Nahuel Gallo expresó su solidaridad con Venezuela: "Me hubiese gustado ir a ayudar"

Nahuel Gallo, el gendarme argentino que estuvo detenido durante 448 días en Venezuela, manifestó su preocupación por la situación que atraviesa el país caribeño tras el doble terremoto que dejó al menos 2.954 muertos. A través de un mensaje público, expresó su solidaridad con los damnificados y aseguró que, de haber tenido la posibilidad, le hubiese gustado colaborar directamente en las tareas de asistencia.

"Me hubiese gustado ir a ayudar y colaborar con los venezolanos", afirmó al referirse al impacto que provocó el desastre y a las necesidades que enfrenta la población afectada. Las declaraciones adquieren una relevancia particular debido al vínculo personal que Gallo mantiene con Venezuela, país donde permaneció privado de su libertad durante más de un año antes de ser liberado y repatriado a la Argentina.

Su experiencia como detenido en Venezuela

El gendarme recordó que fue señalado por el chavismo como un presunto espía cuando intentó ingresar al territorio venezolano por la frontera con Colombia el 8 de diciembre. Meses después de recuperar la libertad y regresar a la Argentina, relató en diálogo con TN cómo vivió aquel episodio y definió su situación con una frase contundente.

"Yo era un preso político de Diosdado Cabello", aseguró al recordar las circunstancias que rodearon su detención. Pese a esa experiencia personal, Gallo sostuvo que la tragedia que hoy atraviesa Venezuela obliga a priorizar la solidaridad por encima de cualquier resentimiento.

En ese sentido, remarcó la necesidad de actuar con empatía frente al sufrimiento de quienes resultaron afectados por los terremotos. "Es necesario empatizar, humanizarse, dejar el rencor de lado y ayudar plenamente a los venezolanos", expresó.

La capacidad de recuperación del pueblo venezolano

Durante sus declaraciones, Gallo también destacó la fortaleza que, según su visión, ha demostrado la población venezolana frente a distintas adversidades. El gendarme consideró que el país ha enfrentado sucesivos momentos difíciles y valoró la capacidad de recuperación de sus habitantes.

"Lamentablemente, es un golpe tras otro, pero Venezuela siempre sale a flote; espero que este sea el último, no es fácil, necesitan muchísimo apoyo", afirmó.

Sus palabras estuvieron dirigidas a transmitir un mensaje de acompañamiento a una sociedad que, según indicó, vuelve a enfrentarse a un escenario de enorme complejidad luego de los terremotos.

La incertidumbre que persiste una semana después de los sismos

Gallo señaló que ya transcurrió una semana desde los terremotos, pero sostuvo que la incertidumbre continúa siendo una de las principales preocupaciones para los damnificados.

Según describió, tanto la población como quienes perdieron sus hogares permanecen sin certezas sobre la evolución de la situación y sobre el ingreso de la asistencia internacional. Al referirse a ese contexto, expresó que las personas afectadas siguen preguntándose "qué va a pasar, si dejan entrar las ayudas humanitarias, qué es lo que está sucediendo".

Para el gendarme, esa incertidumbre se suma a las pérdidas materiales y personales provocadas por el desastre.

Un llamado a reforzar la ayuda humanitaria

En su mensaje, Gallo insistió en que Venezuela necesita un amplio respaldo para afrontar las consecuencias de los terremotos. Además de la asistencia médica, consideró que existen otras áreas que requieren atención inmediata para acompañar a los damnificados.

Entre los aspectos que mencionó se encuentran:

Asistencia sanitaria para la población afectada.

Apoyo logístico para las tareas de asistencia y recuperación.

Contención psicológica para las personas damnificadas.

Al explicar su planteo, sostuvo que las pérdidas sufridas por muchas familias exceden la destrucción de sus viviendas. "Ojalá que Venezuela salga a flote. No solamente se necesita ayuda en la parte sanitaria, sino también en la logística, en la ayuda psicológica. Los venezolanos no solamente han perdido su casa; perdieron todo", afirmó.

La participación de Argentina en las tareas de asistencia

En el marco de la emergencia, Argentina forma parte del grupo de 27 países que enviaron ayuda a Venezuela para colaborar con las tareas de rescate y búsqueda de personas desaparecidas. La asistencia enviada incluye distintos recursos especializados destinados a intervenir en las zonas afectadas por los derrumbes.

Entre ellos se encuentran:

Brigadistas especializados.

Perros entrenados para tareas de búsqueda.

Equipos especializados destinados a colaborar en la localización de personas desaparecidas.

El despliegue internacional busca reforzar las tareas que se desarrollan en las áreas alcanzadas por los terremotos y brindar apoyo a las autoridades y a los equipos que trabajan sobre el terreno.

Denuncias por obstáculos durante las tareas de rescate

Mientras continúa el operativo de asistencia, también surgieron denuncias vinculadas con el desarrollo de las tareas de rescate. Según la información disponible, voluntarios argentinos y extranjeros denunciaron la existencia de trabas impuestas por el chavismo que dificultaron las labores de búsqueda en la zona del desastre.

Esas denuncias señalan obstáculos para el trabajo de los equipos humanitarios que participan de los operativos destinados a localizar personas desaparecidas entre los derrumbes.

En ese contexto, el mensaje de Nahuel Gallo se centró en la necesidad de priorizar la ayuda a la población afectada por encima de cualquier otra consideración. Tras haber permanecido 448 días detenido en Venezuela, el gendarme argentino expresó su solidaridad con las víctimas del doble terremoto, destacó la capacidad de recuperación del pueblo venezolano y reiteró su deseo de que el país pueda superar una nueva tragedia con el apoyo de la comunidad internacional y mediante el fortalecimiento de la asistencia humanitaria en todas las áreas necesarias.