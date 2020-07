Nación envió respiradores e insumos

El Ministerio de Salud de la Nación envió a la provincia cinco respiradores, cinco monitores multiparamétricos, mil setecientos reactivos, dos mil hisopos, entre otros equipamientos e insumos sanitarios para laboratorio, destinados al fortalecimiento del sistema sanitario de Catamarca para dar respuesta ante la situación epidemiológica que atravesamos.

La ministra de Salud, Claudia Palladino, expresó que “como Catamarca no tenía casos detectados de COVID-19 hasta el pasado 3 de julio, Nación, en su mirada inclusiva y justa, obviamente priorizó a aquellas ciudades que tenían casos. No obstante, ni bien el Ministerio de Salud de la Nación se enteró de que teníamos los primeros casos confirmados, se comunicó con nosotros y se convino un refuerzo de reactivos”.

La titular de la cartera provincial aclaró que la llegada de este lote de reactivos no se debe a que falten, “porque hay reactivos comprados, sino que es un refuerzo, como se hizo con otras jurisdicciones”.