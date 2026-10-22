Visita de León XIV a la Argentina: el Gobierno confirmó un nuevo feriado nacional

El Gobierno confirmó un nuevo esquema de feriados nacionales y jornadas no laborables con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. La medida quedó establecida mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1103/2026, que determinó las fechas correspondientes a cada jurisdicción en el marco de la llegada del Pontífice.

La decisión tiene como objetivo facilitar la participación de los fieles en las distintas actividades previstas durante la visita papal, que contempla celebraciones religiosas, encuentros institucionales y reuniones con representantes de diferentes sectores de la sociedad.

El cronograma se desarrollará principalmente en Buenos Aires, aunque también incluirá una jornada de actividades en Córdoba. La agenda contempla misas, encuentros con autoridades políticas y religiosas, reuniones con representantes del mundo del trabajo y actividades destinadas a distintos sectores de la comunidad.

De acuerdo con lo establecido en el decreto publicado en el Boletín Oficial, las fechas quedaron distribuidas de la siguiente manera:

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país.

Martes 10 de noviembre: feriado en la provincia de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires.

El lunes 9 será la jornada central de la visita en Buenos Aires, con una misa multitudinaria prevista en el Monumento de los Españoles. Al día siguiente, León XIV viajará a Córdoba para participar de actividades religiosas, antes de regresar a la capital para continuar con el programa previsto.

Domingo 8: llegada a Buenos Aires

La visita comenzará el domingo 8 de noviembre, cuando el papa León XIV llegará a Buenos Aires procedente de Uruguay. La primera jornada incluirá actividades conmemorativas e institucionales, además de encuentros con representantes de distintos ámbitos. Entre las actividades previstas figura una visita al monumento al general José de San Martín. Posteriormente, el Pontífice participará de una recepción oficial en la Casa Rosada, donde mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei.

La agenda también contempla reuniones con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. Estos encuentros formarán parte del programa institucional de la visita, que combinará actividades religiosas con instancias de diálogo con diferentes sectores de la sociedad argentina.

La llegada desde Uruguay marcará el comienzo de un recorrido apostólico que continuará durante cuatro jornadas en el país y que finalizará con la partida del Pontífice hacia Perú.

Lunes 9: misa multitudinaria

El lunes 9 de noviembre será una de las fechas centrales del viaje y coincidirá con el feriado nacional dispuesto para todo el país. Durante la mañana, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, antes de trasladarse al Monumento de los Españoles, donde está prevista una misa a las 11.30.

La celebración religiosa será uno de los principales acontecimientos de la visita y se espera la participación de numerosos fieles. La jornada concentrará una parte importante de las actividades programadas en Buenos Aires.

Más tarde, el Papa mantendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). La agenda incluirá además otras actividades religiosas en la ciudad, en continuidad con el programa difundido para esa jornada.

La concentración de actividades religiosas e institucionales durante el lunes explica la importancia de esa fecha dentro del cronograma general y su coincidencia con el feriado nacional anunciado por el Gobierno.

Martes 10: Córdoba y vigilia con jóvenes

El martes 10 de noviembre, el Pontífice viajará a Córdoba para continuar con su agenda en el interior del país. Allí celebrará una misa a las 10 en la Escuela de Aviación Militar y mantendrá una reunión con integrantes del clero en la Catedral.

La jornada tendrá un alcance particular en esa provincia, donde se dispuso un feriado para facilitar la participación en las actividades previstas. La medida también alcanza a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el calendario establecido en el DNU 1103/2026.

Una vez concluidas las actividades en Córdoba, León XIV regresará a Buenos Aires. Durante la noche participará de una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, otro de los encuentros destacados del programa oficial. De esta manera, el martes combinará las celebraciones religiosas en Córdoba con una actividad destinada a los jóvenes en la capital. El itinerario prevé el traslado entre ambas jurisdicciones para completar las actividades programadas antes de la última jornada de la visita.

Miércoles 11: visita a una cárcel federal y misa en Luján

La última jornada de León XIV en la Argentina comenzará el miércoles 11 de noviembre con una visita a una cárcel federal, prevista para las 8. Posteriormente, el Pontífice celebrará una misa a las 10 en la Basílica de Luján, uno de los puntos religiosos incluidos en el itinerario oficial. La actividad se desarrollará durante la mañana, antes de su salida del país.

La partida hacia Lima, Perú, está prevista para las 14 desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Con ese traslado concluirá la etapa argentina del viaje apostólico, que habrá comprendido actividades en Buenos Aires, Córdoba, Claypole y Luján.

El miércoles será también la fecha del feriado establecido para la provincia de Buenos Aires, según el calendario difundido en el decreto. La jornada reunirá las últimas actividades religiosas del Pontífice antes de continuar su recorrido por Perú.

Dónde consultar la agenda oficial y cómo participar

Para centralizar la información relacionada con la visita, la Conferencia Episcopal Argentina habilitó el sitio web oficial denominado El Papa en Argentina. Allí se puede consultar la agenda, los detalles de las celebraciones, las modalidades de acceso y la información destinada a quienes deseen participar de las actividades.

El sitio también contempla información para las personas interesadas en colaborar como voluntarios durante la visita. Asimismo, incluye orientaciones destinadas a los medios de comunicación que necesiten gestionar su acreditación para cubrir los distintos acontecimientos previstos.

Por su parte, el Vaticano publicó el itinerario oficial del viaje apostólico, con los horarios y las actividades programadas para cada jornada. El portal también dispone de material audiovisual relacionado con el recorrido del Pontífice por Uruguay, la Argentina y Perú.

Estos canales constituyen las vías de consulta previstas para conocer los detalles de las celebraciones y las condiciones de participación, así como para seguir las novedades vinculadas con la organización del viaje.