Nieve de telgopor y foco en turistas brasileños: el spot de Scioli que desató viralización

El secretario de Turismo, Daniel Scioli, presentó en las últimas horas un spot promocional para anunciar el inicio de la temporada de invierno 2026 en los centros de esquí nacionales. El video, de 47 segundos de duración, fue difundido a través de sus redes sociales y, en cuestión de minutos, logró instalarse como tendencia en la red social X.

El eje de la campaña se centró en destacar la expectativa de una alta afluencia turística, particularmente desde Brasil, y en posicionar a la Argentina como un destino competitivo en materia de turismo invernal.

Sin embargo, más allá del objetivo promocional, el spot captó la atención por un recurso visual específico: la utilización de copos de nieve de telgopor que caen en forma constante sobre el funcionario durante su intervención.

Un mensaje directo al mercado brasileño

El contenido del video comienza con una afirmación que sintetiza el enfoque de la campaña: "Furor por Argentina para esta temporada de invierno. Los centros de esquí van a estar colmados de familias brasileras".

A lo largo del spot, Scioli sostiene que existe un fuerte interés por parte de ese segmento turístico y remarca la preparación de los centros invernales para recibir visitantes. En particular, destaca que los espacios se han acondicionado "como nunca, en especial Bariloche", en referencia al principal destino de nieve del país.

El mensaje también hace hincapié en la infraestructura disponible y en la capacidad de los centros para garantizar una experiencia integral. En ese sentido, subraya que uno de los complejos ha sido definido como el mejor de América, en función de:

Infraestructura renovada

Máquinas de nieve artificial

Condiciones aptas para esquiadores de todos los niveles

Estos elementos son presentados como garantías para una "gran temporada", tanto para visitantes experimentados como para quienes se inician en la actividad.

Una estética "low cost" que generó repercusión

El spot se caracteriza por una puesta en escena sencilla. Scioli aparece frente a un fondo con imágenes de montañas y pinos nevados, mientras se superponen escenas de turistas disfrutando en centros de esquí. La estética fue definida como "low cost", con una producción que recurre a elementos artificiales para recrear el clima invernal. El componente más llamativo es la caída constante de pequeñas bolitas de telgopor que simulan nieve.

Este recurso visual, lejos de pasar desapercibido, se convirtió en el principal detonante de la viralización del contenido.

El detalle que lo volvió viral

Durante el desarrollo del video, la cantidad de "nieve" que cae sobre el funcionario es tal que, en varios momentos, Scioli cierra los ojos y frunce el ceño, afectado por el impacto de las bolitas en su rostro. A pesar de ello, mantiene su discurso sin interrupciones.

Esta secuencia fue ampliamente compartida y comentada, transformándose en el aspecto más recordado del spot. La combinación de música electrónica de fondo, que por momentos dificulta la audición del mensaje, y la insistencia del recurso visual contribuyeron a amplificar la repercusión.

Furor por la temporada de nieve 2026 ❄️



Más brasileños en Bariloche este invierno, más trabajo y más turismo. 🤝 pic.twitter.com/X222e2ATuJ \\\— Daniel Scioli 🇦🇷 (@danielscioli) April 15, 2026

Reacciones divididas en redes sociales

La viralización del video no estuvo exenta de controversia. En redes sociales, las reacciones se dividieron entre quienes tomaron el contenido con humor y quienes expresaron críticas hacia la estrategia comunicacional. Entre los cuestionamientos más recurrentes se destacan:

El uso de nieve artificial en lugar de locaciones reales

La decisión de no trasladarse a un centro turístico para la grabación

El énfasis en turistas brasileños por sobre el público argentino

Estas observaciones reflejan un debate en torno al enfoque de la campaña y a los recursos utilizados para promocionar la temporada.

Promoción, viralización y debate

El spot de Daniel Scioli logró cumplir uno de sus objetivos centrales: instalar el inicio de la temporada de invierno 2026 en la agenda pública. Sin embargo, lo hizo a través de un camino marcado por la viralización y la discusión.

El uso de copos de nieve de telgopor, la estética elegida y el foco del mensaje no solo captaron la atención, sino que también generaron distintas interpretaciones sobre la forma de comunicar la oferta turística.

En ese cruce entre promoción institucional y repercusión digital, el video se consolidó como un caso donde el impacto mediático no estuvo dado únicamente por el contenido informativo, sino también por los elementos formales que acompañaron su difusión.