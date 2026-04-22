Saadi contra la Reforma electoral: "Hay cosas más importantes para la gente"

En el marco del Primer Encuentro de la Red de Articulación Emprendedora promovida por la comuna capitalina, el intendente Gustavo Saadi volvió a expresar una postura crítica respecto de la coyuntura nacional y, particularmente, sobre la iniciativa de reforma electoral impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei.

En un breve contacto con la prensa, el jefe comunal fue claro al marcar sus prioridades y las de la ciudadanía. Si bien reconoció no haber accedido aún al texto completo del proyecto, sí tomó como referencia lo difundido públicamente. "Vi lo trascendido ayer en los diarios, no tuve acceso todavía al proyecto en general. Vi que planteaba eliminación de las PASO y lo de Ficha limpia y no sé qué más", señaló.

A partir de esa base, Saadi planteó la necesidad de un análisis más profundo del contenido, pero dejó en claro su posición sobre la relevancia del debate. "Habrá que analizarlo al proyecto pero creo que más preocupa hoy a la ciudadanía es la economía. Eso más que lo electoral", afirmó con contundencia.

En ese sentido, el intendente remarcó que los problemas urgentes no están vinculados al sistema de votación, sino a las condiciones materiales de vida. En una definición categórica, sostuvo: "los problemas reales de la gente son esos y no estar discutiendo cómo se vota", y reforzó su postura al señalar que desde el retorno de la democracia en 1983 no hubo episodios de fraude que justifiquen una discusión prioritaria sobre el mecanismo electoral.

Expectativas por el rumbo provincial

Durante el mismo intercambio, Saadi también se refirió al plano local y a la expectativa que genera el discurso del gobernador Raúl Jalil en el marco del próximo 1° de Mayo. Para el intendente, se trata de una instancia clave para delinear el rumbo de la provincia.

"Siempre es importante el 1° de Mayo escuchar al Gobernador, cuál es el rumbo de la provincia para este año", expresó, destacando la centralidad de ese mensaje institucional.

En relación al Pacto Fiscal entre la Provincia y los municipios, Saadi adoptó una postura prudente. Si bien valoró la intención de ordenar las cuentas públicas, aclaró que aún es necesario analizar el contenido definitivo. En sus palabras: "mientras sirva para ordenar las cuentas de los municipios, está muy bien. Hay que leerlo y ver la letra final".

La economía como eje de preocupación

El eje central de las declaraciones del intendente estuvo atravesado por la situación económica. En reiteradas oportunidades, Saadi vinculó el malestar social con indicadores concretos que impactan en la vida cotidiana.

Entre los puntos más críticos que mencionó, se destacan:

La caída del consumo , que afecta directamente a comerciantes.

, que afecta directamente a comerciantes. El cierre de industrias , con la consecuente pérdida de empleos.

, con la consecuente pérdida de empleos. La situación de los jubilados, particularmente por la falta de acceso a medicamentos del PAMI.

Estos factores, según el jefe comunal, configuran un escenario que requiere atención urgente, por encima de otras discusiones de carácter institucional.

Emprendedores y sector privado: un rol clave

En el contexto del evento en el que participó, Saadi también puso el foco en el rol de los emprendedores y del sector privado como motores de la economía local. En esa línea, subrayó que el desarrollo no depende exclusivamente del Estado.

"No todo sale del Estado, sino también del privado y se trata de ayudar a los que emprenden", afirmó, destacando la importancia de generar condiciones favorables para quienes impulsan iniciativas productivas. El Primer Encuentro de la Red de Articulación Emprendedora se convirtió así en un espacio propicio para reforzar este mensaje, en un momento donde el tejido económico muestra señales de fragilidad.

Comercios en crisis y cambios en el consumo

Uno de los aspectos más visibles de la crisis, según Saadi, es el cierre de comercios en el Valle Central, con especial impacto en la Peatonal de la Capital. El intendente advirtió que esta situación no es nueva, sino que viene siendo alertada desde hace tiempo.

"Nosotros lo venimos advirtiendo ya hace rato. Está muy complicada la situación", indicó, para luego detallar los factores que inciden en este fenómeno apuntando en este sentido la fuerte caída del consumo, el aumento de tarifas eléctricas, producto de la quita de subsidios a nivel nacional y la competencia de nuevas plataformas digitales, que modifican las dinámicas comerciales.

En este contexto, Saadi describió un escenario complejo para los comerciantes, al señalar que la situación se torna "muy cuesta arriba". Frente a ello, planteó la necesidad de evaluar herramientas de apoyo: "hay que ver, por eso está bueno ver cómo ayudamos".

En un escenario atravesado por tensiones económicas y debates políticos, las declaraciones del intendente capitalino dejan en evidencia una postura clara: priorizar la resolución de los problemas concretos de la ciudadanía por sobre las discusiones estructurales del sistema electoral. Un posicionamiento que se inscribe en una mirada más amplia sobre el presente económico y social, tanto a nivel local como nacional.