Murió Sergio Taselli, el controvertido empresario involucrado en la causa Edecat

El fallecimiento del empresario Sergio Taselli fue informado este domingo a través de un aviso fúnebre publicado en el diario La Nación. El hombre de negocios murió a los 82 años, dejando atrás una extensa trayectoria caracterizada por la adquisición y gestión de múltiples compañías privatizadas, la administración de servicios públicos e importantes controversias judiciales que llegaron a los tribunales provinciales y federales.

Hijo de Guido Tasselli, fundador de la firma IATE, inició sus actividades comerciales en el rubro de la chatarra, teniendo al grupo Techint como su cliente principal. Con el transcurso de las décadas, logró expandir y diversificar sus inversiones hacia múltiples áreas de la actividad económica nacional:

Sectores de actuación: Generación y distribución de energía eléctrica, metalurgia, petroquímica, maquinaria agrícola, alimentos y transporte.

Proyectos de envergadura: Explotación minera del yacimiento carbonífero de Río Turbio y la propiedad del frigorífico Santa Elena en la provincia de Entre Ríos.

La concesión de EDECAT en Catamarca

Uno de los hitos más resonantes dentro de su recorrido profesional tuvo lugar en la provincia de Catamarca a través de la empresa EDECAT. Sergio Taselli quedó vinculado a la firma concesionaria cuando esta asumió el control operativo y la distribución de la energía eléctrica provincial durante la década de 1990.

A raíz del manejo institucional del servicio, la Justicia provincial abrió una causa penal para investigar presuntas maniobras deliberadas que derivaron en un severo endeudamiento de la distribuidora. En agosto de 2007, el fiscal de instrucción Juan Pablo Morales formuló la imputación concreta por el delito de "administración fraudulenta" contra los siguientes directivos:

Sergio Taselli

Osvaldo Carlos Iglesias

Marta Yatzkaier

José Luis Cuerdo

Las actuaciones judiciales abarcaban un período comprendido entre enero de 1996 y marzo de 2004. De acuerdo con los elementos de prueba recolectados por la fiscalía, durante esos años se habrían contraído abultadas deudas financieras y de servicios en nombre de EDECAT a favor de pequeñas sociedades comerciales radicadas en Buenos Aires y vinculadas directamente con los propios imputados. La investigación concluyó que estas operaciones generaron un pasivo injustificado superior a los 40 millones de pesos de aquel entonces.

El origen del expediente se remonta a una denuncia penal presentada en el año 2004 por representantes legales de Alberto Taselli, hermano de Sergio. Tras concretarse el recambio de las autoridades directivas, los nuevos administradores detectaron la falta irrestricta de documentación contable clave dentro de la compañía.

Concesiones, vaciamientos y la causa "Cuadernos"

La impronta empresarial de Sergio Taselli se profundizó notablemente durante las décadas de 1990 y 2000. Tras el proceso de privatización de 1994, el empresario obtuvo la concesión de las minas de carbón de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, las cuales operó de manera continua hasta el año 2001. La gestión estuvo atravesada por permanentes reclamos de los trabajadores y, en el año 2010, el juez federal Sergio Torres lo citó a prestar declaración indagatoria por el presunto vaciamiento de dicho yacimiento.

De forma paralela, Taselli asumió el control del histórico frigorífico Santa Elena, ubicado en Entre Ríos. La planta industrial había sido adquirida en 2005 por una firma vinculada a su grupo y atravesó sucesivos períodos de paralización, cierres temporales y conflictos laborales y productivos reflejados por los medios de comunicación entrerrianos.

El último gran capítulo de su exposición en los tribunales se produjo en 2018, cuando su nombre apareció mencionado en las anotaciones del exchofer Oscar Centeno en el marco de la causa denominada "Cuadernos". Tras presentarse de manera espontánea ante el juez federal Claudio Bonadio, el empresario quedó detenido, obteniendo posteriormente su excarcelación por disposición de la Cámara Federal.