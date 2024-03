Milei volvió a opinar que "el aborto es un asesinato agravado por el vínculo"

Javier Milei emitió su opinión sobre el aborto, compartiendo una publicación de la vicepresidenta Victoria Villarruel en donde aseguraba -sin fuente- que se hicieron 245.000 abortos desde enero del 2024. Esa estadística es ampliamente superior a las cifras que expuso el Ministerio de Salud en los primeros nueve meses del 2023, que registró 69.421 interrupciones voluntarias y legales de embarazo.

"El aborto es un asesinato agravado por el vínculo y la desproporción de las fuerzas. Si usted está viendo este post y es de los que pondera positivamente este tipo de aberraciones, agradezca a su madre por no pensar del mismo modo. Vida, libertad y propiedad", escribió el Presidente de la Nación en su cuenta de la red social X.

En la misma red social, Villarruel expresó: "Terminar con la vida de un ser humano indefenso no es un derecho. Argentina siempre debe ser tierra de Vida". La publicación se da en el medio de la novena Marcha por la Vida, que se realizó en la ciudad de Buenos Aires y en distintas ciudades del país para conmemorar el Día del Niño por Nacer y expresar su antagonismo a la ley aprobada en el 2020 en la Argentina.

El escándalo interno en La Libertad Avanza por el proyecto que busca derogar la ley del aborto

En febrero, el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados se vio envuelto en un escándalo interno tras la presentación de un proyecto que buscaba la derogación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo: su autora, Rocío Bonacci, habría falsificado las adhesiones del documento y los firmantes desconocen contactos con la diputada libertaria.

Firmas truchas, contradicciones y estallido interno. Las esquirlas del fracaso parlamentario por la ley ómnibus tienen sus consecuencias en el bloque libertario. La agenda de la política nacional, al menos por unas horas del jueves, dejó de lado la derrota oficialista en la Cámara de Diputados y posó sus ojos en la iniciativa que tiene como objetivo suprimir la despenalización del aborto e, incluso, eliminar la causal de no punibilidad en los casos de violación.

El texto ingresó a la Cámara de Diputados con las firmas del jefe de bloque, Oscar Zago, junto a las de Lilia Lemoine, Manuel Quintar, Beltrán Benedit y María Fernanda Araujo. El presidente del recinto, Martín Menem, ya giró el texto a las comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Mujeres y Diversidad y Acción Social y Salud Pública.

El revuelo generado en redes sociales por la reincorporación de argumentos provida en el Congreso de la Nación no tardó en impactar dentro del bloque: la primera firmante en negar su aval fue la diputada Lilia Lemoine. "Pusieron mi nombre porque dije que iba a acompañar pero que no era momento ahora y me metió igual. Es muy dañino", aseguró en declaraciones con el medio Corta mientras que responsabilizó "a la diputada que lo soltó sin tomar las precauciones necesarias para que no caiga en saco roto".