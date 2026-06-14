Milei volvió a respaldar a Adorni en medio de la polémica por su declaración jurada

El presidente Javier Milei volvió a manifestar este domingo su respaldo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en un contexto marcado por las controversias en torno a la modificación de las declaraciones juradas y el incremento patrimonial del exvocero presidencial.

La señal de apoyo llegó a través de las redes sociales, un ámbito que el mandatario utiliza con frecuencia para fijar posiciones políticas y expresar alineamientos dentro de su equipo de gobierno. En esta oportunidad, Milei recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una publicación que defendía a Adorni frente a las críticas y cuestionamientos surgidos en los últimos días.

El mensaje original había sido redactado por el autor Eric Harris y apuntaba directamente contra las denuncias públicas que tomaron estado público durante la semana. Al repostear esa publicación en una de sus historias, el Presidente dejó en evidencia su respaldo político al funcionario y reafirmó su confianza en uno de los integrantes de la estructura central de la administración nacional.

El mensaje que compartió Milei

La publicación difundida por el mandatario contenía una defensa explícita de Adorni y una crítica a quienes impulsaron cuestionamientos sobre su situación patrimonial.

El texto compartido señalaba:

"Nuestro Presidente Milei bancando a Adorni va a salir fortalecido, como pasó ya varias veces con las mil y una operaciones que le hicieron".

"Me hago cargo de lo que digo".

"Anótenlo".

La decisión de replicar ese contenido fue interpretada como una ratificación del alineamiento entre el Presidente y el jefe de Gabinete, en momentos en que la situación del funcionario ocupa un lugar central dentro de la agenda política nacional.

Una semana atravesada por las controversias

La reacción presidencial se produjo luego de varios días en los que la evolución patrimonial de Adorni concentró la atención pública y política. El aumento de los bienes declarados por el funcionario y las modificaciones vinculadas a las declaraciones juradas derivaron en pedidos de explicaciones y en cuestionamientos provenientes de distintos sectores de la oposición.

El tema se convirtió en uno de los principales focos de discusión dentro del escenario político nacional, generando una intensa repercusión y alimentando el debate sobre la información presentada por el funcionario.

Las críticas se concentraron en las inconsistencias y observaciones planteadas respecto de la documentación patrimonial y en las explicaciones vinculadas a lo declarado ante el Congreso de la Nación, aspectos que fueron utilizados por distintos espacios opositores para exigir aclaraciones.

La postura del Gobierno frente a los cuestionamientos

A pesar de la magnitud que alcanzó la controversia durante la semana, la conducción del Poder Ejecutivo mantuvo una posición firme respecto de la situación de Adorni.

Lejos de tomar distancia de la polémica, el Gobierno optó por interpretar los cuestionamientos como parte de una campaña de desprestigio contra uno de sus funcionarios más cercanos. En esa línea, el reposteo realizado por Milei en Instagram se inscribe dentro de una estrategia de respaldo político que busca desestimar las denuncias y reforzar la figura del jefe de Gabinete.

La posición oficial también se sostuvo a pesar de los ruidos internos que se generaron alrededor del tema y de las contradicciones señaladas respecto de la información declarada por el funcionario. Desde la conducción gubernamental se mantuvo la decisión de respaldar a Adorni y preservar su lugar dentro del núcleo de mayor confianza del Presidente.

Adorni y su permanencia en la mesa chica

El episodio dejó en evidencia que, pese a la presión política generada por la polémica patrimonial, Manuel Adorni continúa conservando el respaldo de la máxima autoridad del Ejecutivo.

El apoyo público expresado por Milei a través de las redes sociales refuerza la continuidad del jefe de Gabinete dentro de la denominada mesa chica del Gobierno nacional, espacio donde se concentran las decisiones políticas más relevantes de la administración.

De esta manera, mientras continúan los cuestionamientos y pedidos de explicaciones impulsados por sectores opositores, la señal enviada por el Presidente busca consolidar la posición de Adorni dentro del oficialismo y presentar las críticas como parte de una serie de "operaciones", tal como quedó reflejado en el mensaje compartido por el mandatario.

El nuevo gesto de respaldo presidencial se produce, así, en un momento de fuerte exposición pública para el jefe de Gabinete, cuya situación patrimonial y declaraciones juradas se transformaron en uno de los temas más debatidos de la semana política argentina.