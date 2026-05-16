Villarruel tildó de "playmobil" a Petri y calificó como "fantochada" un proyecto de Bullrich

La interna dentro del Gobierno continúa profundizándose y, lejos de encontrar un punto de equilibrio, suma nuevos capítulos de alta tensión política. En esta oportunidad, la vicepresidenta Victoria Villarruel protagonizó una serie de fuertes cuestionamientos dirigidos al diputado mendocino Luis Petri, a quien calificó como "playmobil", y a la senadora Patricia Bullrich, en el marco del debate por la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI).

Las críticas surgieron en la noche del viernes, a partir de un comentario en la red social X, donde un usuario denunciaba recortes en los fondos destinados a Defensa. Ante esa publicación, Villarruel reaccionó con una pregunta que marcó el tono de su intervención: "¿Y vinieron a reivindicar las FF. AA.?"

Duras acusaciones contra la gestión en Defensa

A partir de ese disparador, la vicepresidenta profundizó sus cuestionamientos hacia la gestión de Luis Petri durante su paso como ministro de Defensa. En uno de sus posteos, sostuvo:

"Imposible pensar en soberanía si la Defensa no puede cumplir con sus funciones básicas. El exministro Petri debe justificar el desastre cometido en los últimos 2 años. Los K destruyeron nuestra Defensa Nacional y Petri continuó el mismo sendero con un relato de reivindicación que en los hechos fue también falso".

En este mensaje, Villarruel no solo apuntó contra la administración de Petri, sino que también trazó un paralelismo con gobiernos anteriores, al mencionar que "los K destruyeron nuestra Defensa Nacional", afirmando que la gestión posterior habría continuado en la misma línea.

La Obra Social de las Fuerzas Armadas en el centro de las críticas

Otro de los puntos centrales de la ofensiva de la vicepresidenta fue la situación de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), la cual, según sus declaraciones, habría quedado "paralizada" durante lo que calificó como el "paso fraudulento" de Petri por el Ministerio de Defensa.

En ese contexto, Villarruel sostuvo:

"El diputado debe responder por el paso fraudulento en el Ministerio de Defensa que ocasionó la caída del sueldo de los uniformados así como la paralización casi total de la Obra Social que atiende a los militares y sus familias. El exministro debe dejar de preocuparse en Twitter por un 'bozal mediático' que no pedí y hacerse cargo de su espantosa gestión".

El señalamiento incluyó dos elementos centrales: la situación salarial de los uniformados y el funcionamiento de la obra social que asiste a militares y sus familias, ambos mencionados como consecuencias directas de la gestión cuestionada.

El recuerdo del debate de 2023 y la frase más polémica

La escalada discursiva incluyó también una referencia al debate de vicepresidentes del año 2023, en el que Luis Petri acompañaba en ese momento a Patricia Bullrich como candidata presidencial.

En ese marco, Villarruel retomó una frase que volvió a generar repercusión política:

"Era un playmobil en el debate".

Esta expresión fue dirigida nuevamente contra Petri, en un contexto de fuertes cruces en redes sociales y acusaciones cruzadas dentro del propio espacio político.

Nuevos cuestionamientos a Patricia Bullrich y la Policía Federal

La vicepresidenta también dirigió críticas hacia la actual jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, a raíz de un tuit que hacía foco en la situación de la obra social de la Policía Federal.

En ese mensaje, Villarruel amplió sus cuestionamientos a la situación del sistema de salud de la fuerza y a decisiones estructurales recientes:

"Crítica situación de la Policía Federal Argentina en el ámbito de la salud. El Hospital Churruca destruido, los sueldos por el piso, la creación de la DFI que es una fantochada, les sacaron las comisarías en el 2015, en síntesis el Estado en distintos gobiernos intentando extinguir a nuestra Policía Federal".

El eje del conflicto: DFI, seguridad y gestión estatal

En el centro de esta nueva disputa aparece la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), iniciativa presentada en junio del año pasado por la entonces ministra de Seguridad junto al presidente Javier Milei.

Las críticas de Villarruel se concentraron en esa medida, a la que calificó como una "fantochada", en un contexto donde también vinculó la discusión con la situación histórica de la Policía Federal Argentina, mencionando además la pérdida de comisarías en el año 2015 como parte de un proceso más amplio.

Una interna sin contención visible

El intercambio expone una vez más la profundidad de las tensiones dentro del oficialismo, con declaraciones que cruzan acusaciones de gestión, referencias históricas recientes y fuertes descalificaciones personales. En ese marco, la disputa entre Villarruel, Petri y Bullrich se instala como uno de los focos más sensibles del escenario político actual, con impacto directo en áreas clave como Defensa, Seguridad y el funcionamiento de las fuerzas federales.