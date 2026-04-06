Milei volvió a reunir al Gabinete y Adorni sumó otra foto de respaldo

El gabinete completo volvió a reunirse este lunes en Casa Rosada, en un encuentro encabezado por el presidente Javier Milei y con una presencia especialmente destacada del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien se mostró nuevamente rodeado por la primera línea del Gobierno en una nueva señal de respaldo político.

La reunión comenzó a las 12 del mediodía, inmediatamente después del encuentro que el Presidente mantuvo en la misma sede con el mandatario chileno José Antonio Kast. Tras esa audiencia, Milei se incorporó a la mesa de trabajo de su equipo y condujo el intercambio hasta las 14, momento en el que concluyó la cumbre.

La escena no pasó inadvertida: además del Presidente y de Adorni, participaron Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la titular de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy.

La presencia plena de los ministros reforzó el mensaje político buscado por la Casa Rosada. Formaron parte del encuentro:

Carlos Presti , ministro de Defensa

, ministro de Defensa Mario Lugones , ministro de Salud

, ministro de Salud Alejandra Monteoliva , ministra de Seguridad

, ministra de Seguridad Sandra Pettovello , ministra de Capital Humano

, ministra de Capital Humano Luis Caputo , ministro de Economía

, ministro de Economía Juan Bautista Mahiques , ministro de Justicia

, ministro de Justicia Diego Santilli , ministro del Interior

, ministro del Interior Federico Sturzenegger , ministro de Desregulación y Transformación del Estado

, ministro de Desregulación y Transformación del Estado Pablo Quirno, canciller

Adorni y la foto

Incluso antes del inicio formal del encuentro, desde Balcarce 50 dejaron trascender que Adorni tendría un rol central en la dinámica de gabinete, aun con la presencia confirmada de Milei.

Según explicaron desde la sede gubernamental, la intención es que el jefe de ministros asuma una función de conducción más marcada dentro de estas reuniones, más allá de los seguimientos individuales que ya viene realizando con cada área.

La definición interna fue explícita: "Manuel va a tener un rol preponderante", con la idea de que "tome el control en estas reuniones" y que se logre "revivir la impronta de gestión de Gobierno", enfocando a cada ministerio en el cumplimiento de los objetivos trazados.

En esa línea, el encuentro colectivo fue apenas el punto de partida de una agenda más amplia. Al término de la reunión, Adorni tenía previsto un cara a cara con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Para martes y miércoles, en tanto, quedaron pautadas reuniones con Mario Lugones, de Salud, y Carlos Presti, de Defensa.

La metodología replica la aplicada durante la semana pasada, cuando el jefe de Gabinete ya había mantenido encuentros con otros ministros bajo un mismo eje: poner en primer plano la gestión y desplazar el foco de los escándalos.

Propiedades, vuelos y créditos bajo la lupa

La nueva postal de unidad del oficialismo se produjo en medio de un contexto especialmente delicado para el Gobierno, atravesado por una serie de controversias que tienen a funcionarios nacionales en el centro de la escena.

En el caso de Adorni, la situación gira alrededor de la compra de inmuebles en Exaltación de la Cruz y en Caballito, bienes que, al menos hasta el momento, no fueron declarados y cuya situación es objeto de investigación en sede judicial.

A eso se suma el episodio vinculado al viaje en avión privado a Punta del Este durante el feriado de carnaval, realizado junto a su familia, otro de los puntos que alimentó la polémica en los últimos días.

Pero el escenario no se limita al jefe de Gabinete. También impactó en la dinámica oficial la difusión de que decenas de funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores resultaron beneficiados con préstamos del Banco Nación.

Uno de los casos mencionados fue el de Leandro Massaccesi, quien dejó su puesto en el Ministerio de Capital Humano luego de haber sido desplazado por Sandra Pettovello.

La salida del funcionario tomó más dimensión después de que él mismo publicara un descargo en X, mensaje que fue interpretado como una confirmación de que su apartamiento estaba vinculado con ese tema. Sin embargo, esa lectura fue posteriormente desmentida tanto por Javier Milei como por la propia Pettovello, quien incluso replicó un posteo del Presidente para respaldar esa versión.

Gestión como respuesta política

La reunión de este lunes dejó como principal señal la decisión del Gobierno de blindar políticamente a Manuel Adorni y, al mismo tiempo, reinstalar una narrativa centrada en la gestión.

La foto de respaldo, con Milei, Karina Milei y la totalidad del gabinete, funcionó así como una respuesta política en medio de un clima atravesado por investigaciones judiciales, cuestionamientos patrimoniales y controversias por beneficios crediticios a funcionarios.

Con Adorni al frente de una nueva ronda de reuniones individuales con ministros, la Casa Rosada busca consolidar una agenda de control, seguimiento y cumplimiento de metas, mientras intenta dejar atrás una secuencia de episodios que volvió a tensionar al oficialismo.