabajo se abordaron diversos temas relacionados con la cooperación militar.

Entre los asuntos tratados figuraron:

• La incorporación de helicópteros Black Hawk.

• La ampliación de la flota de vehículos Stryker.

• La evolución del proyecto F-16.

• El papel de los aviones P-3 Orion.

• El fortalecimiento de capacidades navales para el control de recursos en el Atlántico Sur.

Estas conversaciones forman parte del esquema de cooperación que ambas administraciones vienen desarrollando en los últimos meses.

Un viaje en medio de un contexto político sensible

La actividad presidencial en Córdoba se desarrollará en un escenario político particular. Según reconocen en el Gobierno, la provincia continúa atravesada por la conmoción generada por el caso Agostina Vega, situación que volvió a instalar dentro de la Casa Rosada el debate sobre una eventual reforma del Código Penal. Si bien desde el Ejecutivo sostienen que la visita de Milei tiene una finalidad estrictamente operativa y vinculada a la agenda de Defensa, admiten que el contexto local estará inevitablemente marcado por ese caso.

El viaje presidencial también coincidirá con otro tema que genera atención dentro del Gobierno: la presentación de la declaración jurada patrimonial de Manuel Adorni.

En la Casa Rosada esperaban que el jefe de Gabinete concretara ese trámite durante esta semana. Sin embargo, desde su entorno ahora deslizan que la presentación podría postergarse algunos días más. Según explican en el Ejecutivo, la intención es que la documentación permita despejar dudas respecto de su situación patrimonial y contribuya a cerrar un frente de desgaste interno.

En ese marco, la presencia de Milei en Córdoba se convertirá en una de las principales actividades oficiales de la semana, en una agenda que combina cooperación militar internacional, modernización de las Fuerzas Armadas y una creciente articulación con Estados Unidos en materia de defensa y seguridad