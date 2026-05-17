Milei volvió a cargar contra el "wokismo" y calificó de "limitados" a sus críticos

El presidente Javier Milei volvió a instalar en el centro del debate político y cultural su confrontación con el denominado "wokismo", al publicar un mensaje en redes sociales en el que apuntó contra quienes cuestionaron sus advertencias sobre el rumbo de las sociedades occidentales y calificó de "extremadamente limitados intelectualmente" a sus detractores.

La nueva intervención del mandatario se produjo a través de su cuenta en la red social X, donde retomó uno de los ejes centrales de su discurso político e ideológico: la crítica al progresismo cultural, a la agenda "woke" y a distintas corrientes que considera responsables del deterioro de Occidente.

El mensaje presidencial surgió a partir de la publicación de un emprendedor francés vinculado al ámbito tecnológico, quien expresó públicamente su arrepentimiento por el impacto global de la denominada "Teoría Francesa", corriente intelectual a la que responsabilizó por haber dado origen a "la peor de las m.... ideológicas".

El mensaje que reactivó el debate

El posteo del referente tecnológico europeo fue tomado por Milei como una validación de las advertencias que viene realizando desde hace tiempo respecto del avance de determinadas corrientes culturales y políticas. A partir de esa publicación, el jefe de Estado argentino respondió con un mensaje cargado de cuestionamientos hacia quienes, según planteó, desestimaron sus posiciones o lo calificaron de exagerado en el pasado.

"Parece que algunos la habíamos visto antes y aquí, los extremadamente limitados intelectualmente, sin poder pensar más allá de lo que les han impuesto, nos condenaron", escribió el Presidente.

LA DERROTA DEL WOKISMO

Parece que algunos la habíamos visto antes y aquí, los extremadamente limitados intelectualmente, sin poder pensar más allá de lo que les han impuesto nos condenaron.

Sin embargo, el desastre es cada vez más evidente. Pensar que alguien dijo Occidente está... https://t.co/qopdV1NrtW — Javier Milei (@JMilei) May 17, 2026

El mensaje concluyó con otra frase en línea con el tono confrontativo que suele utilizar en sus intervenciones públicas y digitales: "Pensar que alguien dijo 'Occidente está en peligro' y lo trataron de loco...". La publicación generó nuevamente repercusiones alrededor de uno de los temas que Milei convirtió en un eje permanente de su discurso político: la disputa cultural contra el progresismo y contra lo que define como "ideología woke".

Una línea discursiva consolidada

El posicionamiento expresado por Milei en redes sociales no apareció como un hecho aislado, sino como una continuidad de definiciones que viene sosteniendo tanto en Argentina como en escenarios internacionales.

En sus intervenciones públicas, el mandatario ha planteado reiteradamente críticas hacia:

El progresismo cultural.

El feminismo radical.

La agenda de género.

El colectivismo económico.

La denominada cultura "woke".

El Presidente sostiene que estas corrientes representan una amenaza para los valores occidentales y para las libertades individuales, argumento que volvió a quedar reflejado en su reciente publicación.

El antecedente en el Foro de Davos

La ofensiva discursiva contra el "wokismo" ya había ocupado un lugar central en la participación de Milei en el Foro de Davos, realizado a principios de 2025.

En ese escenario internacional, el líder libertario cuestionó duramente los consensos políticos y culturales predominantes y definió a la ideología woke como "un cáncer que hay que extirpar". Durante aquella exposición, Milei apuntó específicamente contra:

El feminismo radical.

La agenda de género.

El colectivismo económico.

Las corrientes progresistas internacionales.

Las declaraciones pronunciadas en Davos generaron repercusiones internacionales y consolidaron uno de los perfiles discursivos más marcados del mandatario argentino en materia política y cultural.

Las redes sociales y la confrontación

La nueva publicación en X volvió a mostrar el papel central que las redes sociales ocupan dentro de la estrategia comunicacional del Presidente. Desde el inicio de su carrera política, Milei utilizó las plataformas digitales como un espacio privilegiado para confrontar con adversarios ideológicos, responder críticas y reforzar conceptos vinculados con su visión económica, política y cultural.

En este caso, el mandatario retomó la discusión sobre el "wokismo" a partir de un debate originado en Europa, utilizando el mensaje de un emprendedor francés para reforzar sus advertencias sobre lo que considera un deterioro cultural en Occidente.

La referencia a quienes "lo trataron de loco" también se inscribe dentro de un estilo discursivo caracterizado por la confrontación directa con sectores políticos, intelectuales y mediáticos que cuestionan sus posiciones.