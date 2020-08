Molina sobre el 17A: "este día importante lo vamos a usar para decirle al gobierno que no estamos de acuerdo con la conculcación de libertades"

El diputado mandato cumplido y dirigente del PRO, Carlos Molina, se refirió sobre la movilización del 17A que se realiza en distintos puntos del país para protestar contra el gobierno nacional.

Molina, a través de un video que posteó en Facebook, manifestó que hoy, en la conmemoración al Padre de la Patria, General San Martín, un "día importante para nosotros lo vamos a usar para decirle a este gobierno provincial y nacional de que no estamos de acuerdo con la conculcación de libertades que han hecho. 150 días de cuarentena no lo soporta nadie, sobre todo aquellos que tiene que salir a buscar el sustento diario, que no dependen del sueldo del Estado".

En este sentido, el diputado mandato cumplido instó a la población a sumarse a la movilización: "Hoy los acompañaría en Catamarca en la Plaza de los Niños (Parque de los Niños) donde se están juntando para salir a decirle al gobierno que queremos una justicia independiente, que queremos división de poderes, que queremos vivir en paz y en tranquilidad y saber que el último recurso que tiene la ciudad que es buscar la solución de los conflictos en la Justicia va a ser independiente, no va a ser de los pueblos poderosos". y agregó "vamos a hacerlo con responsabilidad, con distanciamiento social y con nuestros barbijos, porque somos hombres y mujeres responsables de esta Patria".

Finalmente, Molina citó una frase del prócer: "Quiero decirles una frase de San Martín 'Más vale un hombre gritando que cien callados', porque hacen mucho más ruido. Entonces que se sienta ese ruido, que se sienta ese malestar que muchísimos argentinos y catamarqueños tenemos cuando quieren terminar con nuestras libertades o cuando sabemos que no vamos a conseguir justicia en el futuro".