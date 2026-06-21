Nahuel Gallo protagonista del saludo de Casa Rosada por el Día del Padre

En el marco de la celebración del Día del Padre, que tuvo lugar este domingo 21 de junio en Argentina, la Casa Rosada difundió un mensaje institucional a través de sus canales digitales para reconocer a los padres argentinos y destacar su rol dentro de la familia y la sociedad.

La salutación oficial puso el foco en valores como la entrega, el compromiso y la dedicación de los padres hacia sus familias. En el mensaje difundido por el Gobierno nacional se resaltó especialmente la importancia de la figura paterna, al señalar que la familia constituye "uno de los pilares fundamentales sobre los que se construye la grandeza de nuestra Nación".

La publicación formó parte de las acciones institucionales impulsadas por la Presidencia con motivo de la fecha y estuvo acompañada por una imagen especialmente elegida para representar el espíritu del mensaje.

Nahuel Gallo, la imagen elegida por el Gobierno

Para ilustrar la salutación oficial, la Casa Rosada seleccionó como protagonista a Nahuel Gallo junto a su hijo Víctor. La elección colocó en el centro de la escena al gendarme catamarqueño, cuya historia adquirió una fuerte visibilidad pública tras haber permanecido 448 días secuestrado por el régimen chavista.

La fotografía utilizada por el Gobierno nacional convirtió a Gallo en la figura principal del mensaje institucional por el Día del Padre, vinculando su historia personal con los valores destacados en la publicación oficial.

La imagen junto a su hijo fue presentada como una representación del vínculo paterno y de la importancia de la familia, conceptos que constituyeron el eje central del saludo difundido por la Casa Rosada.

La Casa Rosada saluda a todos los padres argentinos en su día, reconociendo su entrega y compromiso con la familia, uno de los pilares fundamentales sobre los que se construye la grandeza de nuestra Nación.



¡Feliz Día del Padre! pic.twitter.com/qQ2zbC35zs — Casa Rosada (@CasaRosada) June 21, 2026

Una figura asociada a la lucha y la perseverancia

La decisión de utilizar la imagen de Nahuel Gallo no fue casual dentro de la construcción del mensaje institucional. A través de la publicación, el Gobierno nacional destacó al gendarme catamarqueño como una figura paterna vinculada a la lucha y la perseverancia.

Su historia, marcada por haber permanecido 448 días secuestrado por el régimen chavista, fue el elemento que otorgó un significado particular a la elección realizada por la Casa Rosada. De esta manera, el saludo oficial no solo estuvo orientado a reconocer a los padres argentinos en general, sino también a poner en valor una figura específica que, según la representación realizada por el Gobierno, encarna valores asociados al esfuerzo, la fortaleza y el compromiso familiar.

La presencia de Víctor junto a su padre en la imagen reforzó además el carácter familiar del mensaje y el sentido de la celebración, centrada en homenajear a quienes ejercen la paternidad.

El mensaje a los padres argentinos

La publicación difundida por los canales oficiales de Casa Rosada estuvo dirigida a todos los padres argentinos en el marco de una jornada dedicada a reconocer su rol dentro de la estructura familiar.

Entre los conceptos destacados en el mensaje institucional sobresalieron:

La entrega de los padres hacia sus familias.

El compromiso cotidiano con sus hijos.

La importancia de la familia como base de la sociedad.

El valor de la figura paterna dentro de la construcción nacional.

Según expresó el saludo oficial, la familia constituye "uno de los pilares fundamentales sobre los que se construye la grandeza de nuestra Nación", una definición que ocupó un lugar central en la comunicación difundida por el Gobierno nacional.