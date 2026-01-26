Nueva salida en el Gobierno: Pablo Santos deja el Renaper y asume Diego Pérez Lorgueilleux

El Gobierno nacional oficializó este lunes una nueva modificación en su estructura de gestión: a partir del 1° de febrero, Pablo Santos dejará la conducción del Registro Nacional de las Personas (Renaper) y será reemplazado por el abogado Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux. La decisión fue formalizada mediante el Decreto 33/2026, publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro del Interior, Diego Santilli.

La salida de Santos se suma a una serie de movimientos y renuncias que se sucedieron en las últimas semanas dentro de la administración libertaria, en un contexto marcado por tensiones internas, reacomodamientos políticos y cuestionamientos judiciales que alcanzan a distintos funcionarios.

Pablo Santos había sido designado al frente del Renaper por el Decreto 79/2023. Sin embargo, su situación quedó bajo la lupa judicial luego de haber sido indagado el año pasado por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, en el marco de la causa Securitas, que investiga presuntas irregularidades en la contratación de servicios de seguridad para distintos organismos del Estado.

Según la acusación fiscal, Santos —en su carácter de exdirector general de Administración del Renaper, cargo que ocupó antes de 2023— habría intervenido de manera indebida en procesos de selección y adjudicación de contratos, con el objetivo de beneficiar a terceros. En particular, se lo imputó por direccionar licitaciones hacia las firmas Consultora Videco y MAC, empresas vinculadas a Securitas.

Además, los fiscales sostienen que el exfuncionario habría recibido dinero "para hacer, retrasar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones", a partir del análisis de licitaciones millonarias, correos electrónicos interceptados y testimonios incorporados al expediente. Los contratos investigados corresponden a gestiones anteriores, que abarcan los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández.

En su reemplazo, el Ejecutivo designó a Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, un abogado con extensa trayectoria en la administración pública porteña, aunque con antecedentes judiciales que generan controversia. En 2017, fue imputado por el juez federal Sebastián Casanello por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en el marco de la causa que investigó la tragedia de Time Warp, ocurrida en el complejo Costa Salguero, donde murieron cinco jóvenes durante una fiesta electrónica.

Al momento de los hechos, Pérez Lorgueilleux se desempeñaba como director general de Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) de la Ciudad de Buenos Aires. Tras la imputación, el funcionario sostuvo públicamente que había otorgado el permiso para el evento "porque se cumplía con los requisitos especificados en la normativa" y afirmó que, desde el punto de vista técnico y legal, no existían elementos para responsabilizarlo.

Perfil del nuevo titular del Renaper

De acuerdo con información publicada por el Consejo de la Magistratura porteño, Pérez Lorgueilleux inició su carrera en la gestión pública en 2005. Desde entonces, ocupó diversos cargos, entre ellos el de gerente operativo en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público y el ya mencionado rol en la AGC.

Diego Pérez Lorgueilleux

Entre 2019 y 2023 fue subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, donde tuvo a su cargo la planificación y administración de bienes y servicios de la Policía de la Ciudad, el Cuerpo de Bomberos y otras áreas estratégicas de la cartera.

En diciembre de 2023 fue designado secretario administrativo de la Legislatura porteña. Responde políticamente a Diego Santilli, quien ahora lo incorpora a la estructura nacional.

Otras renuncias y designaciones

Los cambios no se limitaron al Renaper. Este lunes también se oficializó la designación del arquitecto Fernando Herrmann como nuevo secretario de Transporte de la Nación, en reemplazo de Luis Pierrini, quien presentó su renuncia la semana pasada por motivos personales, en medio de denuncias por presuntas irregularidades en el reparto de subsidios.

La salida de Pierrini y la llegada de Herrmann quedaron ratificadas a través del Decreto 47/2026 del Ministerio de Economía. Herrmann, que asumió formalmente el 22 de enero, es egresado de la Universidad de Belgrano y cuenta con un Executive Master en Administración de Empresas del IAE. En la interna oficialista, responde a Karina Milei.

En ese marco, también dejaron sus cargos los responsables de Trenes Argentinos Operaciones e Infraestructura, Gerardo Boschin y Leonardo Comperatore, quienes fueron reemplazados por Sebastián Giorgetti y Fabián González.

A estos movimientos se sumaron la renuncia del jefe de la Aduana de Ezeiza, Gustavo Mariezcurrena, y la salida del titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc. Este último había manifestado diferencias con la ley de Inocencia Fiscal sancionada en diciembre. Su reemplazo es Ernesto Gaspari, designado bajo la órbita de Santiago Caputo.

Finalmente, también se confirmó la salida del interventor del Enargas, Carlos Casares, reemplazado por Marcelo Alejandro Nachon, en la antesala de la unificación del ente con el ENRE, un proceso que reconfigurará el esquema regulatorio energético.