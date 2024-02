Milei visitó el Museo del Holocausto y calificó a Hamas como el nazismo moderno

El presidente Javier Milei fue recibido por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien le agradeció su decisión de declarar al movimiento palestino Hamas organización terrorista, así como también su "firme apoyo" al Estado hebreo y su decisión de trasladar la embajada argentina a Jerusalén.



"Feliz de recibir al presidente argentino Javier Millei en Israel. Tuvimos una reunión importante y cálida. Le agradezco su decisión de declarar a Hamás organización terrorista, su firme apoyo a Israel y su decisión de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y trasladar allí la embajada argentina. ¡Bienvenido amigo!", escribió el primer ministro en su cuenta de X apenas terminado el encuentro. שמח לארח בישראל את נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי. הייתה לנו פגישה חשובה וחמה. אני מודה לו על החלטתו להכריז על חמאס כארגון טרור, על תמיכתו האיתנה בישראל ועל החלטתו להכיר בירושלים כבירת ישראל ולהעביר אליה את שגרירות ארגנטינה. ברוך הבא חבר!



(צילום: עמוס בן גרשום, לע״מ) pic.twitter.com/RyeiznR8EN — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) February 7, 2024

Milei llegó este martes a Israel y su primera actividad fue visitar el Muro de los Lamentos, jugar sagrado para el judaísmo.



Luego, el mandatario mantuvo una reunión bilateral con su par Isaac Herzog.

En sus primeras declaraciones apena pisó suelo israelí, el jefe de Estado argentino destacó "la legítima defensa de Israel" respecto de "los terroristas de Hamas", y ratificó su "plan es mudar la embajada" de Argentina "a Jerusalén occidental".



La agenda de este miércoles continuó con una visita al Museo del Holocausto (Yad Vashem), la plantación de árbol en "El Bosque de las Naciones del Keren Kayemet LeIsrael" y la visita a la Ciudad Antigua de Jerusalén.



Allí, condenó al grupo terrorista Hamas, pidió la liberación de los secuestrados durante los ataques del 7 de octubre y ratificó su decisión de mudar la Embajada argentina en ese país a Jerusalén.

“Al mirar las tenebrosas imágenes del Holocausto me pregunto dónde estaba el mundo libre en aquel entonces. Y hoy me vuelvo a hacer exactamente la misma pregunta, dónde está la voz del mundo libre reclamando y exigiendo la liberación de los más de 100 secuestrados desde hace más de 100 días. Elegir la vida es exigir la liberación de los secuestrados. No debemos callar ante la monstruosidad del nazismo. De forma similar, no podemos callar ante el nazismo moderno, hoy disfrazado del grupo terrorista Hamas. Elegir la vida es luchar contra el terrorismo”, resaltó Milei.

Milei afirmó además que “el Holocausto nos recuerda nuestra responsabilidad y compromiso con la libertad y la necesidad de defender los derechos humanos como pilares fundamentales de una sociedad justa. Y también nos impulsa a no callar. Porque el silencio es cómplice y elegir la vida es elegir no callar”.

El mandatario contó que es la primera vez que visita Israel y que, en el museo, “mis ojos y mi corazón vieron imágenes de uno de los momentos más oscuros de la historia humana”.

“Pero veo contraste. Dentro del museo veo el extremo de la destrucción y la muerte, mientras que afuera del museo veo el extremo opuesto: reconstrucción y vida. Una tierra próspera, un país y una sociedad en constante crecimiento”, añadió, luego de repasar una historia del Talmud.

En el final de su discurso, Milei reafirmó su “compromiso incondicional por una sociedad basada en la libertad y la dignidad humana” y reiteró su reclamo para que el grupo Hamas libere a los secuestrados. Además, ratificó su idea de mudar la embajada argentina a Jerusalén.